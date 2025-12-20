الكرملين: زيلينسكي يناقض نفسه فيما يتعلق بالانتخابات في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: زيلينسكي يناقض نفسه فيما يتعلق بالانتخابات في أوكرانيا
الكرملين: زيلينسكي يناقض نفسه فيما يتعلق بالانتخابات في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن فلاديمير زيلينسكي، يناقض نفسه في تصريحاته المتكررة حول الانتخابات في أوكرانيا. 20.12.2025, سبوتنيك عربي
الكرملين: زيلينسكي يناقض نفسه فيما يتعلق بالانتخابات في أوكرانيا

17:52 GMT 20.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن فلاديمير زيلينسكي، يناقض نفسه في تصريحاته المتكررة حول الانتخابات في أوكرانيا.
وقال بيسكوف، اليوم السبت: "يُدلي زيلينسكي بتصريحات كثيرة (بشأن إجراء الانتخابات)، وهو يُناقض نفسه بعض الشيء، إذ يقول إنه لن يسمح لأحد بالتدخل في الانتخابات، وذلك ردًا على عرض (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بضمان الأمن. لكنه سبق أن ناشد الأمريكيين. أي أنه ليس ضد تدخل الأمريكيين، ولكنه ضد التدخل في الانتخابات. إنه يُناقض نفسه ويُصبح كلامه مُرتبكا".
وأضاف بيسكوف أن "هناك نقاشات حول الانتخابات. زيلينسكي يعلق عليها بنشاط... المسألة لا تزال مطروحة، بطبيعة الحال، وهذا رد فعل (على تصريح بوتين بشأن مقترح الأمن)".

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، أن قضية الانتخابات في أوكرانيا تطرح تساؤلاً حول كيفية تنظيمها وكيف سيديرها الغرب.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا تثير التساؤل حول كيفية قيام الغرب بتنظيمها إذا ما جرت بالفعل.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب يتدخل بنشاط في الانتخابات في دول أخرى، وأن "استعماره الانتخابي الجديد" يشكل تهديدا لأغلب الدول في العالم.
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
إعلام: على الأوروبيين أن يدركوا أن أوكرانيا ستخسر أي صراع ضد روسيا
14:55 GMT
وأضاف خلال اجتماع للجنة التعاون الدولي التابعة للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة": "أن أحد أبرز مظاهر الاستعمار الجديد هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. لم يتخلَ الغرب قط عن هذه الأساليب في أنشطته... والآن، أصبح ما نملك كل الحق في تسميته "استعمارًا انتخابيًا جديدًا" تهديدًا حقيقيًا لأغلب الدول".
وحول الانتخابات المزعمة في أوكرانيا، أضاف لافروف: "كيف يمكن تنظيم هذه الانتخابات (في أوكرانيا) وكيف سيتدخل الغرب فيها إن جرت، فهذا شأن آخر. لكن هذا تذكير بأن الشعب قد انتخبكم بالفعل لفترة محددة، وقد حان الوقت لتكريم الشعب أو مطالبته بالتعبير عن رأيه فيكم مجدداً".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".
يذكر أن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو/ أيار 2024، وتم إلغاء انتخابات الرئاسة في ذلك العام بحجة "حالة الحرب والتعبئة العامة"، وصرح زيلينسكي حينها بأن "الانتخابات الآن غير مناسبة"، على حد زعمه. وفي فبراير/ شباط الماضي، وصف ترامب، زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وأشار إلى أن نسبة تأييده قد انخفضت إلى 4%.
