https://sarabic.ae/20250910/أنصار-الله-العدوان-الإسرائيلي-على-اليمن-لن-يمر-دون-رد-وعقاب-1104710762.html

"أنصار الله": العدوان الإسرائيلي على اليمن لن يمر دون رد وعقاب

"أنصار الله": العدوان الإسرائيلي على اليمن لن يمر دون رد وعقاب

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أن "العدوان الإسرائيلي الغاشم على اليمن، لن يمر دون رد وعقاب"، على حد قولها. 10.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-10T16:23+0000

2025-09-10T16:23+0000

2025-09-10T16:23+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

إسرائيل

العالم العربي

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، مساء اليوم الأربعاء، في بيان عسكري: "تؤكد القوات المسلحة أن هذا العدوان الغاشم (الإسرائيلي) لن يمر دون رد وعقاب".وأضاف سريع أنه "لا صحة لمزاعم إسرائيل باستهداف منصات إطلاق صواريخ التابعة لـ"أنصار الله"، مؤكدًا أن "الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع مدنية منها مقر صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن"، وهناك قتلى وجرحى من الصحفيين والمواطنين".وشدد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، على أن "هذا العدوان الغاشم لن يمر دون رد وعقاب".وفي سياق متصل، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، عن شنّ هجوم صاروخي باليستي فرط صوتي على مدينة القدس.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أول أمس الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطاري اللد ورامون في تل أبيب وإيلات و"هدفًا حساسًا" في ديمونة.وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما لغزة، بينما تنفذ إسرائيل غارات جوية في مناطق سيطرة الجماعة كان أبرزها الغارة التي استهدفت خلالها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.

https://sarabic.ae/20250910/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-في-غارات-جوية-مجمع-وزارة-الدفاع-لحكومة-أنصار-الله-وسط-صنعاء--عاجل-1104705109.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم العربي, غزة