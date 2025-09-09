جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة "أهداف حساسة" في محيط مدينة القدس بصاروخ باليستي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة "أهداف حساسة" في محيط مدينة القدس بصاروخ باليستي
جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة "أهداف حساسة" في محيط مدينة القدس بصاروخ باليستي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن شنّ هجوم صاروخي باليستي فرط صوتي على مدينة القدس. 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T20:21+0000
2025-09-09T20:21+0000
العالم العربي
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg
وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، عبر قناة "المسيرة": "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية باستخدام صاروخ باليستي من طراز "فلسطين-2" فرط صوتي متعدد الرؤوس، استهدف عدة مواقع مهمة حول القدس المحتلة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة"، أمس الاثنين، إن "سلاح الجو المسير نفذ ولليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية في فلسطين المحتلة بـ 3 طائرات مسيرة".وأوضح سريع أن "العملية استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في يافا ومطار رامون في أم الرشراش وهدفا حساسا في ديمونة بفلسطين المحتلة"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".وأوضحالجيش، في بيان عبر قناته على "تلغرام" باللغة الإنجليزية، أنه "تم إطلاق الإنذارات وفقا للإجراءات المتبعة بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة معادية".
جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة "أهداف حساسة" في محيط مدينة القدس بصاروخ باليستي

20:21 GMT 09.09.2025
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن شنّ هجوم صاروخي باليستي فرط صوتي على مدينة القدس.
وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، عبر قناة "المسيرة": "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية باستخدام صاروخ باليستي من طراز "فلسطين-2" فرط صوتي متعدد الرؤوس، استهدف عدة مواقع مهمة حول القدس المحتلة".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطاري اللد ورامون في تل أبيب وإيلات و"هدفا حساسا" في ديمونة.

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة"، أمس الاثنين، إن "سلاح الجو المسير نفذ ولليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية في فلسطين المحتلة بـ 3 طائرات مسيرة".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف مطاري اللد ورامون و"هدف حساس" بديمونة في إسرائيل
أمس, 15:36 GMT
وأوضح سريع أن "العملية استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في يافا ومطار رامون في أم الرشراش وهدفا حساسا في ديمونة بفلسطين المحتلة"، مؤكدًا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، أن "صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب النقب عقب رصد اختراق جوي معاد".

وأوضحالجيش، في بيان عبر قناته على "تلغرام" باللغة الإنجليزية، أنه "تم إطلاق الإنذارات وفقا للإجراءات المتبعة بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة معادية".
