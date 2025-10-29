https://sarabic.ae/20251029/مجلس-الأمن-الروسي-يصف-طوربيد-بوسيدون-بأنه-سلاح-يوم-القيامة-1106539116.html
مجلس الأمن الروسي يصف طوربيد "بوسيدون" بأنه "سلاح يوم القيامة"
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأنه يمكن اعتبار طوربيد "بوسيدون" سلاح "يوم القيامة" بكل معنى الكلمة. 29.10.2025, سبوتنيك عربي
وكتب ميدفيديف في قناته على منصة "ماكس": "على عكس بوريفستنيك، يمكن اعتبار بوسيدون سلاح يوم القيامة بالمعنى الكامل".وقال بيسكوف للصحفيين: "إنه (بوسيدون) تقنية جديدة كليا، وخطوة جديدة في ضمان أمن بلدنا، ومن المحتمل أن يشكل تقنية ثورية جديدة كليا، يمكن استخدامها في اقتصاد بلدنا للأغراض السلمية. وهذا، في الواقع، هو التأثير المزدوج لهذه الاختبارات الناجحة".وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اختبار مركبة "بوسيدون" النووية بالنجاح الباهر، قائلا: "للمرة الأولى تمكننا من إطلاق مفاعل نووي كان يعمل بها بعد تشغيله لفترة محددة".يذكر أن "بوسيدون" هو غواصة مسيرة تعمل بمحرك نووي وتنطلق من غواصة عادية، وتستطيع البقاء في أي منطقة بمحيطات العالم لمدة طويلة جدا دون الحاجة للطفو على السطح أو التزود بالوقود والمؤن والأداء البشري، ويتم التحكم بها عن بعد من مسافة آلاف الكيلومترات.
روسيا, العالم, سلاح روسيا
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأنه يمكن اعتبار طوربيد "بوسيدون" سلاح "يوم القيامة" بكل معنى الكلمة.
وكتب ميدفيديف في قناته على منصة "ماكس": "على عكس بوريفستنيك، يمكن اعتبار بوسيدون سلاح يوم القيامة بالمعنى الكامل".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن غواصة "بوسيدون" تمثل نقلة نوعية في مجال الأمن القومي الروسي، بالإضافة إلى تقنيات يمكن استخدامها في اقتصاد البلاد.
وقال بيسكوف للصحفيين: "إنه (بوسيدون) تقنية جديدة كليا، وخطوة جديدة في ضمان أمن بلدنا، ومن المحتمل أن يشكل تقنية ثورية جديدة كليا، يمكن استخدامها في اقتصاد بلدنا للأغراض السلمية. وهذا، في الواقع، هو التأثير المزدوج لهذه الاختبارات الناجحة".
وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اختبار مركبة "بوسيدون" النووية بالنجاح الباهر
، قائلا: "للمرة الأولى تمكننا من إطلاق مفاعل نووي كان يعمل بها بعد تشغيله لفترة محددة".
وأكد بوتين أن قوة جهاز "بوسيدون" أكبر بكثير من قوة "سارمات"، مشيرا إلى أن صاروخ "سارمات" سيدخل الخدمة قريبا، قائلا: "لا يوجد مثيل لـ"بوسيدون" في العالم من حيث السرعة أو العمق ومن غير المرجح أن يظهر في المستقبل القريب، وأن اعتراض "بوسيدون" هو أمر مستحيل".
يذكر أن "بوسيدون" هو غواصة مسيرة تعمل بمحرك نووي وتنطلق من غواصة عادية، وتستطيع البقاء في أي منطقة بمحيطات العالم لمدة طويلة جدا دون الحاجة للطفو على السطح أو التزود بالوقود والمؤن والأداء البشري، ويتم التحكم بها عن بعد من مسافة آلاف الكيلومترات.