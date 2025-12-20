إعلام: على الأوروبيين أن يدركوا أن أوكرانيا ستخسر أي صراع ضد روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251220/إعلام-على-الأوروبيين-أن-يدركوا-أن-أوكرانيا-ستخسر-أي-صراع-ضد-روسيا-1108388883.html
إعلام: على الأوروبيين أن يدركوا أن أوكرانيا ستخسر أي صراع ضد روسيا
إعلام: على الأوروبيين أن يدركوا أن أوكرانيا ستخسر أي صراع ضد روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أنه يجب على الأوروبيين إدراك حقيقة أن أوكرانيا ستخسر أي صراع ضد روسيا. 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T14:55+0000
2025-12-20T14:55+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8dfa98d09851e7b9fad7563cf3a2f6e.jpg
وأكدت تلك الوسائل أن "روسيا تقوض ببطء، ولكن بثبات" قوة أوكرانيا، وعلى الرغم من مساعدات الاتحاد الأوروبي، فإن كييف تعاني نقصا حادا في الموارد العسكرية والعامة والمالية.وكتبت إحدى الصحف الألمانية: "لم تتحقق جميع التوقعات الغربية - انهيار الاقتصاد الروسي، والهزيمة في ساحة المعركة الأوكرانية، والعزلة السياسية الكاملة. بصراحة، لقد حقق بوتين نجاحًا على جبهات عسكرية ومدنية رئيسية".وأضافت الصحيفة أنه "عندما ظهر الرئيس الروسي أمام الكاميرات اليوم، لم يكن لدى أوروبا المنقسمة والمنهكة من الحرب، والمنقسمة داخليًا، أي شيء جيد تتطلع إليه".
https://sarabic.ae/20251220/أوربان-قرض-الاتحاد-الأوروبي-الجديد-لأوكرانيا--فخ-مالي-1108382512.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66d46c98fb5f82e17dcf418f9a740d74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: على الأوروبيين أن يدركوا أن أوكرانيا ستخسر أي صراع ضد روسيا

14:55 GMT 20.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أنه يجب على الأوروبيين إدراك حقيقة أن أوكرانيا ستخسر أي صراع ضد روسيا.
وأكدت تلك الوسائل أن "روسيا تقوض ببطء، ولكن بثبات" قوة أوكرانيا، وعلى الرغم من مساعدات الاتحاد الأوروبي، فإن كييف تعاني نقصا حادا في الموارد العسكرية والعامة والمالية.
ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال البث المباشر حول نتائج العام 2025، أظهر نجاحات الزعيم الروسي في المجالين العسكري والاجتماعي.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
أوربان: قرض الاتحاد الأوروبي الجديد لأوكرانيا "فخ مالي"
12:34 GMT
وكتبت إحدى الصحف الألمانية: "لم تتحقق جميع التوقعات الغربية - انهيار الاقتصاد الروسي، والهزيمة في ساحة المعركة الأوكرانية، والعزلة السياسية الكاملة. بصراحة، لقد حقق بوتين نجاحًا على جبهات عسكرية ومدنية رئيسية".
وبحسب الصحيفة، يتم تقديم الغرب للرئيس الروسي على أنه "قطيع من الأغنام" في حالة فوضى تامة، كما يتضح من فكرة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الفاشلة لمصادرة الأصول الروسية.
وأضافت الصحيفة أنه "عندما ظهر الرئيس الروسي أمام الكاميرات اليوم، لم يكن لدى أوروبا المنقسمة والمنهكة من الحرب، والمنقسمة داخليًا، أي شيء جيد تتطلع إليه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала