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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20241128/للهجوم-والقنص-بندقية-روسية-ثنائية-الاستخدام-1095296064.html
للهجوم والقنص... بندقية روسية ثنائية الاستخدام
للهجوم والقنص... بندقية روسية ثنائية الاستخدام
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا تاريخا طويلا في تطوير البنادق الهجومية مثل كلاشنيكوف "إيه - 47" الأسطورية إضافة إلى بنادق القنص الخارقة. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T14:57+0000
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ولتلبية احتياجات القوات الخاصة في الحروب الحديثة، التي تتطلب الحصول على أسلحة أكثر فاعلية وأخف وزنا، عملت روسيا على تطوير أسلحة مختلفة يمكن الاعتماد عليها في أكثر من مهمة قتالية.وشمل ذلك بندقية "تيتان"، التي يمكن استخدامها في الهجوم والقنص وفقا لتجهيزات معينة، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، يوم الأربعاء.ولفت التقرير إلى أن هذه البندقية تم اختبارها في ظروف القتال في مهام القنص والهجوم، التي تنفذها القوات الخاصة الروسية المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأشار التقرير إلى قول ألكسندر بيريندجييف، الخبير العسكري الروسي، إن وزن الأسلحة والذخائر أمر مهم للغاية، فكلما خف وزن السلاح، تمكن الجندي من حمل مزيد من الذخائر التي تمنحه قدرات قتالية أوسع وأكثر كفاءة.مواصفات عامةولفت التقرير إلى أن هذه البندقية تمتلك مزايا كبيرة مقارنة ببندقية أخرى مماثلة، لأنها قادرة على استخدام الذخائر الخارقة للدروع، كما تم تزويدها بنظام خاص لضبط سرعة ارتداد الأجزاء الميكانيكية للبندقية للتحكم في سرعتها ومنحها القدرة على استخدام أنواع مختلفة من الذخائر من ذات العيار.وبحسب التقرير، فإن تجارب استخدامها في ميادين القتال أثبتت قدرتها على إصابة هدف قطره لا يتجاوز واحد سم من مسافة 100 متر.
https://sarabic.ae/20240517/أستارتا-بندقية-قنص-روسية-دقتها-4-أضعاف-البنادق-الأمريكية-1088941235.html
https://sarabic.ae/20240604/ما-هي-الطلقات-التي-تستخدمها-بنادق-القنص-الروسية-أو-إس-في---96-1089503960.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

للهجوم والقنص... بندقية روسية ثنائية الاستخدام

14:57 GMT 28.11.2024
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جندي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
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تمتلك روسيا تاريخا طويلا في تطوير البنادق الهجومية مثل كلاشنيكوف "إيه - 47" الأسطورية إضافة إلى بنادق القنص الخارقة.
ولتلبية احتياجات القوات الخاصة في الحروب الحديثة، التي تتطلب الحصول على أسلحة أكثر فاعلية وأخف وزنا، عملت روسيا على تطوير أسلحة مختلفة يمكن الاعتماد عليها في أكثر من مهمة قتالية.
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
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17 مايو, 16:23 GMT
وشمل ذلك بندقية "تيتان"، التي يمكن استخدامها في الهجوم والقنص وفقا لتجهيزات معينة، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، يوم الأربعاء.
ولفت التقرير إلى أن هذه البندقية تم اختبارها في ظروف القتال في مهام القنص والهجوم، التي تنفذها القوات الخاصة الروسية المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
ما الطلقات المستخدمة في بنادق القنص الروسية "أو إس في-96"؟
4 يونيو, 12:29 GMT
وأشار التقرير إلى قول ألكسندر بيريندجييف، الخبير العسكري الروسي، إن وزن الأسلحة والذخائر أمر مهم للغاية، فكلما خف وزن السلاح، تمكن الجندي من حمل مزيد من الذخائر التي تمنحه قدرات قتالية أوسع وأكثر كفاءة.

مواصفات عامة

التصنيف: بندقية نصف آلية.
الوزن: 3.6 كغ.
عيار الطلقات: (7.62 × 51 ملم).
المدى: 1000 متر.
ولفت التقرير إلى أن هذه البندقية تمتلك مزايا كبيرة مقارنة ببندقية أخرى مماثلة، لأنها قادرة على استخدام الذخائر الخارقة للدروع، كما تم تزويدها بنظام خاص لضبط سرعة ارتداد الأجزاء الميكانيكية للبندقية للتحكم في سرعتها ومنحها القدرة على استخدام أنواع مختلفة من الذخائر من ذات العيار.
وبحسب التقرير، فإن تجارب استخدامها في ميادين القتال أثبتت قدرتها على إصابة هدف قطره لا يتجاوز واحد سم من مسافة 100 متر.
© Sputnik"دي إكس إل - 5"... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات
دي إكس إل - 5... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
"دي إكس إل - 5"... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات
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