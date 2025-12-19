https://sarabic.ae/20251219/بوتين-حول-اختيار-قازان-عاصمة-الثقافة-الإسلامية-لعام-2026-لقب-مستحق-1108338639.html

بوتين حول اختيار قازان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2026: لقب مستحق

بوتين حول اختيار قازان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2026: لقب مستحق

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العالم الإسلامي متنوع شأنه في ذلك شأن العالم المسيحي. 19.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-19T12:05+0000

2025-12-19T12:05+0000

2025-12-19T12:05+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108325859_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_b9e994215dd330fda611e6dec0ecf6a8.jpg

وقال بوتين اليوم الجمعة خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: " قازان عاصمة الثقافة الإسلامية باختيار منظمة التعاون الإسلامي وهو لقب مستحق".وتابع بوتين: "تتارستان تلتزم بجميع القيم التقليدية المشتركة فيما يخص التربية والتعليم والروحانيات، وهو ما يحدث في عدد من الجمهوريات ذات الأغلبية المسلمة مثل بشكورتاستان"، مشيرا إلى أن "السلطات الروسية ستدعم جميع الأديان التقليدية في البلاد".وبُثّ برنامج "حصاد العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكة GigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.ويواصل برنامج "نتائج العام" أداء دوره كأداة تواصل مباشر بين الرئيس والمواطنين، وكمؤشر على أولويات السلطة الروسية في المرحلة الراهنة، وقد تلقى البرنامج بالفعل أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين إلى حد الآن.

https://sarabic.ae/20251219/بالأرقام--بوتين-يؤكد-على-قوة-الاقتصاد-الروسي-1108333246.html

https://sarabic.ae/20251219/بوتين-حول-محاولات-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-في-أوروبا-ليست-سرقة-بل-عملية-سطو-1108331041.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار العالم الآن, العالم