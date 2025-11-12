القوات الروسية تتقدم 5 كيلومترات في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251112/القوات-الروسية-تتقدم-5-كيلومترات-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1106998219.html
القوات الروسية تتقدم 5 كيلومترات في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
القوات الروسية تتقدم 5 كيلومترات في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن جنودا روس، من مجموعة قوات "الشرق"، تقدموا خمسة كيلومترات خلال تحرير قرية سلادكويه في مقاطعة زابوروجيه. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T04:46+0000
2025-11-12T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936322_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_4adbe55dacd1de0706ba2d248805b802.jpg
وجاء في البيان: "تقدمت وحدات هجومية من فوج البنادق الآلية 394 التابع للحرس، التابع للفرقة 127 من جيش الأسلحة المشتركة الخامس التابع لمجموعة قوة "الشرق"، من خط أوسبينوفكا المحرر، واخترقت بسرعة دفاعات العدو لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات، وحررت قرية سلادكويه".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، يوم أمس الثلاثاء، عن تحرير القوات التابعة لها، بعد عمليات مكثفة، بلدتي سلادكويه ونوفويه، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لبلدة غناتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد دحر قوات كييف منها.وقالت الوزارة في البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدتي نوفويه وسلادكويه في مقاطعة زابورورجيه".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضابط استخبارات روسي يكشف عن "مأزق" وقعت فيه القوات الأوكرانية في كوبيانسك
https://sarabic.ae/20251112/طواقم-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-22-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1106997960.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936322_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_0e0bce8dbd372f3e432b2f83cb819a52.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تتقدم 5 كيلومترات في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

04:46 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 05:02 GMT 12.11.2025)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن جنودا روس، من مجموعة قوات "الشرق"، تقدموا خمسة كيلومترات خلال تحرير قرية سلادكويه في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في البيان: "تقدمت وحدات هجومية من فوج البنادق الآلية 394 التابع للحرس، التابع للفرقة 127 من جيش الأسلحة المشتركة الخامس التابع لمجموعة قوة "الشرق"، من خط أوسبينوفكا المحرر، واخترقت بسرعة دفاعات العدو لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات، وحررت قرية سلادكويه".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، يوم أمس الثلاثاء، عن تحرير القوات التابعة لها، بعد عمليات مكثفة، بلدتي سلادكويه ونوفويه، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لبلدة غناتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد دحر قوات كييف منها.
وقالت الوزارة في البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدتي نوفويه وسلادكويه في مقاطعة زابورورجيه".
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طواقم الدفاع الجوي الروسي تدمر 22 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:28 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ضابط استخبارات روسي يكشف عن "مأزق" وقعت فيه القوات الأوكرانية في كوبيانسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала