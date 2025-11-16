أسير أوكراني يفضح احتماء قوات كييف في المدارس وبين المدنيين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251116/أسير-أوكراني-يفضح-احتماء-قوات-كييف-في-المدارس-وبين-المدنيين-1107149019.html
أسير أوكراني يفضح احتماء قوات كييف في المدارس وبين المدنيين
أسير أوكراني يفضح احتماء قوات كييف في المدارس وبين المدنيين
سبوتنيك عربي
كشف أسير الحرب أنطون تشيرنيافسكي لوكالة "سبوتنيك"، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، يتمركزون في المدارس وفي المناطق السكنية، ما يعرض حياة المدنيين للخطر. 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T04:23+0000
2025-11-16T04:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088463386_0:30:3244:1855_1920x0_80_0_0_03fe4adbab2977b9f8db09fcc37d4e2a.jpg
وقال تشيرنيافسكي، اليوم الأحد: "أخذونا إلى منطقة كراسنوغراد في مقاطعة سومي، حيث كانت هناك نقطة تجمع في إحدى المدارس، حيث أقاموا ثكنات في الصالة الرياضية".وتابع: "القوات الأوكرانية تمركزت أيضا في المدارس وبين المباني السكنية في بلدة بياتيليتكي بمقاطعة خاركوف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تتقدم 5 كيلومترات في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251113/الجيش-الروسي-يعلن-عن-إنجاز-كبير-يحققه-خلال-تحرير--بلدة-دانيلوفكا-1107075821.html
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

أسير أوكراني يفضح احتماء قوات كييف في المدارس وبين المدنيين

04:23 GMT 16.11.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف أسير الحرب أنطون تشيرنيافسكي لوكالة "سبوتنيك"، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، يتمركزون في المدارس وفي المناطق السكنية، ما يعرض حياة المدنيين للخطر.
وقال تشيرنيافسكي، اليوم الأحد: "أخذونا إلى منطقة كراسنوغراد في مقاطعة سومي، حيث كانت هناك نقطة تجمع في إحدى المدارس، حيث أقاموا ثكنات في الصالة الرياضية".
وتابع: "القوات الأوكرانية تمركزت أيضا في المدارس وبين المباني السكنية في بلدة بياتيليتكي بمقاطعة خاركوف".

وأضاف: هذا أمر غير مقبول أخلاقيًا، ولكن في ظل الظروف الحالية، قد يكون مناسبًا، إنهم يدركون أنهم يستخدمون المدنيين كغطاء بفعلهم هذا.

القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن تقدم استراتيجي بعد السيطرة على بلدة دانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك
13 نوفمبر, 12:50 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تتقدم 5 كيلومترات في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
