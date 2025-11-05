https://sarabic.ae/20251105/القوات-الروسية-تواصل-التقدم-في-كوبيانسك-وتؤكد-قرب-السيطرة-الكاملة-على-المدينة-1106780395.html
القوات الروسية تواصل التقدم في كوبيانسك وتؤكد قرب السيطرة الكاملة على المدينة
القوات الروسية
22:46 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 22:47 GMT 05.11.2025)
أعلن قائد وحدة الاقتحام في القوات الروسية، الذي يُعرف بالاسم الحركي "لافريك"، أن مدينة كوبيانسك "ستتحرر بالكامل خلال الأسبوع المقبل"، مؤكداً أن المعنويات مرتفعة وأن القوات تواصل تنفيذ مهامها بنجاح.
وقال القائد في تصريح لوكالة "سبوتنيك
":"أنا قائد وحدة الاقتحام التابعة للفوج الميكانيكي 121، وأؤكد أننا نواصل عمليات التطهير والتحرير في كوبيانسك، وسنتمكن خلال الأسبوع المقبل من استعادة السيطرة الكاملة على المدينة".
وأوضح أن القوات الروسية تتقدم على الضفة اليمنى لنهر أوسكول داخل المدينة، ولم يتبق سوى نحو 130 مبنى لتحريرها، مشيراً إلى أن قواته سيطرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على 25 مبنى.
وأضاف أن القوات الأوكرانية تواصل محاولاتها لفك الحصار عن كوبيانسك دون جدوى، في حين تمكنت الطائرات المسيّرة التابعة لمجموعة "زاباد" من تدمير خمس شاحنات صغيرة تقل مسلحين أوكرانيين عند مداخل المدينة.