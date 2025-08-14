عربي
أمساليوم
بث مباشر
زعيم "أنصار الله" يهاجم الحكومة اللبنانية ويتهمها بالخضوع لإسرائيل
انتقد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، موقف الحكومة اللبنانية من المقترح الأمريكي خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح "حزب الله اللبناني".
وقال الحوثي، في خطاب متلفز بثته قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله"، اليوم الخميس: "إعلان الحكومة اللبنانية خضوعها وتبنيها للورقة الأمريكية المتضمنة للإملاءات الإسرائيلية خيانة للبنان وتفريط بسيادته وإساءة إلى الشعب اللبناني، وهذه مسألة واضحة وعلنية".
وتابع: "الورقة الأمريكية ليست في مصلحة لبنان وإنما هي خطر عليه وتهدف لإثارة الفتنة الداخلية وأن يتحول دور الحكومة اللبنانية كشرطي للإسرائيلي".
واعتبر أن "تبني الورقة الأمريكية ليس قرارا لبنانيا وليس حرا ولا مسؤولا ويجب النظر إليه دائما على أنه قرار إسرائيلي أمريكي"، مضيفا أن "العدو الإسرائيلي يريد تجريد لبنان من السلاح الوحيد الذي يحميه".
وأعلنت الحكومة، في 7 أغسطس/ آب الجاري، تأييدها للخطوات المقترحة في الوثيقة، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ "الانقلاب الخطير".
