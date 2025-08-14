https://sarabic.ae/20250814/مستشار-رئيس-المجلس-السياسي-في-صنعاء-لـسبوتنيك-اليمن-استطاع-تغيير-المعادلة-العسكرية-في-المنطقة--1103700779.html

مستشار رئيس المجلس السياسي في صنعاء لـ"سبوتنيك": اليمن استطاع تغيير المعادلة العسكرية في المنطقة

في ظل التطورات والأحداث المتشابكة التي تشهدها المنطقة والشرق الأوسط، استطاعت حكومة صنعاء "أنصار الله" أن تحدث معادلة جديدة ورقما في المشهد الدولي بعد عشر سنوات... 14.08.2025, سبوتنيك عربي

حول تطورات المشهد في صنعاء ومواقفها الثابتة وكيفية الخروج من الوضع الراهن والقفز إلى الأمام لوقف الحرب وإحلال السلام الشامل، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والعسكري والمدى الذي يمكن أن يصل إليه الصراع بين صنعاء وتل أبيب ومتى تتوقف الصواريخ والمسيّرات عن إسرائيل، أجرت وكالة "سبوتنيك" المقابلة التالية مع البروفيسور عبد العزيز الترب مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء للتعرف على آخر التطورات ومصير الحرب اليمنية والتسويات القادمة والدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة ومبعوثها هانس غرونبرغ.أبدأ معك دكتور عبد العزيز من آخر التطورات على الساحة اليمنية وما تقوم به حكومة صنعاء من عمليات استهداف للسفن وتوسيع نطاق الحصار البحري على السفن المتجهة إلى إسرائيل إضافة إلى الحصار الجوي والقصف بالصواريخ.. إلى أي مدى يمكن أن تصل الأمور في ظل الأوضاع المتشابكة في المنطقة؟نعود للعمليات العسكرية التي قامت بها إسرائيل ضد اليمن.. لماذا لم ترد عليكم في الفترة الأخيرة رغم أن عملياتكم الصاروخية لم تتوقف باتجاه الأراضي المحتلة والبحر الأحمر؟إسرائيل ضربت اليمن أكثر من مرة تحت مبرر أنها تستطيع أن توقف ضرباتنا الموجعة، والتي أشارت إليها العديد من الصحف الغربية الكبرى وحاولوا أن يدفعوا ببعض الوسطاء، وكان رد اليمن ردا واضحا لا لبس فيه، نحن على استعداد لوقف ضرباتنا شريطة التوقف الفوري عن الحرب في غزة، حرب الإبادة والتجويع والتهجير، لكنهم لم يستمعوا إلى هذا، فظللنا نحن نضرب يوميا وسنضرب إلى ما لا نهاية، نحن أيضا كشفنا بعض البواخر وحجزنا قادتها وأطقمها وظهروا في التلفزيون يؤكدون أنهم أضافوا لهم بعض العلاوات وعرفوا بأن البواخر هذه تتجه إلى إسرائيل وتموّل في جدة، أرسلنا رسائل لهذه الدول التي فتحت لهم نفقا بريا، يعني ما استطاعوا إيقاف ضرباتنا البحرية فحاولوا الآن، ونحن الآن ننتظر ردود الدول العربية.ما هي رؤيتكم لخروج اليمن من المرحلة الحالية "اللا سلم واللا حرب"؟كان آخر تصريح للسيد قائد الثورة الخميس الماضي بهذا الشأن، أضف إلى أن الجماهير التي تخرج عصر كل جمعة تطالب القيادة السياسية والثورية باتخاذ إجراءات رادعة لتجاوز فترة اللا حرب واللا سلم، نحن الحقيقة انشغلنا بملف غزة وتركنا الملف الداخلي، ألا وهو ملف العدوان على اليمن منذ 25 مارس/أذار 2015، إذا وصلت صواريخنا ومسيّراتنا إلى إسرائيل وكانوا يضحكون أنها تتساقط كأوراق الشجر، فدول العدوان قريبة، ونحن سبق لنا في 2022 أن ضربنا أرامكو، وسنضرب ثانيا كل المرتفعات الاقتصادية في دول العدوان إذا لم يعودوا إلينا بما اتفقنا عليه بالوساطة العمانية، اليمن اليوم ليست اليمن في 2015 أو 16، اليمن اليوم أصبحت قوة إقليمية يعترف بها العدو قبل الصديق، ونحن فقط نعيش الأزمة الاقتصادية، وكما قلت، أننا ما دمنا تجاوزنا العدوان بهذا الشكل، الملف الاقتصادي نستطيع أن نوجد له الكثير من الحلول.