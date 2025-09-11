https://sarabic.ae/20250911/أمريكا-تعلن-فرض-أكبر-عقوبات-من-نوعها-ضد-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-1104754303.html
أمريكا تعلن فرض أكبر عقوبات من نوعها ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية
أمريكا تعلن فرض أكبر عقوبات من نوعها ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية
سبوتنيك عربي
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، وقالت الإدارة الأمريكية إن "هذا الإجراء هو الأكبر من نوعه، الذي تتخذه... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T15:10+0000
2025-09-11T15:10+0000
2025-09-11T15:10+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار اليمن الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، قالت فيه إن "العقوبات تستهدف 32 فردًا وكيانًا، بالإضافة إلى 4 سفن تابعة لـ"أنصار الله".ولفتت إلى أن الهدف من ذلك هو تعطيل مصادر تمويل "أنصار الله"، التي تعتمد عليها في عملياتها في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن "العقوبات شملت شركات أخرى لها مقرات في دول أخرى يتم استخدامها لنقل شحنات ذات استخدام مزدوج".وحاولات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون بأكثر من وسيلة عسكرية منع "أنصار الله" من استهداف السفن في البحر الأحمر، إلا أن جميع التكتيكات العسكرية التي استخدمتها لم تحقق أهدافها.
https://sarabic.ae/20250420/أنصار-الله-تعلن-فرض-عقوبات-على-شركات-نفط-أمريكية-1099734646.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار اليمن الأن
أمريكا تعلن فرض أكبر عقوبات من نوعها ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، وقالت الإدارة الأمريكية إن "هذا الإجراء هو الأكبر من نوعه، الذي تتخذه أمريكا ضد الجماعة".
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، قالت فيه إن "العقوبات تستهدف 32 فردًا وكيانًا، بالإضافة إلى 4 سفن تابعة لـ"أنصار الله".
ولفتت إلى أن الهدف من ذلك هو تعطيل مصادر تمويل "أنصار الله"، التي تعتمد عليها في عملياتها في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن "العقوبات
شملت شركات أخرى لها مقرات في دول أخرى يتم استخدامها لنقل شحنات ذات استخدام مزدوج".
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "أنصار الله" هجمات على السفن
التجارية الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل من حلفائها الغربيين، وتقول إن "هذه العمليات هدفها دعم الشعب الفلسطيني وأنها ستستمر حتى توقف إسرائيل الحرب على القطاع".
وحاولات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون بأكثر من وسيلة عسكرية منع "أنصار الله
" من استهداف السفن في البحر الأحمر، إلا أن جميع التكتيكات العسكرية التي استخدمتها لم تحقق أهدافها.