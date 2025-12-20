https://sarabic.ae/20251220/رئيس-الاستخبارات-الأوكرانية-يقر-بانهيار-التعبئة-العسكرية-في-بلاده-1108374558.html

رئيس الاستخبارات الأوكرانية يقر بانهيار التعبئة العسكرية في بلاده

رئيس الاستخبارات الأوكرانية يقر بانهيار التعبئة العسكرية في بلاده

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية كيريل بودانوف، أن "أوكرانيا نفسها، وليس روسيا، هي المسؤولة عن فشل التعبئة، بعكس ما يزعمه بعض المراقبين". 20.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-20T09:14+0000

2025-12-20T09:14+0000

2025-12-20T09:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81d8cdb4ef3724e71e82d49568c3f7d4.jpg

وقال بودانوف في حديث صحفي: "لقد دمّرنا تعبئتنا بأنفسنا. مهما قال أي شخص خلاف ذلك، فهو غير صحيح. لقد دمّرناها بأنفسنا".ونقلت صحيفة "سترانا" الاوكرانية، عن بودانوف قوله: "كان الخطأ الرئيسي، في رأيي، هو الحملة الإعلامية الفاشلة تمامًا. فشل ذريع. الأمر الذي سمح، إن صح التعبير، بتصعيد التوتر بشأن قضايا التعبئة".وتنتشر مقاطع فيديو للتجنيد القسري في أوكرانيا، على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت، تُظهر ممثلي مكاتب التجنيد العسكري الأوكراني، وهم يقتادون الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يعتدون عليهم بالضرب.في غضون ذلك، يبذل الرجال في أوكرانيا، ممن هم في سن التجنيد، كل ما في وسعهم لتجنب التجنيد، فهم يفرون من البلاد بطرق غير شرعية، ويحرقون مكاتب التجنيد، ويختبئون في منازلهم ويلتزمونها. وكان مفوّض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، أفاد سابقًا بأن انتهاكات موظفي مكاتب التجنيد في أوكرانيا، أصبحت واسعة الانتشار.أسير أوكراني: تم إرسال مجندين حاولوا الهرب إلى الخطوط الأمامية مباشرة دون تدريبنائب أوكراني: زيلينسكي يخطط لتسليم دونباس لروسيا

https://sarabic.ae/20251110/أسير-أوكراني-رأيت-بأم-عيني-تعبئة-50-شخصا-من-ذوي-الإعاقة-في-أوكرانيا-1106920914.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم