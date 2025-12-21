عربي
بمشاركة بوتين... بدء الجلسة الموسعة لاجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ... فيديو
أمساليوم
بث مباشر
"إيه إس".. بندقية روسية عيار 9 مم للقوات الخاصة
"إيه إس".. بندقية روسية عيار 9 مم للقوات الخاصة
سبوتنيك عربي
تحظى البنادق الهجومية الروسية بسمعة عالمية جيدة لأن تصميمها يجمع بين سهولة الاستخدام والصيانة في ميادين القتال والقوة النيرانية الكبيرة، إضافة إلى الدقة... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
تحظى البنادق الهجومية الروسية بسمعة عالمية جيدة لأن تصميمها يجمع بين سهولة الاستخدام والصيانة في ميادين القتال والقوة النيرانية الكبيرة، إضافة إلى الدقة العالية في التصويب نحو أهداف مختلفة تشمل الجنود الذين يرتدون سترات واقية من الرصاص أو حتى الموجودين داخل مركبات خفيفة التدريع.
وتمثل بندقية "إيه إس" إحدى البنادق الهجومية الروسية المصممة للقوات الخاصة بعيار ناري (9 مم) يمكنه اختراق أنواع مختلفة من الموانع الخاصة بحماية الجنود، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
في إس إس إم.. بندقية قنص روسية صامتة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
"في إس إس إم".. بندقية قنص روسية صامتة
13 ديسمبر, 16:11 GMT
وزودت روسيا هذه البندقية بطلقات خاصة وكاتم صوت ومانع لهب يساعد بصورة كبيرة في تلبية احتياجات القوات الخاصة أثناء اقتحام مواقع معادية.
كما تم تزويد البندقية بـ "دبشك" (أخمص) معدني قابل للطي، إضافة إلى تصميمها الذي يجمع بين خفة الوزن وصغر الحجم.

المواصفات الفنية

عيار البندقية: 9 مم
عيار الطلقات: (9 * 39 مم)
المدى المؤثر: 400 متر
سرعة الطلقات: 295 مترا/ ثانية
الوزن دون طلقات: 2.5 كغ
الطول بالدبشك: 87.8 سم
الطول دون الدبشك: 61.5 سم
سعة المخزن: 20 طلقة
جندي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
للهجوم والقنص... بندقية روسية ثنائية الاستخدام
28 نوفمبر 2024, 14:57 GMT
ولفت الموقع إلى أن الأجزاء الميكانيكية للبندقية مصممة بطريقة تمنحها أعلى مستويات الاستقرار خلال الإطلاق، إضافة إلى زر خاص للتبديل بين الإطلاق الفردي والآلي.
كما تمتلك البندقية ميزة تركيب وسائل رؤية متطورة إضافة إلى نظام التصويب الأساسي، الذي يمكنها من إطلاق الرصاصات الخارقة للدروع بدقة عالية.
© Sputnik"كورد".. بندقية روسية خارقة للمهام الهجومية والاستطلاع
كورد.. بندقية روسية خارقة للمهام الهجومية والاستطلاع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
"كورد".. بندقية روسية خارقة للمهام الهجومية والاستطلاع
© Sputnik
