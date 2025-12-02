عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني: تم إرسال مجندين حاولوا الهرب إلى الخطوط الأمامية مباشرة دون تدريب
أسير أوكراني: تم إرسال مجندين حاولوا الهرب إلى الخطوط الأمامية مباشرة دون تدريب
أسير أوكراني: تم إرسال مجندين حاولوا الهرب إلى الخطوط الأمامية مباشرة دون تدريب
2025-12-02T02:35+0000
2025-12-02T04:55+0000
أسير أوكراني: تم إرسال مجندين حاولوا الهرب إلى الخطوط الأمامية مباشرة دون تدريب

02:35 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 04:55 GMT 02.12.2025)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورأسير أوكراني في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه
أسير أوكراني في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف الجندي الأوكراني بافيل كوتلياروف، الذي أُسر على يد القوات الروسية، أن مجندين أوكرانيين جرى دفعهم إلى الخطوط الأمامية فوراً بعد محاولتهم الفرار من أحد مراكز التدريب التابعة للقوات الأوكرانية، من دون السماح لهم باستكمال تدريبهم العسكري.
وقال الأسير في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كان ثلاثة من رفاقنا هناك: واحد بقي، واثنان فرّا من مركز التدريب. تم القبض عليهما بعد يومين".
وأضاف، "وبمجرد إعادتهما، لم يُسمح لهما باستكمال التدريب بل أرسلوا فوراً إلى منطقة الصفر، لا أحد يهتم بالتحقيق أو معرفة ما حدث، يلقون بك مباشرة في الجبهة".
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": قوات كييف أمرت الجنود بارتداء ملابس مدنية وقتل سكان كراسنوأرميسك
18 نوفمبر, 05:53 GMT
يُشار إلى أن الأحكام العرفية والتعبئة العامة فُرضت في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022 وتم تمديدها بشكل متواصل منذ ذلك الحين.
وانتشرت خلال الصراع مقاطع فيديو توثّق عمليات تجنيد قسري يقوم بها عناصر المكاتب العسكرية الأوكرانية، يظهر فيها رجال يُنتزعون من الشوارع ويُجبرون على الالتحاق بالخدمة وسط قيام عناصر التجنيد بضرب بعضهم.
