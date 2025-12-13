"في إس إس إم".. بندقية قنص روسية صامتة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"في إس إس إم".. بندقية قنص روسية صامتة
"في إس إس إم".. بندقية قنص روسية صامتة
سبوتنيك عربي
يمثل سلاح القناصة أحد أخطر الأسلحة لدى القوات البرية في الجيوش الحديثة، التي تعتمد على القناص في إرباك العدو وإجباره على تغيير خططه الحربية خاصة على الخطوط...
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
ويمثل المدى والدقة وصوت الطلقة من أهم العوامل التي تحدد كفاءة بندقية القنص، فالمدى الكبير يمنح القناص قدرة أكبر على المناورة ويمكنه من قنص العدو من مسافات آمنة، والدقة الكبيرة تجعل كل طلقة مقابلها هدف معاد، بينما يكون صوت الطلقات المنخفض عاملا مهما لحماية القناص وحماية موقعه من الرصد.وتطور روسيا أنواع مختلفة من بنادق القنص المتطورة ومنها البندقية "في إس إس إم" التي يطلق عليها "البندقية الصامتة"، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويقول الموقع إن هذه البندقية مصممة لقنص الأعداء من بعد مئات الأمتار دون أن يتمكنوا من رصد صوتها أو تحديد موقع القناص.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن هذه البندقية تتميز بدقتها العالية وصوتها المنخفض ومانع لهب يحول دون رصد موقعها عن طريق اللهب المصاحب لإطلاق الرصاصة، إضافة إلى معدل ارتداد منخفض.
16:11 GMT 13.12.2025
يمثل سلاح القناصة أحد أخطر الأسلحة لدى القوات البرية في الجيوش الحديثة، التي تعتمد على القناص في إرباك العدو وإجباره على تغيير خططه الحربية خاصة على الخطوط الأمامية للقتال.
ويمثل المدى والدقة وصوت الطلقة من أهم العوامل التي تحدد كفاءة بندقية القنص، فالمدى الكبير يمنح القناص قدرة أكبر على المناورة ويمكنه من قنص العدو من مسافات آمنة، والدقة الكبيرة تجعل كل طلقة مقابلها هدف معاد، بينما يكون صوت الطلقات المنخفض عاملا مهما لحماية القناص وحماية موقعه من الرصد.
ما الطلقات المستخدمة في بنادق القنص الروسية "أو إس في-96"؟
4 يونيو 2024, 12:29 GMT
وتطور روسيا أنواع مختلفة من بنادق القنص المتطورة ومنها البندقية "في إس إس إم" التي يطلق عليها "البندقية الصامتة"، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويقول الموقع إن هذه البندقية مصممة لقنص الأعداء من بعد مئات الأمتار دون أن يتمكنوا من رصد صوتها أو تحديد موقع القناص.

المواصفات الفنية

العيار: (9 * 39 مم)
سعة المخزن: 10 طلقات
المدى المؤثر: 400 متر
وزن البندقية: 2.7 كغ
سرعة الطلقة: 295 م/ ث
طول البندقية: 89.5 سم
ولفت الموقع إلى أن هذه البندقية تتميز بدقتها العالية وصوتها المنخفض ومانع لهب يحول دون رصد موقعها عن طريق اللهب المصاحب لإطلاق الرصاصة، إضافة إلى معدل ارتداد منخفض.
