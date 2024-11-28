https://sarabic.ae/20241128/للهجوم-والقنص-بندقية-روسية-ثنائية-الاستخدام-1095296064.html

للهجوم والقنص... بندقية روسية ثنائية الاستخدام

للهجوم والقنص... بندقية روسية ثنائية الاستخدام

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا تاريخا طويلا في تطوير البنادق الهجومية مثل كلاشنيكوف "إيه - 47" الأسطورية إضافة إلى بنادق القنص الخارقة. 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T14:57+0000

2024-11-28T14:57+0000

2024-11-28T14:57+0000

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ولتلبية احتياجات القوات الخاصة في الحروب الحديثة، التي تتطلب الحصول على أسلحة أكثر فاعلية وأخف وزنا، عملت روسيا على تطوير أسلحة مختلفة يمكن الاعتماد عليها في أكثر من مهمة قتالية.وشمل ذلك بندقية "تيتان"، التي يمكن استخدامها في الهجوم والقنص وفقا لتجهيزات معينة، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، يوم الأربعاء.ولفت التقرير إلى أن هذه البندقية تم اختبارها في ظروف القتال في مهام القنص والهجوم، التي تنفذها القوات الخاصة الروسية المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأشار التقرير إلى قول ألكسندر بيريندجييف، الخبير العسكري الروسي، إن وزن الأسلحة والذخائر أمر مهم للغاية، فكلما خف وزن السلاح، تمكن الجندي من حمل مزيد من الذخائر التي تمنحه قدرات قتالية أوسع وأكثر كفاءة.مواصفات عامةولفت التقرير إلى أن هذه البندقية تمتلك مزايا كبيرة مقارنة ببندقية أخرى مماثلة، لأنها قادرة على استخدام الذخائر الخارقة للدروع، كما تم تزويدها بنظام خاص لضبط سرعة ارتداد الأجزاء الميكانيكية للبندقية للتحكم في سرعتها ومنحها القدرة على استخدام أنواع مختلفة من الذخائر من ذات العيار.وبحسب التقرير، فإن تجارب استخدامها في ميادين القتال أثبتت قدرتها على إصابة هدف قطره لا يتجاوز واحد سم من مسافة 100 متر.

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن