ما هي البنود التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في "الورقة الأمريكية"؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250807/ما-هي-البنود-التي-وافقت-عليها-الحكومة-اللبنانية-في-الورقة-الأمريكية-1103492102.html
ما هي البنود التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في "الورقة الأمريكية"؟
ما هي البنود التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في "الورقة الأمريكية"؟
سبوتنيك عربي
أثار الخلاف بين الحكومة و"حزب الله" في لبنان حول ما يعرف "الورقة الأمريكية" التي اقترحتها واشنطن لتحقيق السلام في البلاد، تساؤلات حول مضمونها، خاصة فيما يتعلق... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T18:12+0000
2025-08-07T18:12+0000
أخبار العالم الآن
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار حزب الله
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102436642_0:0:1021:574_1920x0_80_0_0_3e6a79a99bf43d2c9b2c2f9807366143.jpg
وأعلنت الحكومة تأييدها للخطوات المقترحة في الوثيقة، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، حسبما جاء في بيان لوزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اليوم الخميس.وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ "الانقلاب الخطير".وفيما يلي أبرز بنود "الورقة الأمريكية"، حسبما جاء في بيان الحكومة اللبنانية، الذي وصل "سبوتنيك"، نسخة منه:وبحسب وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، فإن تطبيق جميع بنود هذه الورقة مرتبط بموافقة كل دولة من الدول المعنية على الالتزامات المتعلقة بها.وأشار سلام إلى أن هذا الإعلان يهدف إلى "تثبيت وتمديد هذه الترتيبات، والنظر بها بعد التعديلات التي أدخلت عليها من قبل المسؤولين اللبنانيين، مع حصر النقاش في الأهداف الواردة في مقدمة هذه الورقة".وكان بيان الكتلة البرلمانية لـ"حزب الله" قد أشار إلى أن بعض من وصفتهم بـ "أهل السلطة في لبنان" ينساقون خلف الإملاءات الخارجية والضغوط الأمريكية، متجاهلين حسابات المصلحة الوطنية العليا ومتطلبات الوحدة الداخلية، التي تعد الضمانة الأهم للبنان".واعتبر البيان أن تبني رئيس الحكومة للورقة الأمريكية دليل واضح على هذا الانقلاب السياسي، على حد وصفه.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر.
https://sarabic.ae/20250807/الحكومة-اللبنانية-وافقنا-على-إنهاء-الوجود-المسلح-على-كامل-الأراضي-بما-فيه-حزب-الله-1103490111.html
https://sarabic.ae/20250807/حزب-الله-تبني-الحكومة-للورقة-الأمريكية-دليل-على-انقلابها-على-كل-التعهدات-1103487933.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102436642_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_c0881491142687b404a287c7926a41fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

ما هي البنود التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في "الورقة الأمريكية"؟

18:12 GMT 07.08.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالسفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك
السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أثار الخلاف بين الحكومة و"حزب الله" في لبنان حول ما يعرف "الورقة الأمريكية" التي اقترحتها واشنطن لتحقيق السلام في البلاد، تساؤلات حول مضمونها، خاصة فيما يتعلق بأزمة نزع "سلاح المقاومة" والنزاع مع إسرائيل.
وأعلنت الحكومة تأييدها للخطوات المقترحة في الوثيقة، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، حسبما جاء في بيان لوزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اليوم الخميس.
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
الحكومة اللبنانية: وافقنا على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه "حزب الله"
16:38 GMT
وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ "الانقلاب الخطير".

وفيما يلي أبرز بنود "الورقة الأمريكية"، حسبما جاء في بيان الحكومة اللبنانية، الذي وصل "سبوتنيك"، نسخة منه:

تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في ضوء التعديلات التي أدخلها الجانب اللبناني.
تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن.
تنفيذ القرار 1701 لعام 2006، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادة الدولة بالكامل على جميع أراضيها.
تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم.
ضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.
اتخاذ خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون بشأن وقف الأعمال العدائية.
الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية.
إنهاء الوجود المسلح لـ "حزب الله" في جميع الأراضي اللبنانية وخاصة جنوب الليطاني وشماله.
تقديم الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.
انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها حاليا وضمان وقف جميع الأعمال العدائية.
تسوية قضايا الحدود والأسرى مع إسرائيل الوسائل الدبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة.
عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
ترسيم دائم للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان.
دعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلدا مزدهرا وقابلا للحياة، وفق ما دعا إليه الرئيس دونالد ترامب.
دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني.
تزويد لبنان بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.
وبحسب وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، فإن تطبيق جميع بنود هذه الورقة مرتبط بموافقة كل دولة من الدول المعنية على الالتزامات المتعلقة بها.

ما تم اليوم هو استكمال لجلسة الثلاثاء الماضي، بشأن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما ورد في اتفاق الطائف، وتنفيذ إعلان نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بشأن وقف الأعمال العدائية، وفق الورقة التي حملها المبعوث الأمريكي توم باراك.

لقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام - سبوتنيك عربي
نواف سلام
رئيس الوزراء اللبناني
وأشار سلام إلى أن هذا الإعلان يهدف إلى "تثبيت وتمديد هذه الترتيبات، والنظر بها بعد التعديلات التي أدخلت عليها من قبل المسؤولين اللبنانيين، مع حصر النقاش في الأهداف الواردة في مقدمة هذه الورقة".
وكان بيان الكتلة البرلمانية لـ"حزب الله" قد أشار إلى أن بعض من وصفتهم بـ "أهل السلطة في لبنان" ينساقون خلف الإملاءات الخارجية والضغوط الأمريكية، متجاهلين حسابات المصلحة الوطنية العليا ومتطلبات الوحدة الداخلية، التي تعد الضمانة الأهم للبنان".
عناصر حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
"حزب الله" اللبناني: تبني الحكومة للورقة الأمريكية دليل على انقلابها على كل التعهدات
15:49 GMT
واعتبر البيان أن تبني رئيس الحكومة للورقة الأمريكية دليل واضح على هذا الانقلاب السياسي، على حد وصفه.
وقالت الكتلة في بيانها إن "التسرع المريب وغير المنطقي" للحكومة ورئيسها في الموافقة على المطالب الأمريكية يشكل "مخالفة ميثاقية صريحة" ويمثل "ضربة لاتفاق الطائف"، الذي نص صراحة على حق لبنان في الدفاع عن نفسه.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала