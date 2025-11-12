https://sarabic.ae/20251112/القوات-الروسية-تتقدم-5-كيلومترات-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1106998219.html

القوات الروسية تتقدم 5 كيلومترات في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن جنودا روس، من مجموعة قوات "الشرق"، تقدموا خمسة كيلومترات خلال تحرير قرية سلادكويه في مقاطعة زابوروجيه. 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان: "تقدمت وحدات هجومية من فوج البنادق الآلية 394 التابع للحرس، التابع للفرقة 127 من جيش الأسلحة المشتركة الخامس التابع لمجموعة قوة "الشرق"، من خط أوسبينوفكا المحرر، واخترقت بسرعة دفاعات العدو لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات، وحررت قرية سلادكويه".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، يوم أمس الثلاثاء، عن تحرير القوات التابعة لها، بعد عمليات مكثفة، بلدتي سلادكويه ونوفويه، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لبلدة غناتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد دحر قوات كييف منها.وقالت الوزارة في البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدتي نوفويه وسلادكويه في مقاطعة زابورورجيه".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضابط استخبارات روسي يكشف عن "مأزق" وقعت فيه القوات الأوكرانية في كوبيانسك

