الكرملين: زيلينسكي يناقض نفسه فيما يتعلق بالانتخابات في أوكرانيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن فلاديمير زيلينسكي، يناقض نفسه في تصريحاته المتكررة حول الانتخابات في أوكرانيا. 20.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف، اليوم السبت: "يُدلي زيلينسكي بتصريحات كثيرة (بشأن إجراء الانتخابات)، وهو يُناقض نفسه بعض الشيء، إذ يقول إنه لن يسمح لأحد بالتدخل في الانتخابات، وذلك ردًا على عرض (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بضمان الأمن. لكنه سبق أن ناشد الأمريكيين. أي أنه ليس ضد تدخل الأمريكيين، ولكنه ضد التدخل في الانتخابات. إنه يُناقض نفسه ويُصبح كلامه مُرتبكا".وأضاف بيسكوف أن "هناك نقاشات حول الانتخابات. زيلينسكي يعلق عليها بنشاط... المسألة لا تزال مطروحة، بطبيعة الحال، وهذا رد فعل (على تصريح بوتين بشأن مقترح الأمن)".وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا تثير التساؤل حول كيفية قيام الغرب بتنظيمها إذا ما جرت بالفعل.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب يتدخل بنشاط في الانتخابات في دول أخرى، وأن "استعماره الانتخابي الجديد" يشكل تهديدا لأغلب الدول في العالم.وأضاف خلال اجتماع للجنة التعاون الدولي التابعة للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة": "أن أحد أبرز مظاهر الاستعمار الجديد هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. لم يتخلَ الغرب قط عن هذه الأساليب في أنشطته... والآن، أصبح ما نملك كل الحق في تسميته "استعمارًا انتخابيًا جديدًا" تهديدًا حقيقيًا لأغلب الدول".وحول الانتخابات المزعمة في أوكرانيا، أضاف لافروف: "كيف يمكن تنظيم هذه الانتخابات (في أوكرانيا) وكيف سيتدخل الغرب فيها إن جرت، فهذا شأن آخر. لكن هذا تذكير بأن الشعب قد انتخبكم بالفعل لفترة محددة، وقد حان الوقت لتكريم الشعب أو مطالبته بالتعبير عن رأيه فيكم مجدداً".يذكر أن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو/ أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات الرئاسة في ذلك العام بحجة "حالة الحرب والتعبئة العامة"، وصرح زيلينسكي حينها بأن "الانتخابات الآن غير مناسبة"، على حد زعمه. وفي فبراير/ شباط الماضي، وصف ترامب، زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وأشار إلى أن نسبة تأييده قد انخفضت إلى 4%.
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن فلاديمير زيلينسكي، يناقض نفسه في تصريحاته المتكررة حول الانتخابات في أوكرانيا.
