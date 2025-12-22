عربي
القوات الروسية تسيطر على بلدة فيلتشا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
نائب الرئيس الأمريكي: كييف تقر بالخسارة الحتمية لما تبقى من أراضي دونيتسك
نائب الرئيس الأمريكي: كييف تقر بالخسارة الحتمية لما تبقى من أراضي دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الاثنين، أن نظام كييف يقر بخسارة السيطرة الحتمية، على ما تبقى من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
نائب الرئيس الأمريكي: كييف تقر بالخسارة الحتمية لما تبقى من أراضي دونيتسك

10:03 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 10:22 GMT 22.12.2025)
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الاثنين، أن نظام كييف يقر بخسارة السيطرة الحتمية، على ما تبقى من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال دي فانس في مقابلة مع موقع "إن هيرد": "ينظر الأوكرانيون، بشكل مفهوم، إلى هذا الأمر باعتباره قضية أمنية خطيرة، مع أنهم يقرّون سرًا بأنهم سيخسرون دونيتسك في نهاية المطاف على الأرجح".
وأضاف أن "مسألة التنازل عن الأراضي تُبطئ بشكل ملحوظ المفاوضات الرامية إلى حل النزاع الأوكراني".
وأردف: "أعتقد أن الروس يرغبون فعلًا في بسط سيطرتهم على دونيتسك، ومن الواضح أن الأوكرانيين ينظرون إلى هذا الأمر على أنه قضية أمنية خطيرة... لذا فإن هذا التنازل عن الأراضي يُؤخر المفاوضات بشكل كبير".
وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا في ميامي، أسفرت عن "انفراجة في عملية التفاوض".
وقال دي فانس، مُلخصًا نتائج المحادثات: "أعتقد أن الانفراجة التي حققناها هي أن جميع القضايا تُناقش الآن علنًا".
وأضاف فانس: "أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا، لكنني لستُ واثقًا تمامًا من التوصل إلى حل سلمي في الوقت الراهن، هناك احتمال أن نتوصل إليه، ولكن هناك أيضًا احتمال ألا نتوصل إليه".
وفي وقت سابق من يوم أمس،وصل كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى مدينة ميامي الأمريكية، لإجراء محادثات حول التسوية الأوكرانية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
