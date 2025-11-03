عربي
مجلة أمريكية: روسيا أول دولة في العالم قادرة على توجيه ضربات نووية من عمق البحر
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن روسيا أصبحت أول دولة في العالم تمتلك القدرة على توجيه ضربات نووية من البحر، وذلك من خلال الجمع بين غواصة "خاباروفسك" الذرية،... 03.11.2025
وأوضحت المجلة أن الهجمات في أعماق المحيط العالمي تعد شبه مستحيلة الاعتراض، بخلاف الصواريخ التي تطلق من الغواصات.وأكد المقال أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تتصدر العالم في عدة مؤشرات، وأن "بوسيدون" مع غواصة "خاباروفسك" يعدان مثالا واحداً فقط على هذا التفوق.وفي السياق ذاته، أُقيمت، يوم السبت، في مدينة سيفيرودفينسك مراسم إخراج الغواصة النووية "خاباروفسك" من الحوض الجاف في مصنع "سيفماش" للإنتاج، تحت إشراف وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في 29 أكتوبر/تشرين الأول عن إجراء روسيا تجارب ناجحة لجهاز "بوسيدون" تحت الماء.ومن جانبه، أكد الأدميرال فيكتور كرافتشينكو، الرئيس السابق لأركان البحرية الروسية، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن الغواصة النووية "خاباروفسك" التي أُنزلت إلى الماء في "سيفماش" صممت وبنيت خصيصا لاستيعاب المجمع النووي تحت الماء "بوسيدون".بوتين: قواتنا تحاصر العدو في كوبيانسك وكراسنوأرميسكبقوة غواصة نووية ويستخدم في القمر... بوتين يكشف عن ميزة مهمة في صاروخ "بوريفيستنيك"
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن روسيا أصبحت أول دولة في العالم تمتلك القدرة على توجيه ضربات نووية من البحر، وذلك من خلال الجمع بين غواصة "خاباروفسك" الذرية، وطوربيدات "بوسيدون".
وأوضحت المجلة أن الهجمات في أعماق المحيط العالمي تعد شبه مستحيلة الاعتراض، بخلاف الصواريخ التي تطلق من الغواصات.

وأبرزت المجلة أن طوربيدات "بوسيدون" مصممة لتفجير رؤوس حربية نووية على أعماق كبيرة، مما يمكنها من إحداث تسونامي إشعاعي يلحق أضراراً هائلة بسواحل العدو.

وأكد المقال أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تتصدر العالم في عدة مؤشرات، وأن "بوسيدون" مع غواصة "خاباروفسك" يعدان مثالا واحداً فقط على هذا التفوق.
طوربيد بوسيدون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجلس الأمن الروسي يصف طوربيد "بوسيدون" بأنه "سلاح يوم القيامة"
29 أكتوبر, 20:56 GMT
وفي السياق ذاته، أُقيمت، يوم السبت، في مدينة سيفيرودفينسك مراسم إخراج الغواصة النووية "خاباروفسك" من الحوض الجاف في مصنع "سيفماش" للإنتاج، تحت إشراف وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في 29 أكتوبر/تشرين الأول عن إجراء روسيا تجارب ناجحة لجهاز "بوسيدون" تحت الماء.
ومن جانبه، أكد الأدميرال فيكتور كرافتشينكو، الرئيس السابق لأركان البحرية الروسية، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن الغواصة النووية "خاباروفسك" التي أُنزلت إلى الماء في "سيفماش" صممت وبنيت خصيصا لاستيعاب المجمع النووي تحت الماء "بوسيدون".
بوتين: قواتنا تحاصر العدو في كوبيانسك وكراسنوأرميسك
بقوة غواصة نووية ويستخدم في القمر... بوتين يكشف عن ميزة مهمة في صاروخ "بوريفيستنيك"
