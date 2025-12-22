https://sarabic.ae/20251222/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-41-طائرة-مسيرة-أوكرانية-ليلا--وزارة-الدفاع--1108447672.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T04:53+0000
2025-12-22T04:53+0000
2025-12-22T04:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095161652_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e31a8fe1b7eea703ee041b869b2f838b.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 21 ديسمبر (كانون الأول الجاري) إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 22 ديسمبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت: "تم تدمير 6 طائرات مسيرة بين الساعة 11:30 مساءً والساعة 7:00 صباحًا، إذ تم تدمير 3 مسيرات فوق أراضي إقليم كراسنودار، ومسيرتين فوق البحر الأسود، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."إيه إس".. بندقية روسية عيار 9 مم للقوات الخاصة
https://sarabic.ae/20251221/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-ضد-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1108414757.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095161652_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_0eb5a286ff6b244ddb42ba5e844318cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 21 ديسمبر (كانون الأول الجاري) إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 22 ديسمبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأردفت: "تم تدمير 6 طائرات مسيرة بين الساعة 11:30 مساءً والساعة 7:00 صباحًا، إذ تم تدمير 3 مسيرات فوق أراضي إقليم كراسنودار، ومسيرتين فوق البحر الأسود، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.