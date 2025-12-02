https://sarabic.ae/20251202/أسير-أوكراني-مجندون-حاولوا-الهرب-أرسلوا-مباشرة-إلى-الخطوط-الأمامية-دون-تدريب-1107694476.html

أسير أوكراني: تم إرسال مجندين حاولوا الهرب إلى الخطوط الأمامية مباشرة دون تدريب

كشف الجندي الأوكراني بافيل كوتلياروف، الذي أُسر على يد القوات الروسية، أن مجندين أوكرانيين جرى دفعهم إلى الخطوط الأمامية فوراً بعد محاولتهم الفرار من أحد مراكز... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107130032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62ab2689b4747ae290e624611523a7ef.jpg

وقال الأسير في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كان ثلاثة من رفاقنا هناك: واحد بقي، واثنان فرّا من مركز التدريب. تم القبض عليهما بعد يومين".وأضاف، "وبمجرد إعادتهما، لم يُسمح لهما باستكمال التدريب بل أرسلوا فوراً إلى منطقة الصفر، لا أحد يهتم بالتحقيق أو معرفة ما حدث، يلقون بك مباشرة في الجبهة".يُشار إلى أن الأحكام العرفية والتعبئة العامة فُرضت في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022 وتم تمديدها بشكل متواصل منذ ذلك الحين.وانتشرت خلال الصراع مقاطع فيديو توثّق عمليات تجنيد قسري يقوم بها عناصر المكاتب العسكرية الأوكرانية، يظهر فيها رجال يُنتزعون من الشوارع ويُجبرون على الالتحاق بالخدمة وسط قيام عناصر التجنيد بضرب بعضهم.

