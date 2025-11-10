https://sarabic.ae/20251110/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-في-سومي-1106919853.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مجموعة تخريبية أوكرانية في سومي
أفادت جهات عسكرية روسية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بالقضاء على مجموعة من المخربين الأوكرانيين، بينهم رقيب من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، في مقاطعة... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
القوات الروسية تحبط عملية تناوب لقوات كييف في كونستانتينوفكا وتدمر معداتها
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مجموعة تخريبية أوكرانية في سومي
أفادت جهات عسكرية روسية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بالقضاء على مجموعة من المخربين الأوكرانيين، بينهم رقيب من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، في مقاطعة سومي.
وأضاف المصدر، اليوم الاثنين: "في مقاطعة سومي، يواصل العدو محاولاته لاختراق الخطوط الروسية، عن طريق مجموعات تخريب واستطلاع".
وأضاف المصدر: وقد تم القضاء على إحدى هذه المجموعات أمس، كما تم تحييد على رقيب من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.