مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استسلام أوكراني "بالجملة" على محور خاركوف

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وكشف المصدر العسكري للوكالة أن "الاستسلام الجماعي لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية مستمر في فولشانسك، حيث تم أُسر أربعة جنود من لواء المشاة الآلية المنفصل السابع والخمسين خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضاف المصدر أن قيادة كييف أرسلت وحدات من فوج العمليات الخاصة الثامن الأوكراني إلى المنطقة في محاولة لاسترداد مواقعها المفقودة، كما يعاد نشر أفراد من الألوية لتعويض الخسائر الجسيمة هناك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مجموعة تخريبية أوكرانية في سومي
أسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© Sputnik . Валерий Мельников
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت قيادات في القوات الروسية المسلحة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستسلم بشكل جماعي في فولشانسك، التابعة لمقاطعة خاركوف.
وكشف المصدر العسكري للوكالة أن "الاستسلام الجماعي لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية مستمر في فولشانسك، حيث تم أُسر أربعة جنود من لواء المشاة الآلية المنفصل السابع والخمسين خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضاف المصدر أن قيادة كييف أرسلت وحدات من فوج العمليات الخاصة الثامن الأوكراني إلى المنطقة في محاولة لاسترداد مواقعها المفقودة، كما يعاد نشر أفراد من الألوية لتعويض الخسائر الجسيمة هناك.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 130 جنديًا، بالإضافة إلى ذلك، خسرت أوكرانيا: عشر مركبات؛ ثلاث قطع مدفعية ميدانية؛ محطة حرب إلكترونية؛ خمسة مستودعات إمداد.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعة زابوروجيه وأخرى في دونيتسك- وزارة الدفاع
أمس, 09:49 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مجموعة تخريبية أوكرانية في سومي
