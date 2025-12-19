عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
بوتين: ترامب يبذل جهودا جادة وصادقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
بوتين: ترامب يبذل جهودا جادة وصادقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر"، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبذل جهودا جادة... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي: "يبذل الرئيس ترامب جهودًا جادة لإنهاء هذا الصراع الأوكراني، وكما قال مرارًا وتكرارًا، فهو يفعل ذلك، في رأيي، بصدق مطلق".وأضاف: "روسيا عمليا وافقت على مقترحات ترامب بشأن أوكرانيا في أنكوريج".وأشار بوتين: "بعد أن خدعنا ولم تنفذ اتفاقيات مينسك، اضطررنا لاستخدام قواتنا المسلحة لإنهاء الحرب التي أشعلها نظام كييف بدعم من الدول الغربية".وحول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، قال بوتين: "روسيا لم تعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لمدة طويلة، لكن بعد الخداع وعدم تنفيذ اتفاقيات مينسك اضطرت إلى استخدام القوة المسلحة".وبُثّ برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكةGigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال البث المباشر والمؤتمر السنوي الصحفي "الخط المباشر"، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبذل جهودا جادة وصادقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا".
وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي: "يبذل الرئيس ترامب جهودًا جادة لإنهاء هذا الصراع الأوكراني، وكما قال مرارًا وتكرارًا، فهو يفعل ذلك، في رأيي، بصدق مطلق".
وأضاف: "روسيا عمليا وافقت على مقترحات ترامب بشأن أوكرانيا في أنكوريج".

وذكر بوتين أن "الكرة (في تسوية أوكرانيا) أصبحت بالكامل في ملعب خصومنا الغربيين، إن صح التعبير، وعلى رأسهم قادة نظام كييف وقبل كل شيء داعموهم الأوروبيون، في هذه الحالة".

وأشار بوتين: "بعد أن خدعنا ولم تنفذ اتفاقيات مينسك، اضطررنا لاستخدام قواتنا المسلحة لإنهاء الحرب التي أشعلها نظام كييف بدعم من الدول الغربية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص نتائج العام. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بوتين عن صورة زيلينسكي المزعومة عند مدخل مدينة كوبيانسك: لماذا تقف عند العتبة؟ ..أدخل
11:07 GMT
وحول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، قال بوتين: "روسيا لم تعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لمدة طويلة، لكن بعد الخداع وعدم تنفيذ اتفاقيات مينسك اضطرت إلى استخدام القوة المسلحة".

رد بوتين على سؤال الصحفي من "إن بي سي" حول ما إذا كانت موسكو ستعتبر نفسها مسؤولة عن مقتل الأوكرانيين والروس في عام 2026 إذا رفضت خطة ترامب للسلام، قائلا: "لا نعتبر أنفسنا مسؤولين عن الخسائر في الأرواح لأننا لم نبدأ هذه الحرب، بدأت هذه الحرب بعد الانقلاب العسكري في أوكرانيا، الانقلاب المسلح غير الدستوري عام 2014، ثم اندلاع الأعمال العدائية من قبل قادة نظام كييف ضد مواطنيهم في جنوب شرق أوكرانيا".

وبُثّ برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكةGigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
