بوتين: قواتنا تحاصر العدو في كوبيانسك وكراسنوأرميسك
بوتين: قواتنا تحاصر العدو في كوبيانسك وكراسنوأرميسك
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.
وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: " في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".وتابع: "قواتنا تتقدم وتتحرك بنشاط في جميع قطاعات منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي، وأن ما تفعلونه، وما يفعله رفاقكم في السلاح، جنودنا وضباطنا، هو أهم شيء تفعله البلاد الآن، وهو ضمان أمنها، وأمن شعبنا على المدى الطويل".وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية لا تعارض دخول وسائل الإعلام، بما في ذلك الأوكرانية والأجنبية، إلى المناطق التي تطوقها القوات المسلحة الروسية، موضحا بأنه يتعين على القيادة السياسية الأوكرانية اتخاذ قرار بشأن مصير مواطنيها المحاصرينوتابع: "الأهم هو تجنب الاستفزازات من الجانب الأوكراني، حتى لا تهبط طائرة مسيرة هناك، وحتى لا يصاب أحد هؤلاء الصحفيين، ثم يحاولون إلقاء اللوم علينا في الحادث. لسنا بحاجة إلى ذلك".وأضاف: "يجب تطوير قدراتنا الاستراتيجية. اختبرنا "بوريفيستنيك" منذ فترة قصيرة، وهو ما توصلنا إليه بفضل علمائنا وخبرائنا. والمحرك الصغير في هذا الصاروخ هو مفاعل نووي صغير يشبه في قدرته مفاعل الغواصة النووية لكنه أصغر بعشرة أضعاف.وتابع: "اختبرنا أيضا الغواصات المسيرة تحت الماء والتي تعمل بمحرك نووي ويمكن إطلاقها من الغواصات وقد رأينا هذا النجاح الكبير".ووصف اختبار مركبة "بوسيدون" النووية بالنجاح الباهر، قائلا: "للمرة الأولى تمكننا من إطلاق مفاعل نووي كان يعمل بها بعد تشغيله لفترة محددة".وفي وقت سابق من اليوم، زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المستشفى العسكري المركزي في موسكو، والتقى بالمشاركين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج في المستشفى.بقوة غواصة نووية ويستخدم في القمر... بوتين يكشف عن ميزة مهمة في صاروخ "بوريفيستنيك"
الأخبار
بوتين: قواتنا تحاصر العدو في كوبيانسك وكراسنوأرميسك
11:42 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 12:30 GMT 29.10.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية محاصرة في كوبيانسك وكراسنوأرميسك، مشيرا إلى أن الوضع العام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي.
وقال بوتين خلال زيارته المستشفى العسكري المركزي في موسكو، حيث التقى بالمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج هناك: " في مكانين، في مدينة كوبيانسك وفي مدينة كراسنوأرميسك، تم حصار العدو وتطويقه".
وتابع: "قواتنا تتقدم وتتحرك بنشاط في جميع قطاعات منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة يتطور بشكل إيجابي، وأن ما تفعلونه، وما يفعله رفاقكم في السلاح، جنودنا وضباطنا، هو أهم شيء تفعله البلاد الآن، وهو ضمان أمنها، وأمن شعبنا على المدى الطويل".
وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية لا تعارض دخول وسائل الإعلام، بما في ذلك الأوكرانية والأجنبية، إلى المناطق التي تطوقها القوات المسلحة الروسية، موضحا بأنه يتعين على القيادة السياسية الأوكرانية اتخاذ قرار بشأن مصير مواطنيها المحاصرين
ناقشت هذه المسألة مع قادة المجموعات المعنية. إنهم لا يعارضون دخول ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين الأجانب والصحفيين الأوكرانيين إلى المناطق المطوقة، ليتمكنوا من دخولها ورؤية ما يحدث هناك بأعينهم.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع: "الأهم هو تجنب الاستفزازات من الجانب الأوكراني، حتى لا تهبط طائرة مسيرة هناك، وحتى لا يصاب أحد هؤلاء الصحفيين، ثم يحاولون إلقاء اللوم علينا في الحادث. لسنا بحاجة إلى ذلك".
وأوضح بوتين أن صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي المجنح يتمتع بمزايا لا يمكن إنكارها، ويمكن لروسيا أن تفخر بإنجازات علمائها ومتخصصيها، وقال: "تم أخيرا اختبار صاروخ متطور ذي مدى غير محدود ونظام دفع نووي. يتميز هذا الصاروخ بمزايا لا تنكر. يحق لنا أن نفخر بإنجازات علمائنا ومتخصصينا ومهندسينا وعمالنا الذين جعلوا كل هذا ممكنا".
وأضاف: "يجب تطوير قدراتنا الاستراتيجية. اختبرنا "بوريفيستنيك" منذ فترة قصيرة، وهو ما توصلنا إليه بفضل علمائنا وخبرائنا. والمحرك الصغير في هذا الصاروخ هو مفاعل نووي صغير يشبه في قدرته مفاعل الغواصة النووية لكنه أصغر بعشرة أضعاف.
وتابع: "اختبرنا أيضا الغواصات المسيرة تحت الماء والتي تعمل بمحرك نووي ويمكن إطلاقها من الغواصات وقد رأينا هذا النجاح الكبير".
وأضاف: "لا يوجد في العالم ما يشبه مثل هذه الأسلحة وفي صدارتها "بوسيدون".
ووصف اختبار مركبة "بوسيدون" النووية بالنجاح الباهر
، قائلا: "للمرة الأولى تمكننا من إطلاق مفاعل نووي كان يعمل بها بعد تشغيله لفترة محددة".
وأكد بوتين أن قوة جهاز "بوسيدون" أكبر بكثير من قوة "سارمات"، مشيرا إلى أن صاروخ "سارمات" سيدخل الخدمة قريبا، قائلا: "لا يوجد مثيل لـ"بوسيدون" في العالم من حيث السرعة أو العمق ومن غير المرجح أن يظهر في المستقبل القريب، وأن اعتراض "بوسيدون" هو أمر مستحيل".
وفي وقت سابق من اليوم، زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المستشفى العسكري المركزي في موسكو، والتقى بالمشاركين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الذين يتلقون العلاج في المستشفى.