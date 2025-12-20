https://sarabic.ae/20251220/دميترييف-يصل-إلى-ميامي-لإجراء-محادثات-حول-أوكرانيا-مع-ويتكوف-وكوشنر-1108396967.html
دميترييف يصل إلى ميامي لإجراء محادثات حول أوكرانيا مع ويتكوف وكوشنر
دميترييف يصل إلى ميامي لإجراء محادثات حول أوكرانيا مع ويتكوف وكوشنر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بوصول كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى ميامي لإجراء محادثات حول التسوية... 20.12.2025
دميترييف يصل إلى ميامي لإجراء محادثات حول أوكرانيا مع ويتكوف وكوشنر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بوصول كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى ميامي لإجراء محادثات حول التسوية الأوكرانية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
انطلق موكب دميترييف مباشرة من المطار إلى منصة المفاوضات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وكان الوفد الأمريكي قد أجرى مشاورات مع الجانب الأوكراني في ميامي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرّح سابقًا بأنه قد يصل إلى فلوريدا يوم السبت للمشاركة في المحادثات حول التسوية الأوكرانية.
وصرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن روسيا تستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نستعد للتعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي".
وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد أعلن سابقًا عن إمكانية إنشاء نفق يربط روسيا بألاسكا، مشيرا إلى أن نفقا عبر مضيق بيرينغ يمكن إنجازه في أقل من ثماني سنوات، ما يُظهر استخدامًا متطورا للتكنولوجيا.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفكرة بأنها مثيرة للاهتمام، لكن وفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن بناء مثل هذا النفق مستحيل دون إرادة سياسية.