بوتين: أي حصار لمقاطعة كالينينغراد قد يؤدي إلى صراع شامل
بوتين: أي حصار لمقاطعة كالينينغراد قد يؤدي إلى صراع شامل
رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على سؤال حول رد روسيا على إمكانية حصار محتمل لمقاطعة كالينينغراد، بالقول: "آمل أن لا يحصل هذا، نظراً للعواقب... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف بوتين أنه "يجب على الجميع أن يدركوا أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي ببساطة إلى تصعيد غير مسبوق للصراع، ونقله إلى مستوى جديد تماما، وتوسيعه ليصبح صراعا مسلحا واسع النطاق. يجب على الجميع أن يدركوا ذلك".وقال بوتين خلال "الخط المباشر" المشترك مع المؤتمر الصحفي السنوي حول حصيلة العام 2025، ردا على سؤال حول رد روسيا على حصار محتمل لمقاطعة كالينينغراد: " آمل أن لا يحصل هذا".وأشار بوتين إلى أن مثل هذا الأمر قد يؤدي إلى تصعيد النزاع إلى صراع شامل.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأنه لن تكون هناك أي عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا تعامل الغرب مع روسيا باحترام.وأجاب بوتين، ردا على سؤال من صحفي في "بي بي سي": "سألتم: هل ستكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة؟ لن تكون هناك أي عمليات إذا عاملتمونا باحترام واحترمتم مصالحنا، كما سعينا جاهدين لاحترام مصالحكم. إذا لم تخدعونا، كما فعلوا مع توسع الناتو شرقا".ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.
بوتين: أي حصار لمقاطعة كالينينغراد قد يؤدي إلى صراع شامل
رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على سؤال حول رد روسيا على إمكانية حصار محتمل لمقاطعة كالينينغراد، بالقول: "آمل أن لا يحصل هذا، نظراً للعواقب التي يحملها مثل هذا الأمر".
وأضاف بوتين أنه "يجب على الجميع أن يدركوا أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي ببساطة إلى تصعيد غير مسبوق للصراع، ونقله إلى مستوى جديد تماما، وتوسيعه ليصبح صراعا مسلحا واسع النطاق. يجب على الجميع أن يدركوا ذلك".
وقال بوتين خلال "الخط المباشر" المشترك مع المؤتمر الصحفي السنوي حول حصيلة العام 2025، ردا على سؤال حول رد روسيا على حصار محتمل لمقاطعة كالينينغراد: " آمل أن لا يحصل هذا".
وأشار بوتين إلى أن مثل هذا الأمر قد يؤدي إلى تصعيد النزاع إلى صراع شامل.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأنه لن تكون هناك أي عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا تعامل الغرب مع روسيا باحترام.
وأجاب بوتين، ردا على سؤال من صحفي في "بي بي سي": "سألتم: هل ستكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة؟ لن تكون هناك أي عمليات إذا عاملتمونا باحترام واحترمتم مصالحنا، كما سعينا جاهدين لاحترام مصالحكم. إذا لم تخدعونا، كما فعلوا مع توسع الناتو شرقا".
وبُثّ برنامج "استعراض العام مع فلاديمير بوتين
"، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي الرئيسي لرئيس الدولة وجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة، جيث بدأ جمع الأسئلة للبرنامج في 4 ديسمبر/كانون الأول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، وسيستمر حتى نهاية البرنامج. وكما في عام 2024، تقوم شبكةGigaChat العصبية هذا العام بترجمة الأسئلة لجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة.
ويناقش الرئيس بوتين خلال حوار هذا العام الوضع العام في البلاد، وقضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية التي تهم روسيا في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.