انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة بمشاركة واسعة
أوربان: قرض الاتحاد الأوروبي الجديد لأوكرانيا "فخ مالي"
أوربان: قرض الاتحاد الأوروبي الجديد لأوكرانيا "فخ مالي"
أوربان: قرض الاتحاد الأوروبي الجديد لأوكرانيا "فخ مالي"
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه "للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي، منحت 24 دولة عضوًا قرضًا حربيًا مشتركًا لدولة خارج الاتحاد. هذا ليس تفصيلًا... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T12:34+0000
2025-12-20T12:34+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وكتب أوربان عبر منصة "إكس": "منطق القرض واضح، من يُقرض المال يريد استرداده. في هذه الحالة، لا يرتبط السداد بالنمو الاقتصادي أو الاستقرار، بل بالنصر العسكري".وصرح رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، يوم أمس الجمعة، عقب قمة الاتحاد الأوروبي، التي قررت تمويل أوكرانيا بقرض أوروبي من الأسواق المالية، بأن "رفض استخدام الأصول الروسية يُعد انتصارا للقانون الدولي، وتجنبا لسابقة خطيرة".وبيّن دي ويفر، أن "جميع دول الاتحاد الأوروبي، أدركت أن مصادرة الأصول الروسية ستنطوي على مخاطر مالية وقانونية يصعب إدارتها".
https://sarabic.ae/20251220/رئيس-الاستخبارات-الأوكرانية-يقر-بانهيار-التعبئة-العسكرية-في-بلاده-1108374558.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

أوربان: قرض الاتحاد الأوروبي الجديد لأوكرانيا "فخ مالي"

12:34 GMT 20.12.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه "للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي، منحت 24 دولة عضوًا قرضًا حربيًا مشتركًا لدولة خارج الاتحاد. هذا ليس تفصيلًا تقنيًا، بل تحول نوعي".
وكتب أوربان عبر منصة "إكس": "منطق القرض واضح، من يُقرض المال يريد استرداده. في هذه الحالة، لا يرتبط السداد بالنمو الاقتصادي أو الاستقرار، بل بالنصر العسكري".

ووفقا لرئيس الوزراء المجري، "من هذه اللحظة فصاعدًا، لم نعد نتحدث عن قرارات سياسية أو أخلاقية فحسب، بل عن قيود مالية قاسية تدفع أوروبا في اتجاه واحد، نحو الحرب".

وصرح رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، يوم أمس الجمعة، عقب قمة الاتحاد الأوروبي، التي قررت تمويل أوكرانيا بقرض أوروبي من الأسواق المالية، بأن "رفض استخدام الأصول الروسية يُعد انتصارا للقانون الدولي، وتجنبا لسابقة خطيرة".
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الاستخبارات الأوكرانية يقر بانهيار التعبئة العسكرية في بلاده
09:14 GMT

وقال دي ويفر، في تصريح صحفي: "أعتقد أن القانون الدولي قد انتصر اليوم، لقد تجنبنا إرساء سابقة من شأنها تقويض اليقين القانوني في جميع أنحاء العالم، لقد تمسّكنا بمبدأ احترام أوروبا للقانون حتى عندما يكون الأمر صعبًا وحتى عندما نكون تحت الضغط".

وبيّن دي ويفر، أن "جميع دول الاتحاد الأوروبي، أدركت أن مصادرة الأصول الروسية ستنطوي على مخاطر مالية وقانونية يصعب إدارتها".
