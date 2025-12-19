عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
بوتين حول اختيار قازان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2026: لقب مستحق
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العالم الإسلامي متنوع شأنه في ذلك شأن العالم المسيحي.
وقال بوتين اليوم الجمعة خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: " قازان عاصمة الثقافة الإسلامية باختيار منظمة التعاون الإسلامي وهو لقب مستحق".
وأضاف بوتين: "أنا على ثقة أن نموذج قازان إيجابي، وعدد من شركائي في الدول الإسلامية يتابعون ذلك ويراقبون التجربة الإيجابية لوجود المواطنين من شتى الأطياف والأعراق والمعتقدات في قازان".
بوتين يؤكد قوة الاقتصاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بالأرقام .. بوتين يؤكد على قوة الاقتصاد الروسي
11:00 GMT
وتابع بوتين: "تتارستان تلتزم بجميع القيم التقليدية المشتركة فيما يخص التربية والتعليم والروحانيات، وهو ما يحدث في عدد من الجمهوريات ذات الأغلبية المسلمة مثل بشكورتاستان"، مشيرا إلى أن "السلطات الروسية ستدعم جميع الأديان التقليدية في البلاد".

وأردف الرئيس الروسي: "روسيا مراقب في منظمة التعاون الإسلامي، وأنا من بادر إلى هذه الخطوة التي لاقت ترحيبا كبيرا من الزملاء في العالم الإسلامي".

وبُثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
نتائج العام 2025 مع فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بوتين حول محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية في أوروبا: ليست سرقة بل عملية سطو
10:00 GMT
ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة، وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.