خلال الساعات الماضية تحدث المبعوث الأممي لليمن هانس غرونبرغ عن ضرورة إحياء الهدنة التي تم توقيعها في العام 2022.. برأيك هل تستطيع الأمم المتحدة في هذا التوقيت وقف الحرب الشامل وإجراء مفاوضات شاملة؟نحن نترقب ماذا يحمل في جعبته المندوب الأممي الذي لم يكن محايدا، الحقيقة، نحن منعناه من دخول اليمن في أكثر من مرة وبوساطات سمحنا له بالمجيء وقلنا واحد، اثنين، ثلاثة، المجتمع الدولي إن أراد استقرارا وسلاما في الشرق الأوسط، فما عليه إلا أن يتخذ قرارا ليس بالموضوع اليمني، بل قرار بوقف العدوان وحرب الإبادة على غزة أولا، ومن ثم سنستقبل وسنرحب بأي مبادرة أخرى.ما هو تصوركم للحل القادم في اليمن وما هي شروطكم للقبول بأي مبادرة؟إخوان اليمن جاءوا ووقعوا معنا في 2022 بالأحرف الأولى أو بالقلم الرصاص كما أسميها أنا كاقتصادي، نقاط معينة وتخلفوا عنها لأن الأمريكان قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض كانوا يتوهمون بأنه يستطيع أن يفرض على اليمن، نحن لا نركع إلا للخالق ولن نقبل بأي مساومات جديدة ولن نسمح بأن يستمر إغلاق مطارنا ومواطنينا لا يستطيعون السفر للعلاج أو غيره، ومطارات دول الخليج مفتوحة، سنضرب كل المطارات، لدينا القدرة، سنغلق كل المنافذ البحرية ولا يهمنا شيء، ونريد أن يعيش العالم كما يعيش المواطن منذ مارس/أذار 2016، الدبلوماسية لها رجالها والعمليات العسكرية لها رجالها ومن كذب جرب، نحن اليوم لا نتحدث عن سني وشيعي، لو أن الدول العربية ضغطت على الكيان المحتل فسوف يتنازل ويعود لنا، لكن وبكل أسف نحن وحوش فقط فيما بيننا، وأراد الله أن تكون في اليمن قيادة جديدة فاعلة لا تؤمن بالدبلوماسية السطحية، بل تؤمن بأن القرار الذي يتخذ يجب أن ينفذ أو سننفذه لأننا اليوم نملك القوة لإعادة المسار الطبيعي وهم من يخسرون مستقبلا.لماذا لم تشارك أنصار الله في المشاورات التي عقدها المبعوث الأممي في الأردن قبل أيام؟وتابع: إذا أرادوا أن نتحدث بصراحة وأن يغلق هذا الملف، قلنا للمندوب الأممي أحمل ما سمعت، المندوب هو وسيط أو هو مراسل يحمل هذا الرأي إلى الطرف الآخر وينقله بأمانة، ولهذا نحن كنا قد اتخذنا أكثر من قرار، ونقول إن الاجتماع الأخير كان فقط من أجل أن يقدم للجمعية العمومية أو لمجلس الأمن تقريراً أنه التقى بنا، لن يصنع القرار إلا من هم في صنعاء، نحن نرحب بالتفاوض مع الطرف الآخر في أي بقعة باليمن أو في أي عاصمة عربية أو أوروبية، يأتوا كما تفاوضنا زمان في الكويت وستوكهولم وهنا وهناك، لكن المفاوضات اليوم لم تأخذ طابع المفاوضات الماضية، نحن لا يخيفنا شيء بعد هذا الوضع وبعد ما عاشه المواطن الذي يخرج كل جمعة ويطالبنا باتخاذ قرار، لكننا نتمهل ونعطي الوسطاء حق طرح الأمور، وجاءت قضية غزة وطوفان الأقصى واستمرار حرب الإبادة والتجويع والتي جعلتنا نهمل كثيراً من الملفات الداخلية في سبيل غزة وفلسطين.ما هو مصير اتفاق الحديدة بعد تكرار استهداف الموانئ من قبل أمريكا وإسرائيل أكثر من مرة؟هم يعتقدون أنه بمزيد من التضييق على الإدارة الثورية والسياسية في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء أنهم يستطيعون الضغط علينا لتقديم تنازلات، لكن نقول لهم، لا تنازلات بعد اليوم وبعد أن حدد اليمن شعباً وقيادة، موقفه من غزة، اليوم المواطن حتى الذي لا يتفق معي، يتفق معي بأننا أكثر صدقا من كل الأنظمة وأكثر صدقا من كل القيادات السابقة، ولهذا السبب هم يضغطون علينا للتحرك إلى الأمام من أجل إسكات هذه الأصوات التي جوعتهم إلى آخره.