https://sarabic.ae/20251117/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-اختراق-مجموعة-أوكرانية-في-زابوروجيه-وتكبدها-خسائر-فادحة-1107176777.html
القوات الروسية تحبط محاولة اختراق مجموعة أوكرانية في زابوروجيه وتكبدها خسائر فادحة
القوات الروسية تحبط محاولة اختراق مجموعة أوكرانية في زابوروجيه وتكبدها خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
ذكر أحد العسكريين الروس من اختصاص مضادات الدروع، والملقب بـ"خان"، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مقاتلي مجموعة "الشرق" الروسية، منعوا مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، من... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T05:47+0000
2025-11-17T05:47+0000
2025-11-17T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097389953_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_bdacb0ad21ddb63f69920c15d3b2978c.jpg
وقال العسكري المختص: "كنا في الخدمة، وحاولت مجموعة تخريبية مكونة من خمسة أفراد الاقتراب من تشكيلاتنا القتالية في الظلام، تسلمت لوحة رصد ومراقبة، ورصدتهم بنفسي من اللوحة المرتبطة بكاميرا طائرة مسيرة، وأرسلت إحداثياتهم إلى طواقمي، وبعد رصد النيران، عدّلتها، وأطلق الرجال رشقات نارية قصيرة على العدو".وأضاف: "قُتل ثلاثة مسلحين، وانسحب اثنان آخران، دون تمكنهم من الاقتراب من المواقع الروسية".وأشار إلى أنه "بهذا، منعنا مجموعة تخريبية من التقدم مباشرةً نحو خطوطنا".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 235 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و14 مركبة، وقطعة مدفعية، ومستودعين للإمدادات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في هذا القطاع من الجبهة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.انسحاب جماعي للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف إثر الضربات الروسية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251116/بدقة-متناهية-لحظة-تدمير-صاروخ-إسكندر-لراجمة-هيمارس-الأمريكية-1107158262.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097389953_357:0:2560:1652_1920x0_80_0_0_6b21ac6141f2654e4ba6fd0f692be2f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تحبط محاولة اختراق مجموعة أوكرانية في زابوروجيه وتكبدها خسائر فادحة
ذكر أحد العسكريين الروس من اختصاص مضادات الدروع، والملقب بـ"خان"، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مقاتلي مجموعة "الشرق" الروسية، منعوا مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، من اختراق مقاطعة زابوروجيه.
وقال العسكري المختص: "كنا في الخدمة، وحاولت مجموعة تخريبية مكونة من خمسة أفراد الاقتراب من تشكيلاتنا القتالية في الظلام، تسلمت لوحة رصد ومراقبة، ورصدتهم بنفسي من اللوحة المرتبطة بكاميرا طائرة مسيرة، وأرسلت إحداثياتهم إلى طواقمي، وبعد رصد النيران، عدّلتها، وأطلق الرجال رشقات نارية قصيرة على العدو".
وأضاف: "قُتل ثلاثة مسلحين، وانسحب اثنان آخران، دون تمكنهم من الاقتراب من المواقع الروسية".
وأشار إلى أنه "بهذا، منعنا مجموعة تخريبية من التقدم مباشرةً نحو خطوطنا".
خلال الأسبوع الماضي، حررت وحدات مجموعة "الشرق" الروسية قرى نوفوي، وسلادكي، ونوفوسبينوفسكوي، ويابلوكوفو، ومالا توكماشكا، وريفنيبيليا في منطقة زابوروجيه.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 235 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و14 مركبة، وقطعة مدفعية، ومستودعين للإمدادات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في هذا القطاع من الجبهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.