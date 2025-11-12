https://sarabic.ae/20251112/ضابط-استخبارات-روسي-يكشف-عن-مأزق-وقعت-فيه-القوات-الأوكرانية-في-كوبيانسك-1106998086.html
ضابط استخبارات روسي يكشف عن "مأزق" وقعت فيه القوات الأوكرانية في كوبيانسك
ضابط استخبارات روسي يكشف عن "مأزق" وقعت فيه القوات الأوكرانية في كوبيانسك
12.11.2025
القوات الروسية تدمر موقع انتشار للمرتزقة الأجانب العاملين مع قوات كييف في مقاطعة سومي
04:38 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 05:05 GMT 12.11.2025)
صرح قائد إحدى وحدات الاستطلاع، في مجموعة قوات "الغرب" الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، المحرومة من حرية المناورة والمحاصرة على ضفاف نهر أوسكول في كوبيانسك، تكبدت خسائر فادحة تحت نيران المدفعية ومشغلي الطائرات المسيرة التابعين للمجموعة.
وقال ضابط المخابرات: "في كوبيانسك، وجدت القوات الأوكرانية نفسها في وضع عملياتي حرج للغاية؛ فقد أصبح نهر أوسكول عقبة أمام العدو، القوات الأوكرانية محاصرة على ضفاف النهر، مما يحرمها من حرية المناورة ويجعلها هدفًا سهلًا لمدفعيتنا وطائراتنا المسيرة".
ووفقًا لضابط الاستخبارات، فإن القوات الأوكرانية محاصرة على ضفاف النهر، وتدافع عن نفسها في مواقع غير مواتية، مما يحد بشكل كبير من قدرتها على إعادة نشر الاحتياطيات وإعادة الإمداد والانسحاب.
وأضاف الضابط للوكالة: "في جوهر الأمر، فإن فلول القوات المسلحة الأوكرانية محاصرة، عالقة في نوع من الفخ التكتيكي، ومحاصرة على ضفاف أوسكول".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.