واستطرد: فيما يتعلق بميناء الحديدة نستطيع أن نضع أيدينا ولا يهمنا شيء لأننا واثقون أننا على الأرض ولدينا قاعدة شعبية كبيرة زادت وتتعزز منذ طوفان الأقصى، لا أكذب عليك، نحن كنا نواجه سلسلة من الضغوط الداخلية لأننا لم نستطع أن نعطي الناس راتبا أو شيئا، لكن اليوم الناس قبلت بالتضحية وقبلت أن تقف، فهم يلعبون بالنار باجتماعات جانبية لا تقدم ولا تؤخر.وتابع: نحن نقول لدول العدوان أنهم يسيروا للأمام معنا ويدفعوا قنواتهم بالمجيء للجلوس على طاولة، نتنازل، نتسامح، نتفق على خطوط عريضة تحافظ على اليمن الموحد بالثوابت اليمنية، الجمهورية والوحدة والتعددية والتبادل السلمي للسلطة والانتخابات، والصندوق يكذب الغطاس، بحيث نجري انتخابات برلمانية ورئاسية بعد أن نتفق على فترة انتقالية قصيرة برئيس وحكومة وطنية تسير الأعمال وتعد قوائم الانتخابات والدستور الجديد لكن هم يخافون من هذا.أين ذهبت موارد اليمن التي كانت قبل الحرب؟اليوم تم فضح كل من يتاجر باليمن ودول العدوان، عندما نعود ثانيا لمواجهتها ستبحث عن مصالحها وكما جاءت في 2022 سوف تعود إلينا مجددا من أجل التفاوض، اليوم أمريكا وبريطانيا ضغطتا على السعودية وهناك ما بين 19 - 23 مليار دولار حق اليمن في البنك الأهلي السعودي وليس البنك المركزي في عدن، حتى لو عادت تلك المبالغ إلى السلطة سريعا فسوف يتقاسمونها في ظل ظروف قاسية يعيشها المواطن في المحافظات الجنوبية، كما أننا أرسلنا أيضا رسالة عبر الوسطاء أنه يجوز لنا وفق القانون الدولي تحرير الأراضي اليمنية المحتلة، كل تلك الأمور نحسبها بدقة ونملك اتخاذ القرار وعلى يقين أننا قريبون من النصر وسوف نعيد رسم خارطة الشرق الأوسط، فلدينا ثروات وموارد وأهم من كل ذلك لدينا بشر قادرون، لكن تنقصنا القيادات الإدارية، نحن نريد إرادة إدارة وقرار وهذا غير متوفر في دولنا، نحن لا نخشى إلا الخالق وسنظل كما كنا منذ 2015.اتخذتم في السنوات الأخيرة عدداً من القرارات الاقتصادية التي يرى البعض أنها تؤسس لانفصال الجنوب عن الشمال في الوقت الذي ما زلتم تتحدثون عن الوحدة.. ما هو توضيح ما يجري؟وتابع: هم دفعوا أو ضغطوا على بعض القطاع الخاص، وهناك بعض الممارسات، من يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ، لكن نحن نصلح الاعوجاج أول ما يصلنا بشكل رسمي مش بشكل كيدي، نحن طلبنا من رجال المال والأعمال أن يتنافسوا لصالح المجتمع، وأول ما نتنفس وتعود الأمور إلى مجراها سنعطي هذه القاطرة، قاطرة التنمية، رجال المال والأعمال الذين وقفوا مع اليمن مع صنعاء، سنعطيهم الحق، دفعوا بهؤلاء الناس أن يتركوا اليمن، يتركوا مراكزهم الرئيسية في صنعاء وينزلوا إلى المحافظات الجنوبية، نحن ما زلنا حتى اليوم مؤمنين بالوحدة، والدليل على هذا كان عضو المجلس السياسي اليوم الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس وزراء وهو من شبوة، اليوم رئيس الوزراء من يافع، برضه من محافظات الجنوبية وعضو في المؤتمر الشعبي العام، نحن ما زلنا مع الوحدة، نحن نعالج الأمور اقتصادياً بشكل صحيح وقد أنزلنا عملة أولى وأخرى ورقية وسحبنا كل العملة الورقية التالفة واحرقناها.هل هناك تنسيق اقتصادي بينكم وبين الجنوب ومتى يتم السماح بإعادة تصدير النفط مرة أخرى؟ولا يوجد تنسيق رسمي مع الجنوب رسميا، لكن مواطني المحافظات الجنوبية يأتون إلى المحافظات التي تحت إمرتنا ولا يجدون أي مضايقات، العكس إذا نزل أحد منا يُحجز فورا، بالجانب الاقتصادي نحن نقول جاهزون، نحن فتحنا من جانبنا الطريق وسمحنا في تعز أن تدخل المياه إلى المناطق التي تحت سيطرتنا ولم يقم الطرف الآخر، إذا هم يتلذذون بتعذيب الناس للاستمرار في ابتزازهم. ونحن إذا ابتزينا بطريقتهم، تعود إلى الناس بمشاريع معينة.أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب

