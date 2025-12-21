https://sarabic.ae/20251221/مبعوث-بوتين-محادثات-ميامي-بشأن-أوكرانيا-تسير-بشكل-بناء-1108405129.html

مبعوث بوتين: محادثات ميامي بشأن أوكرانيا تسير بشكل بناء

مبعوث بوتين: محادثات ميامي بشأن أوكرانيا تسير بشكل بناء

سبوتنيك عربي

قال كيريل دميترييف، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، إن محادثاته في... 21.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-21T00:00+0000

2025-12-21T00:00+0000

2025-12-21T00:48+0000

كيريل دميترييف

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1c6d87fc388d6532f379bfcddfc947c4.jpg

وأضاف دميترييف في تصريح للصحفيين الروس، "المناقشات تجري بشكل بناء"، موضحًا أن المباحثات بدأت وستتواصل اليوم، كما ستستمر غدًا.وكان الوفد الأمريكي قد أجرى مشاورات مع الجانب الأوكراني في ميامي في وقت سابق من هذا الأسبوع.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرّح سابقًا بأنه قد يصل إلى فلوريدا يوم السبت للمشاركة في المحادثات حول التسوية الأوكرانية.وصرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي".وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد أعلن سابقًا عن إمكانية إنشاء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرا إلى أن نفقا عبر مضيق بيرينغ يمكن إنجازه في أقل من ثماني سنوات، ما يُظهر استخدامًا متطورا للتكنولوجيا.ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفكرة بأنها مثيرة للاهتمام، لكن وفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن بناء مثل هذا النفق مستحيل دون إرادة سياسية.

https://sarabic.ae/20251220/دميترييف-يصل-إلى-ميامي-لإجراء-محادثات-حول-أوكرانيا-مع-ويتكوف-وكوشنر-1108396967.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كيريل دميترييف, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا