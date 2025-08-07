https://sarabic.ae/20250807/ما-هي-البنود-التي-وافقت-عليها-الحكومة-اللبنانية-في-الورقة-الأمريكية-1103492102.html

ما هي البنود التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في "الورقة الأمريكية"؟

ما هي البنود التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في "الورقة الأمريكية"؟

سبوتنيك عربي

أثار الخلاف بين الحكومة و"حزب الله" في لبنان حول ما يعرف "الورقة الأمريكية" التي اقترحتها واشنطن لتحقيق السلام في البلاد، تساؤلات حول مضمونها، خاصة فيما يتعلق... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T18:12+0000

2025-08-07T18:12+0000

2025-08-07T18:12+0000

أخبار العالم الآن

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

أخبار حزب الله

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102436642_0:0:1021:574_1920x0_80_0_0_3e6a79a99bf43d2c9b2c2f9807366143.jpg

وأعلنت الحكومة تأييدها للخطوات المقترحة في الوثيقة، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، حسبما جاء في بيان لوزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اليوم الخميس.وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ "الانقلاب الخطير".وفيما يلي أبرز بنود "الورقة الأمريكية"، حسبما جاء في بيان الحكومة اللبنانية، الذي وصل "سبوتنيك"، نسخة منه:وبحسب وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، فإن تطبيق جميع بنود هذه الورقة مرتبط بموافقة كل دولة من الدول المعنية على الالتزامات المتعلقة بها.وأشار سلام إلى أن هذا الإعلان يهدف إلى "تثبيت وتمديد هذه الترتيبات، والنظر بها بعد التعديلات التي أدخلت عليها من قبل المسؤولين اللبنانيين، مع حصر النقاش في الأهداف الواردة في مقدمة هذه الورقة".وكان بيان الكتلة البرلمانية لـ"حزب الله" قد أشار إلى أن بعض من وصفتهم بـ "أهل السلطة في لبنان" ينساقون خلف الإملاءات الخارجية والضغوط الأمريكية، متجاهلين حسابات المصلحة الوطنية العليا ومتطلبات الوحدة الداخلية، التي تعد الضمانة الأهم للبنان".واعتبر البيان أن تبني رئيس الحكومة للورقة الأمريكية دليل واضح على هذا الانقلاب السياسي، على حد وصفه.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر.

https://sarabic.ae/20250807/الحكومة-اللبنانية-وافقنا-على-إنهاء-الوجود-المسلح-على-كامل-الأراضي-بما-فيه-حزب-الله-1103490111.html

https://sarabic.ae/20250807/حزب-الله-تبني-الحكومة-للورقة-الأمريكية-دليل-على-انقلابها-على-كل-التعهدات-1103487933.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية