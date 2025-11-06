https://sarabic.ae/20251106/القوات-الروسية-تحبط-عملية-تناوب-لقوات-كييف-في-كونستانتينوفكا-وتدمر-معداتها-1106783887.html
القوات الروسية تحبط عملية تناوب لقوات كييف في كونستانتينوفكا وتدمر معداتها
القوات الروسية تحبط عملية تناوب لقوات كييف في كونستانتينوفكا وتدمر معداتها
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، أحبطت محاولتين للقوات المسلحة الأوكرانية للتناوب على محور كونستانتينوفكا، ما أدى إلى تدمير عربتين... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف البيان: "خلال عمليات الاستطلاع الجوي والدوريات قرب بلدة كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، رصد مشغلو الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" عدة مركبات مدرعة معادية تتجه نحو مواقع متقدمة".وتابع البيان: "بعد إرسال إحداثياتها إلى طواقم المدفعية ومشغلي الطائرات المسيرة، تم تدمير الأهداف مع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية بداخلها". وأوضحت الوزارة: "تم تدمير كلا الهدفين بضربات دقيقة من طائرات هجومية مسيرة".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، أحبطت محاولتين للقوات المسلحة الأوكرانية للتناوب على محور كونستانتينوفكا، ما أدى إلى تدمير عربتين مدرعتين ونظام نقل آلي أرضي ومستودع لوجستي.
وأضاف البيان: "خلال عمليات الاستطلاع الجوي والدوريات قرب بلدة كونستانتينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، رصد مشغلو الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" عدة مركبات مدرعة معادية تتجه نحو مواقع متقدمة".
وتابع البيان: "بعد إرسال إحداثياتها إلى طواقم المدفعية ومشغلي الطائرات المسيرة، تم تدمير الأهداف مع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية بداخلها".
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إجراء مزيد من المسح للمنطقة، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة نظام نقل آلي أرضي ومستودعا لوجستيا.
وأوضحت الوزارة: "تم تدمير كلا الهدفين بضربات دقيقة من طائرات هجومية مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.