بوتين: ترامب يبذل جهودا جادة وصادقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي: "يبذل الرئيس ترامب جهودًا جادة لإنهاء هذا الصراع الأوكراني، وكما قال مرارًا وتكرارًا، فهو يفعل ذلك، في رأيي، بصدق مطلق".وأضاف: "روسيا عمليا وافقت على مقترحات ترامب بشأن أوكرانيا في أنكوريج".وأشار بوتين: "بعد أن خدعنا ولم تنفذ اتفاقيات مينسك، اضطررنا لاستخدام قواتنا المسلحة لإنهاء الحرب التي أشعلها نظام كييف بدعم من الدول الغربية".وحول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، قال بوتين: "روسيا لم تعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لمدة طويلة، لكن بعد الخداع وعدم تنفيذ اتفاقيات مينسك اضطرت إلى استخدام القوة المسلحة".وبُثّ برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكةGigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.

