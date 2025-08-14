https://sarabic.ae/20250814/زعيم-أنصار-الله-يهاجم-الحكومة-اللبنانية-ويتهمها-بالخضوع-لإسرائيل-1103730210.html

زعيم "أنصار الله" يهاجم الحكومة اللبنانية ويتهمها بالخضوع لإسرائيل

زعيم "أنصار الله" يهاجم الحكومة اللبنانية ويتهمها بالخضوع لإسرائيل

سبوتنيك عربي

انتقد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، موقف الحكومة اللبنانية من المقترح الأمريكي خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح "حزب الله اللبناني". 14.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-14T16:34+0000

2025-08-14T16:34+0000

2025-08-14T17:00+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

لبنان

إسرائيل

أخبار حزب الله

أنصار الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e273f20b2eef33c1ecdae51380a8ab75.jpg

وقال الحوثي، في خطاب متلفز بثته قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله"، اليوم الخميس: "إعلان الحكومة اللبنانية خضوعها وتبنيها للورقة الأمريكية المتضمنة للإملاءات الإسرائيلية خيانة للبنان وتفريط بسيادته وإساءة إلى الشعب اللبناني، وهذه مسألة واضحة وعلنية".وتابع: "الورقة الأمريكية ليست في مصلحة لبنان وإنما هي خطر عليه وتهدف لإثارة الفتنة الداخلية وأن يتحول دور الحكومة اللبنانية كشرطي للإسرائيلي". واعتبر أن "تبني الورقة الأمريكية ليس قرارا لبنانيا وليس حرا ولا مسؤولا ويجب النظر إليه دائما على أنه قرار إسرائيلي أمريكي"، مضيفا أن "العدو الإسرائيلي يريد تجريد لبنان من السلاح الوحيد الذي يحميه". وأعلنت الحكومة، في 7 أغسطس/ آب الجاري، تأييدها للخطوات المقترحة في الوثيقة، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ "الانقلاب الخطير".

https://sarabic.ae/20250807/ما-هي-البنود-التي-وافقت-عليها-الحكومة-اللبنانية-في-الورقة-الأمريكية-1103492102.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, أنصار الله