جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة "أهداف حساسة" في محيط مدينة القدس بصاروخ باليستي
وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، عبر قناة "المسيرة": "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية باستخدام صاروخ باليستي من طراز "فلسطين-2" فرط صوتي متعدد الرؤوس، استهدف عدة مواقع مهمة حول القدس المحتلة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة"، أمس الاثنين، إن "سلاح الجو المسير نفذ ولليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية في فلسطين المحتلة بـ 3 طائرات مسيرة".وأوضح سريع أن "العملية استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في يافا ومطار رامون في أم الرشراش وهدفا حساسا في ديمونة بفلسطين المحتلة"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".وأوضحالجيش، في بيان عبر قناته على "تلغرام" باللغة الإنجليزية، أنه "تم إطلاق الإنذارات وفقا للإجراءات المتبعة بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة معادية".
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن شنّ هجوم صاروخي باليستي فرط صوتي على مدينة القدس.
وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، عبر قناة "المسيرة": "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية باستخدام صاروخ باليستي من طراز "فلسطين-2" فرط صوتي متعدد الرؤوس، استهدف عدة مواقع مهمة حول القدس المحتلة".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطاري اللد ورامون في تل أبيب وإيلات و"هدفا حساسا" في ديمونة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة"، أمس الاثنين، إن "سلاح الجو المسير نفذ ولليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية في فلسطين المحتلة بـ 3 طائرات مسيرة".
وأوضح سريع أن "العملية استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في يافا ومطار رامون في أم الرشراش وهدفا حساسا في ديمونة بفلسطين المحتلة"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، أن "صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب النقب عقب رصد اختراق جوي معاد".
وأوضحالجيش، في بيان عبر قناته على "تلغرام" باللغة الإنجليزية، أنه "تم إطلاق الإنذارات
وفقا للإجراءات المتبعة بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة معادية".