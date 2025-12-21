عربي
مبعوث بوتين: محادثات ميامي بشأن أوكرانيا تسير بشكل بناء
مبعوث بوتين: محادثات ميامي بشأن أوكرانيا تسير بشكل بناء
قال كيريل دميترييف، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، إن محادثاته في ميامي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، تسير في أجواء بنّاءة.
وأضاف دميترييف في تصريح للصحفيين الروس، "المناقشات تجري بشكل بناء"، موضحًا أن المباحثات بدأت وستتواصل اليوم، كما ستستمر غدًا.
وكان الوفد الأمريكي قد أجرى مشاورات مع الجانب الأوكراني في ميامي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرّح سابقًا بأنه قد يصل إلى فلوريدا يوم السبت للمشاركة في المحادثات حول التسوية الأوكرانية.
وصرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
دميترييف يصل إلى ميامي لإجراء محادثات حول أوكرانيا مع ويتكوف وكوشنر
أمس, 18:22 GMT
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي".
وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد أعلن سابقًا عن إمكانية إنشاء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرا إلى أن نفقا عبر مضيق بيرينغ يمكن إنجازه في أقل من ثماني سنوات، ما يُظهر استخدامًا متطورا للتكنولوجيا.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفكرة بأنها مثيرة للاهتمام، لكن وفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن بناء مثل هذا النفق مستحيل دون إرادة سياسية.
