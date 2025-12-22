https://sarabic.ae/20251222/دميترييف-يلمح-إلى-احتمال-عقد-لقاء-روسي-أمريكي-في-موسكو-بعد-محادثات-ميامي-1108446642.html
لمحَ كيريل دميترييف، المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى احتمال...
لمحَ كيريل دميترييف، المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى احتمال عقد لقاء بين روسيا والولايات المتحدة في موسكو، وذلك عقب محادثات أُجريت في مدينة ميامي.
ونشر دميترييف على حسابه في منصة "إكس" صورة سيلفي له على خلفية غروب الشمس في ميامي، وهو يرتدي قميصًا أبيض يحمل شعار الدولة الروسية وعبارة "المرة القادمة في موسكو
"، إلى جانب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان بوتين قد وجّه خلال لقائهما في ألاسكا دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة موسكو لإجراء محادثات، مستخدمًا العبارة نفسها باللغة الإنجليزية.
وقال دميترييف تعليقًا على الصورة: "شكرًا ميامي. المرة القادمة: موسكو".
وفي 21 ديسمبر، واصل دميترييف مفاوضاته بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
وقبيل توجهه إلى ميامي، كتب موفد الرئيس الروسي على منصة "إكس"، إن "دعاة الحرب" يبذلون كل ما في وسعهم لإفشال خطة السلام الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.