الكرملين: كييف تخفي المعلومات عن وضع قواتها المتدهور في كوبيانسك وكرسنوأرميسك

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن كييف تخفي المعلومات عن وضع قواتها المتدهور في كوبيانسك وكراسنوأرميسك.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "تعلمون أن دخول الصحفيين غير ممكن حاليا، لأن نظام كييف رفض رفضا قاطعا مثل هذا الاحتمال وهذا الاقتراح، ما الذي تخفيه كييف؟ إنهم يخفون الوضع المأساوي لقواتهم في المناطق المحددة".
وأكد بيسكوف أن الكرملين يرى اهتماما كبيرا من جانب الصحفيين الغربيين، باقتراح بوتين لزيارة المناطق التي تُحاصر فيها القوات الأوكرانية.

الاهتمام كبير جداً؛ نعلم أن عددًا كبيرًا من الصحفيين الغربيين يرغبون بالذهاب إلى هناك، لست على علم بأي صحفي أوكراني أعرب عن رغبته بالذهاب".

وكشف بيسكوف أنه ليس واضحًا لموسكو ما هي أنواع الأسلحة النووية التي تخطط الولايات المتحدة لاختبارها.

وردّ بيسكوف على سؤال من الصحفيين حول هذا الموضوع: "لا" (ليس واضحا ما هي أنواع الأسلحة النووية التي تخطط الولايات المتحدة لاختبارها).

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
بوتين: تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا
أمس, 18:36 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن المعلومات المتعلقة بجوائز مصممي الصاروخ "بوريفيستنيك" والطوربيد" بوسيدون"، معلومات سرية.
وقال بيسكوف، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن جوائز لتطوير صاروخ "بوريفيستنيك" وطوربيد "بوسيدون": "هذه معلومات سرية، وهذه مراسيم سرية لأسباب واضحة".
صحفي يفضح زيف ادعاءات كييف ويكشف سبب عدم السماح للصحفيين بدخول المناطق المحاصرة
بيسكوف ردا على ترامب: روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية
