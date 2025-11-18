https://sarabic.ae/20251118/أسير-أوكراني-لـسبوتنيك-قوات-كييف-أمرت-الجنود-بارتداء-ملابس-مدنية-وقتل-سكان-كراسنوأرميسك-1107220273.html
أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": قوات كييف أمرت الجنود بارتداء ملابس مدنية وقتل سكان كراسنوأرميسك
وصف الجندي الأوكراني الأسير، بيترو غاي، المستسلم للقوات الروسية، أمر قيادته بارتداء ملابس مدنية وقتل كل من يغادر بلدة كراسنوأرميسك (بوكروفسك)، بمن فيهم...
وأفاد أسير الحرب الأوكراني: "عندما دخلنا بوكروفسك (كراسنوأرميسك)، تلقينا الأمر التالي: "ارتد ملابس مدنية وأطلق النار على كل من يغادرـ أطلقوا النار على الجميع. حتى المدنيين".وأضاف غاي، أن المسلحين الأوكرانيين عثروا على الملابس المدنية في شقق مدنيي كراسنوأرميسك أثناء نهبهم.وأردف غاي: "مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية استسلموا بعد وصول القوات الروسية، أطعمنا الجنود الروس، وكسونا... كل ما احتجنا إليه".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وصف الجندي الأوكراني الأسير، بيترو غاي، المستسلم للقوات الروسية، أمر قيادته بارتداء ملابس مدنية وقتل كل من يغادر بلدة كراسنوأرميسك (بوكروفسك)، بمن فيهم المدنيون، وفقًا لمقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية.
وأفاد أسير الحرب الأوكراني: "عندما دخلنا بوكروفسك (كراسنوأرميسك)، تلقينا الأمر التالي: "ارتد ملابس مدنية وأطلق النار على كل من يغادرـ أطلقوا النار على الجميع. حتى المدنيين".
وأضاف غاي، أن المسلحين الأوكرانيين عثروا على الملابس المدنية في شقق مدنيي كراسنوأرميسك أثناء نهبهم.
وأردف غاي: "مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية استسلموا بعد وصول القوات الروسية، أطعمنا الجنود الروس، وكسونا... كل ما احتجنا إليه".
وختم غاي: "حتى أنهم سمحوا لنا بالتدخين... كانت تلك أول مرة أرى فيها خبزًا منهم منذ شهر ونصف، فكّروا في الأمر - لا تذهبوا للحرب أبدًا! لأنه لا يوجد ما تقاتلون من أجله، من أجل الحكومة التي ارتكبت هذه الأفعال الحمقاء؟ لا تذهبوا، إذا أردتم العيش، فابقوا، لا تذهبوا إلى أي مكان".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية
خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.