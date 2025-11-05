https://sarabic.ae/20251105/الكرملين-كييف-تخفي-المعلومات-عن-وضع-قواتها-المتدهور-في-كوبيانسك-وكرسنوأرميسك-1106759181.html
الكرملين: كييف تخفي المعلومات عن وضع قواتها المتدهور في كوبيانسك وكرسنوأرميسك
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن كييف تخفي المعلومات عن وضع قواتها المتدهور في كوبيانسك وكراسنوأرميسك.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "تعلمون أن دخول الصحفيين غير ممكن حاليا، لأن نظام كييف رفض رفضا قاطعا مثل هذا الاحتمال وهذا الاقتراح، ما الذي تخفيه كييف؟ إنهم يخفون الوضع المأساوي لقواتهم في المناطق المحددة".وأكد بيسكوف أن الكرملين يرى اهتماما كبيرا من جانب الصحفيين الغربيين، باقتراح بوتين لزيارة المناطق التي تُحاصر فيها القوات الأوكرانية.وكشف بيسكوف أنه ليس واضحًا لموسكو ما هي أنواع الأسلحة النووية التي تخطط الولايات المتحدة لاختبارها.وأشار بيسكوف إلى أن المعلومات المتعلقة بجوائز مصممي الصاروخ "بوريفيستنيك" والطوربيد" بوسيدون"، معلومات سرية.وقال بيسكوف، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن جوائز لتطوير صاروخ "بوريفيستنيك" وطوربيد "بوسيدون": "هذه معلومات سرية، وهذه مراسيم سرية لأسباب واضحة".
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن كييف تخفي المعلومات عن وضع قواتها المتدهور في كوبيانسك وكراسنوأرميسك.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "تعلمون أن دخول الصحفيين غير ممكن حاليا، لأن نظام كييف رفض رفضا قاطعا مثل هذا الاحتمال وهذا الاقتراح، ما الذي تخفيه كييف؟ إنهم يخفون الوضع المأساوي لقواتهم في المناطق المحددة".
وأكد بيسكوف أن الكرملين يرى اهتماما كبيرا من جانب الصحفيين الغربيين، باقتراح بوتين لزيارة المناطق التي تُحاصر فيها القوات الأوكرانية.
الاهتمام كبير جداً؛ نعلم أن عددًا كبيرًا من الصحفيين الغربيين يرغبون بالذهاب إلى هناك، لست على علم بأي صحفي أوكراني أعرب عن رغبته بالذهاب".
وكشف بيسكوف أنه ليس واضحًا لموسكو ما هي أنواع الأسلحة النووية التي تخطط الولايات المتحدة لاختبارها.
وردّ بيسكوف على سؤال من الصحفيين حول هذا الموضوع: "لا" (ليس واضحا ما هي أنواع الأسلحة النووية التي تخطط الولايات المتحدة لاختبارها).
وأشار بيسكوف إلى أن المعلومات المتعلقة بجوائز مصممي الصاروخ "بوريفيستنيك" والطوربيد" بوسيدون"، معلومات سرية.
وقال بيسكوف، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن جوائز لتطوير صاروخ "بوريفيستنيك" وطوربيد "بوسيدون": "هذه معلومات سرية، وهذه مراسيم سرية لأسباب واضحة".