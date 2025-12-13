https://sarabic.ae/20251213/في-إس-إس-إم-بندقية-قنص-روسية-صامتة-1108127426.html

"في إس إس إم".. بندقية قنص روسية صامتة

يمثل سلاح القناصة أحد أخطر الأسلحة لدى القوات البرية في الجيوش الحديثة، التي تعتمد على القناص في إرباك العدو وإجباره على تغيير خططه الحربية خاصة على الخطوط... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

ويمثل المدى والدقة وصوت الطلقة من أهم العوامل التي تحدد كفاءة بندقية القنص، فالمدى الكبير يمنح القناص قدرة أكبر على المناورة ويمكنه من قنص العدو من مسافات آمنة، والدقة الكبيرة تجعل كل طلقة مقابلها هدف معاد، بينما يكون صوت الطلقات المنخفض عاملا مهما لحماية القناص وحماية موقعه من الرصد.وتطور روسيا أنواع مختلفة من بنادق القنص المتطورة ومنها البندقية "في إس إس إم" التي يطلق عليها "البندقية الصامتة"، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويقول الموقع إن هذه البندقية مصممة لقنص الأعداء من بعد مئات الأمتار دون أن يتمكنوا من رصد صوتها أو تحديد موقع القناص.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن هذه البندقية تتميز بدقتها العالية وصوتها المنخفض ومانع لهب يحول دون رصد موقعها عن طريق اللهب المصاحب لإطلاق الرصاصة، إضافة إلى معدل ارتداد منخفض.

