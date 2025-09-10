"أنصار الله": العدوان الإسرائيلي على اليمن لن يمر دون رد وعقاب
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أن "العدوان الإسرائيلي الغاشم على اليمن، لن يمر دون رد وعقاب"، على حد قولها.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، مساء اليوم الأربعاء، في بيان عسكري: "تؤكد القوات المسلحة أن هذا العدوان الغاشم (الإسرائيلي) لن يمر دون رد وعقاب".
وأضاف سريع أنه "لا صحة لمزاعم إسرائيل باستهداف منصات إطلاق صواريخ التابعة لـ"أنصار الله"، مؤكدًا أن "الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع مدنية منها مقر صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن"، وهناك قتلى وجرحى من الصحفيين والمواطنين".
وشدد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، على أن "هذا العدوان الغاشم لن يمر دون رد وعقاب".
وفي سياق متصل، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، عن شنّ هجوم صاروخي باليستي فرط صوتي على مدينة القدس.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، عبر قناة "المسيرة": "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية باستخدام صاروخ باليستي من طراز "فلسطين-2" فرط صوتي متعدد الرؤوس، استهدف عدة مواقع مهمة حول القدس المحتلة".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أول أمس الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطاري اللد ورامون في تل أبيب وإيلات و"هدفًا حساسًا" في ديمونة.
وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما لغزة، بينما تنفذ إسرائيل غارات جوية في مناطق سيطرة الجماعة كان أبرزها الغارة التي استهدفت خلالها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.