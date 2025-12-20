https://sarabic.ae/20251220/إعلام-على-الأوروبيين-أن-يدركوا-أن-أوكرانيا-ستخسر-أي-صراع-ضد-روسيا-1108388883.html
إعلام: على الأوروبيين أن يدركوا أن أوكرانيا ستخسر أي صراع ضد روسيا
وأكدت تلك الوسائل أن "روسيا تقوض ببطء، ولكن بثبات" قوة أوكرانيا، وعلى الرغم من مساعدات الاتحاد الأوروبي، فإن كييف تعاني نقصا حادا في الموارد العسكرية والعامة والمالية.وكتبت إحدى الصحف الألمانية: "لم تتحقق جميع التوقعات الغربية - انهيار الاقتصاد الروسي، والهزيمة في ساحة المعركة الأوكرانية، والعزلة السياسية الكاملة. بصراحة، لقد حقق بوتين نجاحًا على جبهات عسكرية ومدنية رئيسية".وأضافت الصحيفة أنه "عندما ظهر الرئيس الروسي أمام الكاميرات اليوم، لم يكن لدى أوروبا المنقسمة والمنهكة من الحرب، والمنقسمة داخليًا، أي شيء جيد تتطلع إليه".
وأكدت تلك الوسائل أن "روسيا تقوض ببطء، ولكن بثبات" قوة أوكرانيا، وعلى الرغم من مساعدات الاتحاد الأوروبي، فإن كييف تعاني نقصا حادا في الموارد العسكرية والعامة والمالية.
ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال البث المباشر حول نتائج العام 2025، أظهر نجاحات الزعيم الروسي في المجالين العسكري والاجتماعي.
وكتبت إحدى الصحف الألمانية: "لم تتحقق جميع التوقعات الغربية - انهيار الاقتصاد الروسي، والهزيمة في ساحة المعركة الأوكرانية، والعزلة السياسية الكاملة. بصراحة، لقد حقق بوتين نجاحًا على جبهات عسكرية ومدنية رئيسية".
وبحسب الصحيفة، يتم تقديم الغرب للرئيس الروسي على أنه "قطيع من الأغنام" في حالة فوضى تامة، كما يتضح من فكرة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الفاشلة لمصادرة الأصول الروسية.
وأضافت الصحيفة أنه "عندما ظهر الرئيس الروسي أمام الكاميرات اليوم، لم يكن لدى أوروبا المنقسمة والمنهكة من الحرب، والمنقسمة داخليًا، أي شيء جيد تتطلع إليه".