ضابط استخبارات روسي يكشف عن "مأزق" وقعت فيه القوات الأوكرانية في كوبيانسك

صرح قائد إحدى وحدات الاستطلاع، في مجموعة قوات "الغرب" الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، المحرومة من حرية المناورة والمحاصرة على ضفاف نهر أوسكول في... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال ضابط المخابرات: "في كوبيانسك، وجدت القوات الأوكرانية نفسها في وضع عملياتي حرج للغاية؛ فقد أصبح نهر أوسكول عقبة أمام العدو، القوات الأوكرانية محاصرة على ضفاف النهر، مما يحرمها من حرية المناورة ويجعلها هدفًا سهلًا لمدفعيتنا وطائراتنا المسيرة".وأضاف الضابط للوكالة: "في جوهر الأمر، فإن فلول القوات المسلحة الأوكرانية محاصرة، عالقة في نوع من الفخ التكتيكي، ومحاصرة على ضفاف أوسكول".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر موقع انتشار للمرتزقة الأجانب العاملين مع قوات كييف في مقاطعة سومي

