https://sarabic.ae/20251221/مبعوث-بوتين-محادثات-ميامي-بشأن-أوكرانيا-تسير-بشكل-بناء-1108405129.html
مبعوث بوتين: محادثات ميامي بشأن أوكرانيا تسير بشكل بناء
مبعوث بوتين: محادثات ميامي بشأن أوكرانيا تسير بشكل بناء
سبوتنيك عربي
قال كيريل دميترييف، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، إن محادثاته في... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T00:00+0000
2025-12-21T00:00+0000
2025-12-21T00:48+0000
كيريل دميترييف
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1c6d87fc388d6532f379bfcddfc947c4.jpg
وأضاف دميترييف في تصريح للصحفيين الروس، "المناقشات تجري بشكل بناء"، موضحًا أن المباحثات بدأت وستتواصل اليوم، كما ستستمر غدًا.وكان الوفد الأمريكي قد أجرى مشاورات مع الجانب الأوكراني في ميامي في وقت سابق من هذا الأسبوع.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرّح سابقًا بأنه قد يصل إلى فلوريدا يوم السبت للمشاركة في المحادثات حول التسوية الأوكرانية.وصرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي".وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد أعلن سابقًا عن إمكانية إنشاء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرا إلى أن نفقا عبر مضيق بيرينغ يمكن إنجازه في أقل من ثماني سنوات، ما يُظهر استخدامًا متطورا للتكنولوجيا.ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفكرة بأنها مثيرة للاهتمام، لكن وفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن بناء مثل هذا النفق مستحيل دون إرادة سياسية.
https://sarabic.ae/20251220/دميترييف-يصل-إلى-ميامي-لإجراء-محادثات-حول-أوكرانيا-مع-ويتكوف-وكوشنر-1108396967.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_17:0:977:720_1920x0_80_0_0_3abda632e4456823b7e0201107182634.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كيريل دميترييف, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا
كيريل دميترييف, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا
مبعوث بوتين: محادثات ميامي بشأن أوكرانيا تسير بشكل بناء
00:00 GMT 21.12.2025 (تم التحديث: 00:48 GMT 21.12.2025)
قال كيريل دميترييف، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، إن محادثاته في ميامي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، تسير في أجواء بنّاءة.
وأضاف دميترييف في تصريح للصحفيين الروس، "المناقشات تجري بشكل بناء"، موضحًا أن المباحثات بدأت وستتواصل اليوم، كما ستستمر غدًا.
وكان الوفد الأمريكي قد أجرى مشاورات مع الجانب الأوكراني في ميامي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرّح سابقًا بأنه قد يصل إلى فلوريدا يوم السبت
للمشاركة في المحادثات حول التسوية الأوكرانية.
وصرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي".
وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد أعلن سابقًا عن إمكانية إنشاء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرا إلى أن نفقا عبر مضيق بيرينغ يمكن إنجازه في أقل من ثماني سنوات، ما يُظهر استخدامًا متطورا للتكنولوجيا.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفكرة بأنها مثيرة للاهتمام، لكن وفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن بناء مثل هذا النفق مستحيل دون إرادة سياسية.