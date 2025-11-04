عربي
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية ،عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه".وأكد بوتين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد.ولفت بوتين إلى أن "مبادئ التشغيل والخوارزميات الجديدة لـ"بوسيدون" ستحدث تأثيرًا كبيرا في تحسين المركبات المسيرة، مؤكدا أن سرعة "بوسيدون" تفوق سرعة جميع السفن السطحية الحديثة بعدة أضعاف. وأوضح بوتين أن "بوريفيستنيك" يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران.وأشار بوتين إلى أن روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية، قائلا: "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل".وأوضح بوتين أن استخدام التقنيات الجديدة سيمكن روسيا من تحقيق إنجازات ليس فقط في قطاع الدفاع، بل أيضا في العديد من القطاعات المدنية، مع تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية ذات الأولوية.وتابع: "يشمل ذلك توليد الطاقة النووية على نطاق صغير لتطوير محطات الطاقة في منطقة القطب الشمالي، واستكشاف الفضاء العميق والقريب، بما في ذلك توفير الطاقة لمركبة الفضاء الثقيلة التي نطورها حاليا، بالإضافة إلى محطة قمرية واعدة".ولفت بوتين إلى أن سفينة الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي كانت متواجدة بشكل دائم في منطقة اختبار "بوريفيستنيك"، مشيرا إلى أن روسيا لم تتدخل في عمل سفينة الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي في منطقة اختبار "بوريفيستنيك".وأشار بوتين إلى أن أنظمة صاروخ "سارمات" ستدخل الخدمة القتالية في عام 2026.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اكتمال اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي غير محدود المدى.وأشار إلى أن الصاروخ المجنح أكمل رحلة تجريبية لمسافة 14000 كيلومتر.كما أعلن الرئيس الروسي أن روسيا اختبرت طوربيد "بوسيدون"، وكان بوتين قد أعلن لأول مرة عن تطوير طوربيدات "بوسيدون"، التي تعمل بالطاقة النووية، في خطابه أمام مجلس الفيدرالية الروسي عام 2018. وذكر أنه يمكن تسليحه بالذخائر التقليدية والنووية، ما يسمح له بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.مجلة أمريكية: روسيا أول دولة في العالم قادرة على توجيه ضربات نووية من عمق البحرمجلس الأمن الروسي يصف طوربيد "بوسيدون" بأنه "سلاح يوم القيامة"
بوتين: تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة.
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية ،عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه".
النتيجة التي حققتموها، دون مبالغة، ذات أهمية تاريخية لشعبنا. فهي تضمن الأمن والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة، بل للقرن الحادي والعشرين بأكمله.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد.
طوربيد بوسيدون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
خبير في الشأن الروسي: طوربيد "بوسيدون" تحول استراتيجي في مجال التصنيع العسكري الروسي
30 أكتوبر, 12:04 GMT
ولفت بوتين إلى أن "مبادئ التشغيل والخوارزميات الجديدة لـ"بوسيدون" ستحدث تأثيرًا كبيرا في تحسين المركبات المسيرة، مؤكدا أن سرعة "بوسيدون" تفوق سرعة جميع السفن السطحية الحديثة بعدة أضعاف.

بالطبع، كان على مصممي بوسيدون أيضا حل مشاكل محددة تتعلق بالتحكم في نظام الغوص. أقصد هنا المواد والمكونات والتركيبات المُتطورة اللازمة لهذا المنتج تحديدًا، والتي ضمنت سرعة عالية وعمق غوص يصل إلى ألف متر. أما من حيث السرعات، فهي أسرع بكثير من جميع السفن السطحية الحديثة.

بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أن "بوريفيستنيك" يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران.
طوربيد بوسيدون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
"بوريفيستنيك" و"بوسويدون" فخر الصناعة النووية الروسية- الاستخبارات الخارجية
04:37 GMT
وأشار بوتين إلى أن روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية، قائلا: "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل".

وأوضح بوتين أنه سيتم استخدام مكونات "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" مع أجهزة كمبيوتر قوية.

وأوضح بوتين أن استخدام التقنيات الجديدة سيمكن روسيا من تحقيق إنجازات ليس فقط في قطاع الدفاع، بل أيضا في العديد من القطاعات المدنية، مع تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية ذات الأولوية.
اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
الكرملين: صاروخ "بوريفيستنيك" يمثل اختراقا مطلقا في مجال التكنولوجيا والدفاع
1 نوفمبر, 03:33 GMT
وتابع: "يشمل ذلك توليد الطاقة النووية على نطاق صغير لتطوير محطات الطاقة في منطقة القطب الشمالي، واستكشاف الفضاء العميق والقريب، بما في ذلك توفير الطاقة لمركبة الفضاء الثقيلة التي نطورها حاليا، بالإضافة إلى محطة قمرية واعدة".

وأشار إلى أن كافة خطط روسيا لإنشاء أنظمة أسلحة متطورة وتطوير صناعة الدفاع قيد التنفيذ.

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
الخارجية الروسية: اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية قوات الردع الاستراتيجي
30 أكتوبر, 15:02 GMT

جميع خططنا لإنشاء أنظمة أسلحة متطورة، وتطوير المجمع الصناعي الدفاعي، وتزويد الجيش والبحرية الروسيين بالمعدات والأسلحة الحديثة قيد التنفيذ. وأقصد هنا تطوير ونشر أحدث منظومة صواريخ استراتيجية "أفانغارد".

بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ولفت بوتين إلى أن سفينة الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي كانت متواجدة بشكل دائم في منطقة اختبار "بوريفيستنيك"، مشيرا إلى أن روسيا لم تتدخل في عمل سفينة الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي في منطقة اختبار "بوريفيستنيك".

وأكد بوتين أن روسيا بدأت الإنتاج المتسلسل لمنظومة صواريخ "أوريشنيك"، وقال: "لقد صنعنا ونشرنا وبدأنا الإنتاج المتسلسل لمنظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى".

وأشار بوتين إلى أن أنظمة صاروخ "سارمات" ستدخل الخدمة القتالية في عام 2026.
الغواصة النووية خاباروفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
مجلة أمريكية: روسيا أول دولة في العالم قادرة على توجيه ضربات نووية من عمق البحر
أمس, 20:11 GMT
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اكتمال اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي غير محدود المدى.

وأفاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، للرئيس الروسي، بأن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي أظهر قدرته العالية على تجاوز منظومات الدفاع الصاروخي والجوي.

وأشار إلى أن الصاروخ المجنح أكمل رحلة تجريبية لمسافة 14000 كيلومتر.
كما أعلن الرئيس الروسي أن روسيا اختبرت طوربيد "بوسيدون"، وكان بوتين قد أعلن لأول مرة عن تطوير طوربيدات "بوسيدون"، التي تعمل بالطاقة النووية، في خطابه أمام مجلس الفيدرالية الروسي عام 2018. وذكر أنه يمكن تسليحه بالذخائر التقليدية والنووية، ما يسمح له بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.
مجلة أمريكية: روسيا أول دولة في العالم قادرة على توجيه ضربات نووية من عمق البحر
مجلس الأمن الروسي يصف طوربيد "بوسيدون" بأنه "سلاح يوم القيامة"
