هل ينجح المبعوث الأممي في إحياء مفاوضات السلام اليمنية في ظل الأوضاع الحالية بالمنطقة؟

هل التحركات الأممية في هذا التوقيت يمكن أن تنجح في إحلال السلام في ظل استمرار الحرب في غزة؟بداية يرى حميد عبد القادر عنتر، الكاتب والمحلل السياسي ومستشار رئاسة الوزراء في حكومة صنعاء، "أن لا أفق لأي تسوية سياسية أو هدنة في اليمن طالما استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويؤكد أن اليمن اتخذت قرارا استراتيجيا بالوقوف إلى جانب فلسطين حتى وقف العدوان ودخول المساعدات، رافضةً عروضاً أمريكية تضمنت، بحسب قوله، دفع المرتبات والاعتراف بسلطة صنعاء وإعادة الإعمار وفتح الموانئ والمطارات".الخيارات المتاحةوأضاف عنتر في حديثه لـ"سبوتنيك": "السلام يمكن أن يتحقق إذا كان هناك توجه حقيقي من قبل واشنطن وكيان الاحتلال والمتمثل بوقف العدوان على غزة وانهاء الحصار، بالتالي سوف يتم تحقيق السلام لفلسطين واليمن وكل دول الإقليم والعالم، وتأمين الملاحة الدولية وإنهاء الصراع المسلح، لكن للأسف الإدارة الأمريكية والكيان والدول المطبعة هم من يذهبوا إلى خيارات تصعيدية، من خلال استمرار العدوان على غزة ونزع سلاح حزب الله، كل هذا التصعيد لن يخدم السلام، بل يجعل المشهد أكثر تعقيد اوتوترا، وربما اندلاع حرب شاملة بين دول المحور وقوى الاستكبار، وبالاخير معسكر الحق سوف ينتصر على معسكر الباطل".ويعتقد عنتر، "أن السلام الشامل في المنطقة، بما في ذلك تأمين الملاحة الدولية، لن يتحقق إلا بوقف العدوان على غزة وإنهاء الحصار، ويحذر من أن استمرار التصعيد في غزة، وأن التوتر في البحر الأحمر قد يجر المنطقة إلى "حرب كبرى شاملة" ستؤدي إلى "زوال الكيان (الإسرائيلي) وإنهاء التواجد الأمريكي في الخليج وسقوط الدول المطبعة".الهدنة الأخيرةمن جانبه يقول، القيادي في الحراك الجنوبي اليمني، رائد الجحافي: "تأتي اللقاءات التي يعقدها المبعوث الأممي إلى اليمن في الأردن هذه الأيام استكمالا لجولات سابقة عقدت في ديسمبر/كانون أول 2024 ويناير/كانون ثاني 2025 مع ذات الأطراف المعنية بالحرب التي يشهدها اليمن منذ أكثر من عشر سنوات، والجهود الأممية إجمالا تأتي لمواصلة البناء على الهدنة الأخيرة التي أبرمت بين أطراف النزاع في العام 2022، والتي تعتبر الهدنة التي صمدت أطول فترة زمنية رغم أن المعارك في بعض المواقع لم تهدأ يوما بالذات في جبهات الضالع والبيضاء".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "على الرغم من محاولة الرياض إظهار نيتها في التهدئة والمضي في الضغط على القوات الخاضعة لها ولبعض دول التحالف العربي لاتخاذ بعض الخطوات التي تعد جزءا من التمهيد الذي يتطلبه الحل الجذري للمشكلة، ومنها فتح الطرقات وتوحيد صرف العملة المحلية وغيرها من الخطوات التي تتبناها الأمم المتحدة وتقدمها كمقترحات، يجب العمل بها للتمهيد لفرض الحل السياسي للمشكل".خطوات عشوائيةوتابع الجحافي، "بما أن مثل هذه الخطوات التي اتخذت في الأيام الأخيرة من طرف الحكومة الشرعية تعد بحد ذاتها أبرز خطوات تضمن نجاح التوصل إلى هدنة مستدامة وحل سياسي قابل للتنفيذ، لكن تلك الخطوات جاءت بمثابة خطوات عشوائية غير مدروسة، وهو الأمر الذي قد يرفضه الحوثي (أنصار الله) وبسببه ستعود الأمور إلى سابقاتها وسيتم ترحيل مسألة الحل السياسي إلى أوقات غير معلومة، بالذات خطوة تحسين صرف العملة المحلية في المناطق الخاضعة لحكومة الشرعية".وأشار القيادي الجنوبي إلى أن "الفترة الماضية والقريبة لم تكن الأمور تسير وفق تهدئة حقيقية تطمن الطرفين، فالحوثيين الذين يحاولون إدخال الأسلحة إلى مناطقهم تعرضوا خلال الشهر الماضي إلى العديد من عمليات التضييق بشأن عمليات جلب الأسلحة والمعدات العسكرية عن طريق بلاغات استخباراتية وهو الأمر الذي يضاعف التوتر بين أطراف النزاع ويؤسس لانهيار الجهود الأممية".وخلال اليومين الماضيين سقط 15 شخصا بين قتيل وجريح، إثر مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة "أنصار الله" في محافظة الضالع (وسط اليمن) التي تعد همزة الوصل بين محافظات شمال وجنوب البلاد.وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، بأن مواجهات اندلعت بالأسلحة المتوسطة بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في جبهة باب غَلَقْ غربي مديرية قَعْطَبَة شمالي الضالع، إثر محاولة تقدم للجماعة بغطاء مدفعي صوب مواقع عسكرية في الخطوط الأمامية.وذكر أن القوات المشتركة قصفت بالمدفعية خلال المواجهات، مواقع تمركز لـ "أنصار الله" في منطقة هِجَار في قطاع باب غلق شمالي الضالع.وحسب المصدر، فإن المواجهات التي استمرت نحو ساعة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، في حين سقط ثلاثة قتلى و7 جرحى في صفوف المهاجمين (أنصار الله)، دون أي تغيير في خارطة السيطرة الميدانية.ويأتي التصعيد الميداني بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا و"أنصار الله"، عقب إعراب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبرغ، في 9 تموز/يوليو الماضي، عن "القلق من أنشطة عسكرية في عدد من المحافظات بما في ذلك الضالع، الجوف، مأرب، تعز وصعدة.. وتحركات للقوات نحو الضالع، مأرب وتعز"، داعياً طرفي الصراع إلى "عدم الانخراط في أي نشاط أحادي الجانب قد يُلحق الضرر بجميع اليمنيين".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

