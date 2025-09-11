https://sarabic.ae/20250911/مكتب-نتنياهو-تصريح-رئيس-وزراء-إسبانيا-تهديد-بـإبادة-إسرائيل-1104756992.html
مكتب نتنياهو: تصريح رئيس وزراء إسبانيا تهديد بـ"إبادة إسرائيل"
مكتب نتنياهو: تصريح رئيس وزراء إسبانيا تهديد بـ"إبادة إسرائيل"
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، بإطلاق "تهديد إبادة جماعية صارخ" ضد إسرائيل، في وقت سابق من هذا... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T17:12+0000
2025-09-11T17:12+0000
2025-09-11T17:12+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
العالم
غزة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c64a61617bf1b942f0a92f1c86ed177e.jpg
وصرح سانشيز أن مدريد "لا تستطيع وقف معركة إسرائيل ضد "حماس"، لأن إسبانيا لا تمتلك أسلحة نووية".واعتبر نتنياهو تصريحات سانشيز بأنها "تهديد إبادة جماعية صارخ للدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وتابع نتنياهو: "يبدو أن محاكم التفتيش الإسبانية، وطرد يهود إسبانيا، والقتل الجماعي الممنهج لليهود في الهولوكوست، لا تكفي لسانشيز، إنه أمر لا يُصدق".ويوم الاثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل "لمنع الإبادة الجماعية في غزة"، محاولًا شرح سبب عجز مدريد عن وقف الحرب ضد حركة "حماس" الفلسطينية.وجاءت خطوة مدريد في أعقاب عقوبات فرضتها إسرائيل على عضوين في مجلس الوزراء الإسباني، بسبب عدائهما لإسرائيل.وفي وقت لاحق، استدعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مبعوثة إسبانيا لدى إسرائيل آنا ماريا سالومون، بغرض التشاور.ومن بين هذه الإجراءات، أعلن سانشيز، أن مدريد ستسن مرسوما ملكيا قانونيا، لفرض حظر شامل على الأسلحة، يحظر جميع أشكال التجارة العسكرية وصادرات التكنولوجيا إلى إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250908/إسبانيا-تقرر-إغلاق-مجالها-الجوي-وموانئها-أمام-الطائرات-والبواخر-التي-تحمل-أسلحة-إلى-إسرائيل-1104611630.html
https://sarabic.ae/20250906/فريق-دراجات-إسرائيلي-يحذف-اسمه-من-قمصانه-عقب-احتجاجات-مؤيدة-لفلسطين-في-إسبانيا-صور-1104575941.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_3651d8be09c27af6388849dd009ad3a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, غزة, أخبار فلسطين اليوم
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, غزة, أخبار فلسطين اليوم
مكتب نتنياهو: تصريح رئيس وزراء إسبانيا تهديد بـ"إبادة إسرائيل"
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، بإطلاق "تهديد إبادة جماعية صارخ" ضد إسرائيل، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وصرح سانشيز أن مدريد "لا تستطيع وقف معركة إسرائيل ضد "حماس"، لأن إسبانيا لا تمتلك أسلحة نووية".
واعتبر نتنياهو تصريحات سانشيز بأنها "تهديد إبادة جماعية صارخ للدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، وفقا لصحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وتابع نتنياهو: "يبدو أن محاكم التفتيش الإسبانية، وطرد يهود إسبانيا، والقتل الجماعي الممنهج لليهود في الهولوكوست، لا تكفي لسانشيز، إنه أمر لا يُصدق".
ويوم الاثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن سلسلة من الإجراءات ضد إسرائيل "لمنع الإبادة الجماعية في غزة"، محاولًا شرح سبب عجز مدريد عن وقف الحرب ضد حركة "حماس" الفلسطينية.
وأول أمس الثلاثاء، منعت إسبانيا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من دخول أراضيها.
وجاءت خطوة مدريد في أعقاب عقوبات فرضتها إسرائيل على عضوين في مجلس الوزراء الإسباني، بسبب عدائهما لإسرائيل.
وفي وقت لاحق، استدعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مبعوثة إسبانيا لدى إسرائيل آنا ماريا سالومون، بغرض التشاور.
وجاءت خطوة إسرائيل في اليوم ذاته، الذي قدم فيه سانشيز 9 إجراءات "لمنع الإبادة الجماعية في غزة"، وهو ادعاء نفته إسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
ومن بين هذه الإجراءات، أعلن سانشيز، أن مدريد ستسن مرسوما ملكيا قانونيا، لفرض حظر شامل على الأسلحة، يحظر جميع أشكال التجارة العسكرية وصادرات التكنولوجيا إلى إسرائيل.