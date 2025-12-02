https://sarabic.ae/20251202/أسير-أوكراني-مجندون-حاولوا-الهرب-أرسلوا-مباشرة-إلى-الخطوط-الأمامية-دون-تدريب-1107694476.html
أسير أوكراني: تم إرسال مجندين حاولوا الهرب إلى الخطوط الأمامية مباشرة دون تدريب
أسير أوكراني: تم إرسال مجندين حاولوا الهرب إلى الخطوط الأمامية مباشرة دون تدريب
سبوتنيك عربي
كشف الجندي الأوكراني بافيل كوتلياروف، الذي أُسر على يد القوات الروسية، أن مجندين أوكرانيين جرى دفعهم إلى الخطوط الأمامية فوراً بعد محاولتهم الفرار من أحد مراكز... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T02:35+0000
2025-12-02T02:35+0000
2025-12-02T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107130032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62ab2689b4747ae290e624611523a7ef.jpg
وقال الأسير في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كان ثلاثة من رفاقنا هناك: واحد بقي، واثنان فرّا من مركز التدريب. تم القبض عليهما بعد يومين".وأضاف، "وبمجرد إعادتهما، لم يُسمح لهما باستكمال التدريب بل أرسلوا فوراً إلى منطقة الصفر، لا أحد يهتم بالتحقيق أو معرفة ما حدث، يلقون بك مباشرة في الجبهة".يُشار إلى أن الأحكام العرفية والتعبئة العامة فُرضت في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022 وتم تمديدها بشكل متواصل منذ ذلك الحين.وانتشرت خلال الصراع مقاطع فيديو توثّق عمليات تجنيد قسري يقوم بها عناصر المكاتب العسكرية الأوكرانية، يظهر فيها رجال يُنتزعون من الشوارع ويُجبرون على الالتحاق بالخدمة وسط قيام عناصر التجنيد بضرب بعضهم.
https://sarabic.ae/20251118/أسير-أوكراني-لـسبوتنيك-قوات-كييف-أمرت-الجنود-بارتداء-ملابس-مدنية-وقتل-سكان-كراسنوأرميسك-1107220273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107130032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77337e2c6eee594961a6854c44b8f6df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
أسير أوكراني: تم إرسال مجندين حاولوا الهرب إلى الخطوط الأمامية مباشرة دون تدريب
02:35 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 04:55 GMT 02.12.2025)
كشف الجندي الأوكراني بافيل كوتلياروف، الذي أُسر على يد القوات الروسية، أن مجندين أوكرانيين جرى دفعهم إلى الخطوط الأمامية فوراً بعد محاولتهم الفرار من أحد مراكز التدريب التابعة للقوات الأوكرانية، من دون السماح لهم باستكمال تدريبهم العسكري.
وقال الأسير في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كان ثلاثة من رفاقنا هناك
: واحد بقي، واثنان فرّا من مركز التدريب. تم القبض عليهما بعد يومين".
وأضاف، "وبمجرد إعادتهما، لم يُسمح لهما باستكمال التدريب بل أرسلوا فوراً إلى منطقة الصفر، لا أحد يهتم بالتحقيق أو معرفة ما حدث، يلقون بك مباشرة في الجبهة".
يُشار إلى أن الأحكام العرفية والتعبئة العامة فُرضت في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022 وتم تمديدها بشكل متواصل منذ ذلك الحين.
وانتشرت خلال الصراع مقاطع فيديو توثّق عمليات تجنيد قسري يقوم بها عناصر المكاتب العسكرية الأوكرانية، يظهر فيها رجال يُنتزعون من الشوارع ويُجبرون على الالتحاق بالخدمة وسط قيام عناصر التجنيد بضرب بعضهم.