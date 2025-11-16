https://sarabic.ae/20251116/بدقة-متناهية-لحظة-تدمير-صاروخ-إسكندر-لراجمة-هيمارس-الأمريكية-1107158262.html
بدقة متناهية... لحظة تدمير صاروخ "إسكندر" لراجمة "هيمارس" الأمريكية الصنع
شكلت صواريخ "إسكندر" الروسية، كابوسًا حقيقيًا للقوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، حيث يستخدمه الجيش الروسي لضرب الأهداف الاستراتيجية... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/18/1091085993_0:104:1441:915_1920x0_80_0_0_16d0cadf1bccd0df35b6256ad19c375a.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لقيام القوات الروسية بتدمير مواقع أوكرانية عسكرية تتضمن منظومة صواريخ "نبتون"، ومركبة تابعة لمنظومة راجمة صواريخ من طراز "هيمارس"، بواساطة منظومة صواريخ "إسكندر- إم" الروسية، بالقرب من بلدة فاسيلييفسكويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، "استهداف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، لمنصتي إطلاق منظومتي "نبتون" للصواريخ الساحلية المتنقلة، ومركبة قتالية تابعة لمنظومة راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، إضافة لاستهداف منشآت وقود وطاقة تدعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومصنعًا لتجميع الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141 منطقة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تقصف وسائط الدفاع الجوي الأوكراني في خاركوف
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/18/1091085993_96:0:1316:915_1920x0_80_0_0_eaed3e545e65746423dceeaa32e2a888.jpg
شكلت صواريخ "إسكندر" الروسية، كابوسًا حقيقيًا للقوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، حيث يستخدمه الجيش الروسي لضرب الأهداف الاستراتيجية الحساسة لنظام كييف، دون أن تعيق مساره أي منظومة دفاع جوي.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لقيام القوات الروسية بتدمير مواقع أوكرانية عسكرية تتضمن منظومة صواريخ "نبتون"، ومركبة تابعة لمنظومة راجمة صواريخ من طراز "هيمارس"، بواساطة منظومة صواريخ "إسكندر- إم" الروسية، بالقرب من بلدة فاسيلييفسكويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، "استهداف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، لمنصتي إطلاق منظومتي "نبتون" للصواريخ الساحلية المتنقلة
، ومركبة قتالية تابعة لمنظومة راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، إضافة لاستهداف منشآت وقود وطاقة تدعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومصنعًا لتجميع الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141 منطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.