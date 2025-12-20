https://sarabic.ae/20251220/دميترييف-يصل-إلى-ميامي-لإجراء-محادثات-حول-أوكرانيا-مع-ويتكوف-وكوشنر-1108396967.html

دميترييف يصل إلى ميامي لإجراء محادثات حول أوكرانيا مع ويتكوف وكوشنر

أفاد مراسل "سبوتنيك"، بوصول كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى ميامي لإجراء محادثات حول التسوية... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

انطلق موكب دميترييف مباشرة من المطار إلى منصة المفاوضات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وكان الوفد الأمريكي قد أجرى مشاورات مع الجانب الأوكراني في ميامي في وقت سابق من هذا الأسبوع.وصرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي".ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفكرة بأنها مثيرة للاهتمام، لكن وفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن بناء مثل هذا النفق مستحيل دون إرادة سياسية.

