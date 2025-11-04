https://sarabic.ae/20251104/بوتين-تطوير-بوسيدون-وبوريفيستنيك-أمر-بالغ-الأهمية-لأمن-روسيا--عاجل-1106739702.html
بوتين: تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا
بوتين: تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T18:36+0000
2025-11-04T18:36+0000
2025-11-04T19:17+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106739957_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_cfca33ad600243b4cb520915eebb5c26.jpg
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية ،عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه".وأكد بوتين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد.ولفت بوتين إلى أن "مبادئ التشغيل والخوارزميات الجديدة لـ"بوسيدون" ستحدث تأثيرًا كبيرا في تحسين المركبات المسيرة، مؤكدا أن سرعة "بوسيدون" تفوق سرعة جميع السفن السطحية الحديثة بعدة أضعاف. وأوضح بوتين أن "بوريفيستنيك" يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران.وأشار بوتين إلى أن روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية، قائلا: "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل".وأوضح بوتين أن استخدام التقنيات الجديدة سيمكن روسيا من تحقيق إنجازات ليس فقط في قطاع الدفاع، بل أيضا في العديد من القطاعات المدنية، مع تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية ذات الأولوية.وتابع: "يشمل ذلك توليد الطاقة النووية على نطاق صغير لتطوير محطات الطاقة في منطقة القطب الشمالي، واستكشاف الفضاء العميق والقريب، بما في ذلك توفير الطاقة لمركبة الفضاء الثقيلة التي نطورها حاليا، بالإضافة إلى محطة قمرية واعدة".ولفت بوتين إلى أن سفينة الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي كانت متواجدة بشكل دائم في منطقة اختبار "بوريفيستنيك"، مشيرا إلى أن روسيا لم تتدخل في عمل سفينة الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي في منطقة اختبار "بوريفيستنيك".وأشار بوتين إلى أن أنظمة صاروخ "سارمات" ستدخل الخدمة القتالية في عام 2026.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اكتمال اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي غير محدود المدى.وأشار إلى أن الصاروخ المجنح أكمل رحلة تجريبية لمسافة 14000 كيلومتر.كما أعلن الرئيس الروسي أن روسيا اختبرت طوربيد "بوسيدون"، وكان بوتين قد أعلن لأول مرة عن تطوير طوربيدات "بوسيدون"، التي تعمل بالطاقة النووية، في خطابه أمام مجلس الفيدرالية الروسي عام 2018. وذكر أنه يمكن تسليحه بالذخائر التقليدية والنووية، ما يسمح له بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.مجلة أمريكية: روسيا أول دولة في العالم قادرة على توجيه ضربات نووية من عمق البحرمجلس الأمن الروسي يصف طوربيد "بوسيدون" بأنه "سلاح يوم القيامة"
https://sarabic.ae/20251030/خبير-في-الشأن-الروسي-طوربيد-بوسيدون-تحول-استراتيجي-في-مجال-التصنيع-العسكري-الروسي-1106554797.html
https://sarabic.ae/20251104/بوريفيستنيك-وبوسويدون-فخر-الصناعة-النووية-الروسية--الاستخبارات-الخارجية-1106709282.html
https://sarabic.ae/20251101/الكرملين-صاروخ-بوريفيستنيك-يمثل-اختراقا-مطلقا-في-مجال-التكنولوجيا-والدفاع-1106617132.html
https://sarabic.ae/20251030/الخارجية-الروسية-اختبارات-بوريفيستنيك-تهدف-إلى-ضمان-فعالية-قوات-الردع-الاستراتيجي-1106563549.html
https://sarabic.ae/20251103/مجلة-أمريكية-روسيا-أول-دولة-في-العالم-قادرة-على-توجيه-ضربات-نووية-من-عمق-البحر-1106704544.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106739957_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_4ebce748defcc8d903ae7a6d9e107606.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين: تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا
18:36 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 19:17 GMT 04.11.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة.
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية ،عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه".
النتيجة التي حققتموها، دون مبالغة، ذات أهمية تاريخية لشعبنا. فهي تضمن الأمن والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة، بل للقرن الحادي والعشرين بأكمله.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد.
ولفت بوتين إلى أن "مبادئ التشغيل والخوارزميات الجديدة لـ"بوسيدون" ستحدث تأثيرًا كبيرا في تحسين المركبات المسيرة، مؤكدا أن سرعة "بوسيدون" تفوق سرعة جميع السفن السطحية الحديثة بعدة أضعاف.
بالطبع، كان على مصممي بوسيدون أيضا حل مشاكل محددة تتعلق بالتحكم في نظام الغوص. أقصد هنا المواد والمكونات والتركيبات المُتطورة اللازمة لهذا المنتج تحديدًا، والتي ضمنت سرعة عالية وعمق غوص يصل إلى ألف متر. أما من حيث السرعات، فهي أسرع بكثير من جميع السفن السطحية الحديثة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أن "بوريفيستنيك" يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران.
وأشار بوتين إلى أن روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية، قائلا: "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل".
وأوضح بوتين أنه سيتم استخدام مكونات "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" مع أجهزة كمبيوتر قوية.
وأوضح بوتين أن استخدام التقنيات الجديدة سيمكن روسيا من تحقيق إنجازات ليس فقط في قطاع الدفاع، بل أيضا في العديد من القطاعات المدنية، مع تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية ذات الأولوية.
وتابع: "يشمل ذلك توليد الطاقة النووية على نطاق صغير لتطوير محطات الطاقة في منطقة القطب الشمالي، واستكشاف الفضاء العميق والقريب، بما في ذلك توفير الطاقة لمركبة الفضاء الثقيلة التي نطورها حاليا، بالإضافة إلى محطة قمرية واعدة".
وأشار إلى أن كافة خطط روسيا لإنشاء أنظمة أسلحة متطورة وتطوير صناعة الدفاع قيد التنفيذ.
جميع خططنا لإنشاء أنظمة أسلحة متطورة، وتطوير المجمع الصناعي الدفاعي، وتزويد الجيش والبحرية الروسيين بالمعدات والأسلحة الحديثة قيد التنفيذ. وأقصد هنا تطوير ونشر أحدث منظومة صواريخ استراتيجية "أفانغارد".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ولفت بوتين إلى أن سفينة الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي كانت متواجدة بشكل دائم في منطقة اختبار "بوريفيستنيك"، مشيرا إلى أن روسيا لم تتدخل في عمل سفينة الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي في منطقة اختبار "بوريفيستنيك".
وأكد بوتين أن روسيا بدأت الإنتاج المتسلسل لمنظومة صواريخ "أوريشنيك"، وقال: "لقد صنعنا ونشرنا وبدأنا الإنتاج المتسلسل لمنظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى".
وأشار بوتين إلى أن أنظمة صاروخ "سارمات" ستدخل الخدمة القتالية في عام 2026.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اكتمال اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي غير محدود المدى.
وأفاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، للرئيس الروسي، بأن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي أظهر قدرته العالية على تجاوز منظومات الدفاع الصاروخي والجوي.
وأشار إلى أن الصاروخ المجنح أكمل رحلة تجريبية لمسافة 14000 كيلومتر.
كما أعلن الرئيس الروسي أن روسيا اختبرت طوربيد "بوسيدون"، وكان بوتين قد أعلن لأول مرة عن تطوير طوربيدات "بوسيدون"، التي تعمل بالطاقة النووية، في خطابه أمام مجلس الفيدرالية الروسي عام 2018. وذكر أنه يمكن تسليحه بالذخائر التقليدية والنووية، ما يسمح له بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.