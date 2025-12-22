https://sarabic.ae/20251222/نائب-الرئيس-الأمريكي-كييف-تقر-بالخسارة-الحتمية-لما-تبقى-من-أراضي-دونيتسك--عاجل-1108456603.html
نائب الرئيس الأمريكي: كييف تقر بالخسارة الحتمية لما تبقى من أراضي دونيتسك
نائب الرئيس الأمريكي: كييف تقر بالخسارة الحتمية لما تبقى من أراضي دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الاثنين، أن نظام كييف يقر بخسارة السيطرة الحتمية، على ما تبقى من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T10:03+0000
2025-12-22T10:03+0000
2025-12-22T10:22+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106252562_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98656b193cb2a3ce861b6dd8860b9447.jpg
وقال دي فانس في مقابلة مع موقع "إن هيرد": "ينظر الأوكرانيون، بشكل مفهوم، إلى هذا الأمر باعتباره قضية أمنية خطيرة، مع أنهم يقرّون سرًا بأنهم سيخسرون دونيتسك في نهاية المطاف على الأرجح".وأضاف أن "مسألة التنازل عن الأراضي تُبطئ بشكل ملحوظ المفاوضات الرامية إلى حل النزاع الأوكراني".وقال دي فانس، مُلخصًا نتائج المحادثات: "أعتقد أن الانفراجة التي حققناها هي أن جميع القضايا تُناقش الآن علنًا".وأضاف فانس: "أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا، لكنني لستُ واثقًا تمامًا من التوصل إلى حل سلمي في الوقت الراهن، هناك احتمال أن نتوصل إليه، ولكن هناك أيضًا احتمال ألا نتوصل إليه".وفي وقت سابق من يوم أمس،وصل كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى مدينة ميامي الأمريكية، لإجراء محادثات حول التسوية الأوكرانية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.دميترييف يلمح إلى احتمال عقد لقاء روسي أمريكي في موسكو بعد محادثات ميامي
https://sarabic.ae/20251122/نائب-الرئيس-الأمريكي-انتقادات-خطة-التسوية-في-أوكرانيا-تتجاهل-الواقع-الميداني-1107385717.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106252562_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_6a153584e34520a4a9130bdeb55975b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
نائب الرئيس الأمريكي: كييف تقر بالخسارة الحتمية لما تبقى من أراضي دونيتسك
10:03 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 10:22 GMT 22.12.2025)
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الاثنين، أن نظام كييف يقر بخسارة السيطرة الحتمية، على ما تبقى من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال دي فانس في مقابلة مع موقع "إن هيرد": "ينظر الأوكرانيون، بشكل مفهوم، إلى هذا الأمر باعتباره قضية أمنية خطيرة، مع أنهم يقرّون سرًا بأنهم سيخسرون دونيتسك في نهاية المطاف على الأرجح".
وأضاف أن "مسألة التنازل عن الأراضي تُبطئ بشكل ملحوظ المفاوضات الرامية إلى حل النزاع الأوكراني".
وأردف: "أعتقد أن الروس يرغبون فعلًا في بسط سيطرتهم على دونيتسك، ومن الواضح أن الأوكرانيين ينظرون إلى هذا الأمر على أنه قضية أمنية خطيرة... لذا فإن هذا التنازل عن الأراضي يُؤخر المفاوضات بشكل كبير".
وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا في ميامي، أسفرت عن "انفراجة في عملية التفاوض".
وقال دي فانس، مُلخصًا نتائج المحادثات: "أعتقد أن الانفراجة التي حققناها هي أن جميع القضايا تُناقش الآن علنًا".
وأضاف فانس: "أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا، لكنني لستُ واثقًا تمامًا من التوصل إلى حل سلمي في الوقت الراهن، هناك احتمال أن نتوصل إليه، ولكن هناك أيضًا احتمال ألا نتوصل إليه".
وفي وقت سابق من يوم أمس،وصل كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى مدينة ميامي الأمريكية، لإجراء محادثات حول التسوية الأوكرانية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.