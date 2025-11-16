مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تقصف وسائط الدفاع الجوي الأوكراني في خاركوف

https://sarabic.ae/20251116/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تقصف-وسائط-الدفاع-الجوي-الأوكراني-في-خاركوف--1107150571.html
أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية قصفت أهدافًا للدفاع الجوي الأوكراني في مقاطعة...
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_0:11:1547:881_1920x0_80_0_0_20008373fa0823b95c39f580c4774de7.jpg
وأضاف ليبيديف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة خاركوف، منطقة زلاتوبول، تشوغويف...، تم استهداف مستودعات ذخيرة مدفعية ومراكز لوجستية ومنشآت دفاع جوي".وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس السبت، بأن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تنشط على محور خاركوف، وخلال الـ24 الساعة الماضية، هزمت تشكيلات معادية قرب مدينتي فولفينو وسادكي في مقاطعة سومي، وكذلك قرب فولشانسك وريبالكينو في مقاطعة خاركوف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وأضاف ليبيديف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة خاركوف، منطقة زلاتوبول، تشوغويف...، تم استهداف مستودعات ذخيرة مدفعية ومراكز لوجستية ومنشآت دفاع جوي".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس السبت، بأن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تنشط على محور خاركوف، وخلال الـ24 الساعة الماضية، هزمت تشكيلات معادية قرب مدينتي فولفينو وسادكي في مقاطعة سومي، وكذلك قرب فولشانسك وريبالكينو في مقاطعة خاركوف".
وأشارت الوزارة إلى أن خسائر العدو في منطقة عمل قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلغت نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية، وتم تدمير 3 مستودعات للذخيرة ومستودعين للمواد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.