https://sarabic.ae/20251221/إيه-إس-بندقية-روسية-عيار-9-مم-للقوات-الخاصة-1108427500.html
"إيه إس".. بندقية روسية عيار 9 مم للقوات الخاصة
تحظى البنادق الهجومية الروسية بسمعة عالمية جيدة لأن تصميمها يجمع بين سهولة الاستخدام والصيانة في ميادين القتال والقوة النيرانية الكبيرة، إضافة إلى الدقة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108427007_0:0:1223:688_1920x0_80_0_0_8cd0e8ea3f44b6e1cc61478690571226.jpg
وتمثل بندقية "إيه إس" إحدى البنادق الهجومية الروسية المصممة للقوات الخاصة بعيار ناري (9 مم) يمكنه اختراق أنواع مختلفة من الموانع الخاصة بحماية الجنود، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وزودت روسيا هذه البندقية بطلقات خاصة وكاتم صوت ومانع لهب يساعد بصورة كبيرة في تلبية احتياجات القوات الخاصة أثناء اقتحام مواقع معادية.كما تم تزويد البندقية بـ "دبشك" (أخمص) معدني قابل للطي، إضافة إلى تصميمها الذي يجمع بين خفة الوزن وصغر الحجم.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن الأجزاء الميكانيكية للبندقية مصممة بطريقة تمنحها أعلى مستويات الاستقرار خلال الإطلاق، إضافة إلى زر خاص للتبديل بين الإطلاق الفردي والآلي.كما تمتلك البندقية ميزة تركيب وسائل رؤية متطورة إضافة إلى نظام التصويب الأساسي، الذي يمكنها من إطلاق الرصاصات الخارقة للدروع بدقة عالية.
تحظى البنادق الهجومية الروسية بسمعة عالمية جيدة لأن تصميمها يجمع بين سهولة الاستخدام والصيانة في ميادين القتال والقوة النيرانية الكبيرة، إضافة إلى الدقة العالية في التصويب نحو أهداف مختلفة تشمل الجنود الذين يرتدون سترات واقية من الرصاص أو حتى الموجودين داخل مركبات خفيفة التدريع.
وتمثل بندقية "إيه إس" إحدى البنادق الهجومية
الروسية المصممة للقوات الخاصة بعيار ناري (9 مم) يمكنه اختراق أنواع مختلفة من الموانع الخاصة بحماية الجنود، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وزودت روسيا هذه البندقية بطلقات خاصة وكاتم صوت ومانع لهب يساعد بصورة كبيرة في تلبية احتياجات القوات الخاصة أثناء اقتحام مواقع معادية.
كما تم تزويد البندقية
بـ "دبشك" (أخمص) معدني قابل للطي، إضافة إلى تصميمها الذي يجمع بين خفة الوزن وصغر الحجم.
عيار الطلقات: (9 * 39 مم)
سرعة الطلقات: 295 مترا/ ثانية
الطول دون الدبشك: 61.5 سم
ولفت الموقع إلى أن الأجزاء الميكانيكية للبندقية مصممة بطريقة تمنحها أعلى مستويات الاستقرار خلال الإطلاق، إضافة إلى زر خاص للتبديل بين الإطلاق الفردي والآلي.
كما تمتلك البندقية ميزة تركيب وسائل رؤية متطورة إضافة إلى نظام التصويب الأساسي، الذي يمكنها من إطلاق الرصاصات الخارقة
للدروع بدقة عالية.