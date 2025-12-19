https://sarabic.ae/20251219/بوتين-حول-اختيار-قازان-عاصمة-الثقافة-الإسلامية-لعام-2026-لقب-مستحق-1108338639.html
وبُثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة، وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.
وقال بوتين اليوم الجمعة خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: " قازان عاصمة الثقافة الإسلامية باختيار منظمة التعاون الإسلامي وهو لقب مستحق".
وأضاف بوتين: "أنا على ثقة أن نموذج قازان إيجابي، وعدد من شركائي في الدول الإسلامية يتابعون ذلك ويراقبون التجربة الإيجابية لوجود المواطنين من شتى الأطياف والأعراق والمعتقدات في قازان".
وتابع بوتين: "تتارستان تلتزم بجميع القيم التقليدية المشتركة فيما يخص التربية والتعليم والروحانيات، وهو ما يحدث في عدد من الجمهوريات ذات الأغلبية المسلمة مثل بشكورتاستان"، مشيرا إلى أن "السلطات الروسية ستدعم جميع الأديان التقليدية في البلاد".
وأردف الرئيس الروسي: "روسيا مراقب في منظمة التعاون الإسلامي، وأنا من بادر إلى هذه الخطوة التي لاقت ترحيبا كبيرا من الزملاء في العالم الإسلامي".
وبُثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين
"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية
في المرحلة الراهنة، وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.