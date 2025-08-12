https://sarabic.ae/20250812/-أنصار-الله-تلوح-بإنهاء-التعامل-مع-المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-1103665171.html

"أنصار الله" تلوح بإنهاء التعامل مع المبعوث الأممي إلى اليمن

أنصار الله

منظمة الأمم المتحدة

وقالت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إنها "تأسف لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أمام جلسة مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، والتي ما تزال تدور في حلقة مفرغة وتبتعد عن الأسباب الجذرية للأزمة في اليمن".وأضافت: "الحديث عن السلام يظل ناقصاً دون الإشارة للعدوان السعودي والإماراتي والعدوان الأمريكي البريطاني والإسرائيلي المستمر".ودعت خارجية حكومة "أنصار الله"، المبعوث الأممي ومجلس الأمن إلى "اعتماد موقف أكثر حيادية وموضوعية لوقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل".وطالبت المبعوث الأممي بـ "تحمل مسؤوليته بحيادية والحديث صراحة عن الإجراءات الأحادية التي يمارسها المرتزقة [في إشارة إلى الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي]".واعتبرت أن "قرار إعلان إنهاء عمل المبعوث الأممي لليمن أمر وارد في حال استمر تنفيذ أجندة الدول المعتدية"، على حد قولها.ورأت أن "إجراءات حكومة التغيير والبناء [حكومة أنصار الله]، بما فيها إصدار عملات، هدفت لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة"، مشيرة إلى "أن عمليات القوات المسلحة هي تضامن مع غزة وليست جزءاً من الصراع الداخلي كما يروج له المبعوث الأممي".وذكرت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، أن:وفي وقت سابق من اليوم، دعا غروندبرغ "أنصار الله" إلى إيقاف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وإسرائيل، مؤكداً أنها عقدت جهود وساطته للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الصراع في اليمن، مشدداً على "أن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ تدابير استباقية وبراغماتية، تمهد الطريق للسلام في اليمن"، معتبراً أنه "لكي يحظى اليمن بفرصة حقيقية للسلام، لا بد من حمايته من التورط المتزايد في دوامة الاضطرابات الإقليمية المستمرة نتيجة الحرب في غزة".واتهم المبعوث الأممي "أنصار الله" بـ "تعزيز مواقعها، بما في ذلك حول مدينة الحديدة"، مضيفاً أن "هذه التطورات مثيرة للقلق وتبرز الحاجة إلى تهدئة فعالة وحوار أمني بين الأطراف"، معرباً عن "الأسف لإصدار أنصار الله عملات معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً وأوراق نقدية من فئة 200 ريال"، واصفاً ذلك بأنه "يفاقم تجزئة الريال اليمني ويعقد المناقشات المستقبلية لتوحيد الاقتصاد اليمني ومؤسساته".وفي 28 تموز/يوليو الماضي، أعلنت "أنصار الله" تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أواخر تموز/يوليو الماضي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مسيرة وزورقاً حربياً على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.وكانت "أنصار الله" أعلنت في 9 تموز/يوليو الماضي استهداف السفينة التجارية "إترنيتي سي" في البحر الأحمر أثناء اتجاهها إلى ميناء إيلات في إسرائيل، ما أدى إلى إغراقها، وذلك بعد يومين من إغراقها السفينة "ماجيك سيز" إثر هجوم بررته بأن السفينة تابعة لشركة انتهكت قرار الجماعة حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

