بوتين: قواتنا تحاصر العدو في كوبيانسك وكراسنوأرميسك

بوتين: قواتنا تحاصر العدو في كوبيانسك وكراسنوأرميسك

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية...

وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: " في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".وتابع: "قواتنا تتقدم وتتحرك بنشاط في جميع قطاعات منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي، وأن ما تفعلونه، وما يفعله رفاقكم في السلاح، جنودنا وضباطنا، هو أهم شيء تفعله البلاد الآن، وهو ضمان أمنها، وأمن شعبنا على المدى الطويل".وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية لا تعارض دخول وسائل الإعلام، بما في ذلك الأوكرانية والأجنبية، إلى المناطق التي تطوقها القوات المسلحة الروسية، موضحا بأنه يتعين على القيادة السياسية الأوكرانية اتخاذ قرار بشأن مصير مواطنيها المحاصرينوتابع: "الأهم هو تجنب الاستفزازات من الجانب الأوكراني، حتى لا تهبط طائرة مسيرة هناك، وحتى لا يصاب أحد هؤلاء الصحفيين، ثم يحاولون إلقاء اللوم علينا في الحادث. لسنا بحاجة إلى ذلك".وأضاف: "يجب تطوير قدراتنا الاستراتيجية. اختبرنا "بوريفيستنيك" منذ فترة قصيرة، وهو ما توصلنا إليه بفضل علمائنا وخبرائنا. والمحرك الصغير في هذا الصاروخ هو مفاعل نووي صغير يشبه في قدرته مفاعل الغواصة النووية لكنه أصغر بعشرة أضعاف.وتابع: "اختبرنا أيضا الغواصات المسيرة تحت الماء والتي تعمل بمحرك نووي ويمكن إطلاقها من الغواصات وقد رأينا هذا النجاح الكبير".ووصف اختبار مركبة "بوسيدون" النووية بالنجاح الباهر، قائلا: "للمرة الأولى تمكننا من إطلاق مفاعل نووي كان يعمل بها بعد تشغيله لفترة محددة".وفي وقت سابق من اليوم، زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المستشفى العسكري المركزي في موسكو، والتقى بالمشاركين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج في المستشفى.بقوة غواصة نووية ويستخدم في القمر... بوتين يكشف عن ميزة مهمة في صاروخ "بوريفيستنيك"

