ولي العهد السعودي: أرض غزة فلسطينية ونحن مع قطر بلا حدود
https://sarabic.ae/20250910/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-في-غارات-جوية-مجمع-وزارة-الدفاع-لحكومة-أنصار-الله-وسط-صنعاء--عاجل-1104705109.html
الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارات جوية مجمع وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله" وسط صنعاء
الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارات جوية مجمع وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله" وسط صنعاء
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر يمني، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف في غارات جوية مجمّع وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله"، وسط صنعاء. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T14:10+0000
2025-09-10T14:46+0000
إسرائيل
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/06/1100213843_0:64:1081:672_1920x0_80_0_0_479c8351a3537e684bccd7a23da6d7a7.jpg
وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "مقاتلات إسرائيلية نفذت 4 غارات على مجمع وزارة الدفاع في العرضي بمنطقة باب اليمن وسط صنعاء، ومقر القيادة العليا في منطقة التحرير وسط المدينة".وأضاف أن "قصفا جويا استهدف بغارتين محطة للوقود في شارع الستين شمال غربي صنعاء.بدورها، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية التصدي لغارات إسرائيلية على مدينة صنعاء وسط البلاد، وسماع دوي انفجارات عنيفة.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع: "دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن".وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، عبر قناة "المسيرة": "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية باستخدام صاروخ باليستي من طراز "فلسطين-2" فرط صوتي متعدد الرؤوس، استهدف عدة مواقع مهمة حول القدس المحتلة"."أنصار الله" تعلن استهداف مطاري اللد ورامون و"هدف حساس" بديمونة في إسرائيلالإمارات تدين بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية قرب القدس وتؤكد تضامنها مع دولة إسرائيل وشعبها
https://sarabic.ae/20250909/جماعة-أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-أهداف-حساسة-في-محيط-مدينة-القدس-بصاروخ-باليستي--1104677315.html
الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارات جوية مجمع وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله" وسط صنعاء

14:10 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 14:46 GMT 10.09.2025)
© Photoالجيش الإسرائيلي يقصف مطار صنعاء
الجيش الإسرائيلي يقصف مطار صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© Photo
تابعنا عبر
أفاد مصدر يمني، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف في غارات جوية مجمّع وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله"، وسط صنعاء.
وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "مقاتلات إسرائيلية نفذت 4 غارات على مجمع وزارة الدفاع في العرضي بمنطقة باب اليمن وسط صنعاء، ومقر القيادة العليا في منطقة التحرير وسط المدينة".
وأضاف أن "قصفا جويا استهدف بغارتين محطة للوقود في شارع الستين شمال غربي صنعاء.

في السياق ذاته، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الجوف (شمالي اليمن)، بأن مقاتلات إسرائيلية نفذت ثلاث غارات على ثكنة عسكرية في المجمع الحكومي بمدينة الحزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية.

بدورها، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية التصدي لغارات إسرائيلية على مدينة صنعاء وسط البلاد، وسماع دوي انفجارات عنيفة.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة "أهداف حساسة" في محيط مدينة القدس بصاروخ باليستي
أمس, 20:21 GMT
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع: "دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن".

وفي السياق ذاته، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الثلاثاء، عن شنّ هجوم صاروخي باليستي فرط صوتي على مدينة القدس.

وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، عبر قناة "المسيرة": "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية باستخدام صاروخ باليستي من طراز "فلسطين-2" فرط صوتي متعدد الرؤوس، استهدف عدة مواقع مهمة حول القدس المحتلة".
"أنصار الله" تعلن استهداف مطاري اللد ورامون و"هدف حساس" بديمونة في إسرائيل
الإمارات تدين بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية قرب القدس وتؤكد تضامنها مع دولة إسرائيل وشعبها
