أفاد مصدر يمني، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف في غارات جوية مجمّع وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله"، وسط صنعاء. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T14:10+0000
2025-09-10T14:10+0000
2025-09-10T14:46+0000
وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "مقاتلات إسرائيلية نفذت 4 غارات على مجمع وزارة الدفاع في العرضي بمنطقة باب اليمن وسط صنعاء، ومقر القيادة العليا في منطقة التحرير وسط المدينة".وأضاف أن "قصفا جويا استهدف بغارتين محطة للوقود في شارع الستين شمال غربي صنعاء.بدورها، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية التصدي لغارات إسرائيلية على مدينة صنعاء وسط البلاد، وسماع دوي انفجارات عنيفة.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع: "دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن".وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، عبر قناة "المسيرة": "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية باستخدام صاروخ باليستي من طراز "فلسطين-2" فرط صوتي متعدد الرؤوس، استهدف عدة مواقع مهمة حول القدس المحتلة".
الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارات جوية مجمع وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله" وسط صنعاء
14:10 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 14:46 GMT 10.09.2025)
أفاد مصدر يمني، اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف في غارات جوية مجمّع وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله"، وسط صنعاء.
وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "مقاتلات إسرائيلية نفذت 4 غارات على مجمع وزارة الدفاع في العرضي بمنطقة باب اليمن وسط صنعاء، ومقر القيادة العليا في منطقة التحرير وسط المدينة".
وأضاف أن "قصفا جويا استهدف بغارتين محطة للوقود في شارع الستين شمال غربي صنعاء.
في السياق ذاته، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الجوف (شمالي اليمن)، بأن مقاتلات إسرائيلية نفذت ثلاث غارات على ثكنة عسكرية في المجمع الحكومي بمدينة الحزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية.
بدورها، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية التصدي لغارات إسرائيلية على مدينة صنعاء وسط البلاد، وسماع دوي انفجارات عنيفة.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع: "دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن".
وفي السياق ذاته، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الثلاثاء، عن شنّ هجوم صاروخي باليستي فرط صوتي على مدينة القدس.
وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، عبر قناة "المسيرة": "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية باستخدام صاروخ باليستي من طراز "فلسطين-2" فرط صوتي متعدد الرؤوس، استهدف عدة مواقع مهمة حول القدس المحتلة".