https://sarabic.ae/20251112/القوات-الروسية-تدمر-موقع-انتشار-للمرتزقة-الأجانب-العاملين-مع-قوات-كييف-في-مقاطعة-سومي-1106997816.html
القوات الروسية تدمر موقع انتشار للمرتزقة الأجانب العاملين مع قوات كييف في مقاطعة سومي
القوات الروسية تدمر موقع انتشار للمرتزقة الأجانب العاملين مع قوات كييف في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
صرحت قيادات عسكرية روسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن تدمير موقع انتشار للمرتزقة الأجانب في مقاطعة سومي. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T04:24+0000
2025-11-12T04:24+0000
2025-11-12T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674975_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_df8cc31134e62e5f3ccc0faa0edd1366.jpg
وأفاد المصدر للوكالة: "في منطقة بلدة غليبني في مقاطعة سومي، تم تدمير مركز انتشار للمرتزقة الأجانب".وكانت وزارة الدفاع قد أبلغت مراراً وتكراراً، عن تحييد مرتزقة من المملكة المتحدة وجورجيا وبولندا ودول أخرى في أوكرانيا".وأكدت الوزارة أن نظام كييف يستخدم المرتزقة كـ"حطب للنار" على الجبهات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استسلام أوكراني "بالجملة" على محور خاركوف
https://sarabic.ae/20251111/القوات-الروسية-تحرر-الجزء-الشرقي-من-مدينة-كوبيانسك-بالكامل--وزارة-الدفاع-1106965980.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674975_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_116923b1ff7de2703ec7a2b02899eb17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تدمر موقع انتشار للمرتزقة الأجانب العاملين مع قوات كييف في مقاطعة سومي
04:24 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 05:06 GMT 12.11.2025)
صرحت قيادات عسكرية روسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن تدمير موقع انتشار للمرتزقة الأجانب في مقاطعة سومي.
وأفاد المصدر للوكالة: "في منطقة بلدة غليبني في مقاطعة سومي، تم تدمير مركز انتشار للمرتزقة الأجانب".
وكانت وزارة الدفاع قد أبلغت مراراً وتكراراً، عن تحييد مرتزقة من المملكة المتحدة وجورجيا وبولندا ودول أخرى في أوكرانيا".
وأكدت الوزارة أن نظام كييف يستخدم المرتزقة كـ"حطب للنار" على الجبهات.
وأقر من قدموا للقتال من أجل المال في مقابلات عديدة بضعف تنسيق القيادة الأوكرانية لعملياتهم، وأن فرص نجاتهم من القتال ضئيلة، إذ أن حدة الصراع لا تُقارن بأوضاعهم المألوفة في أفغانستان والشرق الأوسط.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.