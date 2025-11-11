https://sarabic.ae/20251111/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-استسلام-أوكراني-بالجملة-على-محور-خاركوف-1106958646.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استسلام أوكراني "بالجملة" على محور خاركوف
أفادت قيادات في القوات الروسية المسلحة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستسلم بشكل جماعي في فولشانسك، التابعة لمقاطعة خاركوف.
وكشف المصدر العسكري للوكالة أن "الاستسلام الجماعي لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية مستمر في فولشانسك، حيث تم أُسر أربعة جنود من لواء المشاة الآلية المنفصل السابع والخمسين خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضاف المصدر أن قيادة كييف أرسلت وحدات من فوج العمليات الخاصة الثامن الأوكراني إلى المنطقة في محاولة لاسترداد مواقعها المفقودة، كما يعاد نشر أفراد من الألوية لتعويض الخسائر الجسيمة هناك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وكشف المصدر العسكري للوكالة أن "الاستسلام الجماعي لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية مستمر في فولشانسك، حيث تم أُسر أربعة جنود من لواء المشاة الآلية المنفصل السابع والخمسين خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضاف المصدر أن قيادة كييف أرسلت وحدات من فوج العمليات الخاصة الثامن الأوكراني إلى المنطقة في محاولة لاسترداد مواقعها المفقودة، كما يعاد نشر أفراد من الألوية لتعويض الخسائر الجسيمة هناك.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 130 جنديًا، بالإضافة إلى ذلك، خسرت أوكرانيا: عشر مركبات؛ ثلاث قطع مدفعية ميدانية؛ محطة حرب إلكترونية؛ خمسة مستودعات إمداد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.