أسير أوكراني يفضح احتماء قوات كييف في المدارس وبين المدنيين

كشف أسير الحرب أنطون تشيرنيافسكي لوكالة "سبوتنيك"، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، يتمركزون في المدارس وفي المناطق السكنية، ما يعرض حياة المدنيين للخطر.
وقال تشيرنيافسكي، اليوم الأحد: "أخذونا إلى منطقة كراسنوغراد في مقاطعة سومي، حيث كانت هناك نقطة تجمع في إحدى المدارس، حيث أقاموا ثكنات في الصالة الرياضية".وتابع: "القوات الأوكرانية تمركزت أيضا في المدارس وبين المباني السكنية في بلدة بياتيليتكي بمقاطعة خاركوف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وقال تشيرنيافسكي، اليوم الأحد: "أخذونا إلى منطقة كراسنوغراد في مقاطعة سومي، حيث كانت هناك نقطة تجمع في إحدى المدارس، حيث أقاموا ثكنات في الصالة الرياضية".
وتابع: "القوات الأوكرانية تمركزت أيضا في المدارس وبين المباني السكنية في بلدة بياتيليتكي بمقاطعة خاركوف".
وأضاف: هذا أمر غير مقبول أخلاقيًا، ولكن في ظل الظروف الحالية، قد يكون مناسبًا، إنهم يدركون أنهم يستخدمون المدنيين كغطاء بفعلهم هذا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.