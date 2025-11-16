عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251116/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تقصف-وسائط-الدفاع-الجوي-الأوكراني-في-خاركوف--1107150571.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تقصف وسائط الدفاع الجوي الأوكراني في خاركوف
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تقصف وسائط الدفاع الجوي الأوكراني في خاركوف
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية قصفت أهدافًا للدفاع الجوي الأوكراني في مقاطعة... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T06:07+0000
2025-11-16T06:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_0:11:1547:881_1920x0_80_0_0_20008373fa0823b95c39f580c4774de7.jpg
وأضاف ليبيديف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة خاركوف، منطقة زلاتوبول، تشوغويف...، تم استهداف مستودعات ذخيرة مدفعية ومراكز لوجستية ومنشآت دفاع جوي".وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس السبت، بأن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تنشط على محور خاركوف، وخلال الـ24 الساعة الماضية، هزمت تشكيلات معادية قرب مدينتي فولفينو وسادكي في مقاطعة سومي، وكذلك قرب فولشانسك وريبالكينو في مقاطعة خاركوف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.أسير أوكراني يفضح احتماء قوات كييف في المدارس وبين المدنيين
https://sarabic.ae/20251115/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-يابلوكوفو-في-مقاطعة-زابوروجيه--الدفاع-الروسية-1107132459.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_207:0:1547:1005_1920x0_80_0_0_3b0bcefc1b76e901cb761f00d9ff8518.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تقصف وسائط الدفاع الجوي الأوكراني في خاركوف

06:07 GMT 16.11.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة القاذفة "سو-34" تقوم باستعراضات جوية
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية قصفت أهدافًا للدفاع الجوي الأوكراني في مقاطعة خاركوف.
وأضاف ليبيديف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة خاركوف، منطقة زلاتوبول، تشوغويف...، تم استهداف مستودعات ذخيرة مدفعية ومراكز لوجستية ومنشآت دفاع جوي".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس السبت، بأن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تنشط على محور خاركوف، وخلال الـ24 الساعة الماضية، هزمت تشكيلات معادية قرب مدينتي فولفينو وسادكي في مقاطعة سومي، وكذلك قرب فولشانسك وريبالكينو في مقاطعة خاركوف".

وأشارت الوزارة إلى أن خسائر العدو في منطقة عمل قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلغت نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية، وتم تدمير 3 مستودعات للذخيرة ومستودعين للمواد.

طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
أمس, 09:11 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
أسير أوكراني يفضح احتماء قوات كييف في المدارس وبين المدنيين
