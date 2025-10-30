https://sarabic.ae/20251030/الخارجية-الروسية-اختبارات-بوريفيستنيك-تهدف-إلى-ضمان-فعالية-قوات-الردع-الاستراتيجي-1106563549.html
الخارجية الروسية: اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية قوات الردع الاستراتيجي
الخارجية الروسية: اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية قوات الردع الاستراتيجي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية وموثوقية القوات الوطنية ووسائل الردع الاستراتيجي.
وقالت زاخاروفا في تعليق على اختبارات "بوريفيستنيك": "عادةً ما تكون الإشارة في مثل هذه الحالات هي نفسها، تتخذ روسيا خطوات منهجية للحفاظ على فعالية وموثوقية القوات الوطنية ووسائل الردع الاستراتيجي".وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن "هذا (الصاروخ) إنجاز كبير وله أهمية تطبيقية بالنسبة للاقتصاد الوطني في المستقبل".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أن صاروخ "بوريفيستنيك" يتفرد بمزايا حربية وعملياتية خارقة، وفيه تكنولوجيا يمكن تطبيقها في المجال الحربي والعلمي.وقال بوتين: "بينما يبدأ المفاعل النووي التقليدي العمل في غضون ساعات وأيام، يبدأ هذا المفاعل النووي (المُركّب في صاروخ بوريفيستنيك) العمل في غضون دقائق وثوانٍ، وهذا إنجاز هائل".
الخارجية الروسية: اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية قوات الردع الاستراتيجي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية وموثوقية القوات الوطنية ووسائل الردع الاستراتيجي.
وقالت زاخاروفا في تعليق على اختبارات "بوريفيستنيك": "عادةً ما تكون الإشارة في مثل هذه الحالات هي نفسها، تتخذ روسيا خطوات منهجية للحفاظ على فعالية وموثوقية القوات الوطنية ووسائل الردع الاستراتيجي".
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تقنيات الصاروخ الروسي "بوريفيستنيك" مهمة لمستقبل الاقتصاد الروسي.
وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن "هذا (الصاروخ) إنجاز كبير وله أهمية تطبيقية بالنسبة للاقتصاد الوطني في المستقبل".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أن صاروخ "بوريفيستنيك" يتفرد بمزايا حربية وعملياتية خارقة، وفيه تكنولوجيا يمكن تطبيقها في المجال الحربي والعلمي.
وأوضح بوتين، خلال زيارته للمستشفى العسكري المركزي في موسكو، أن "نظام الدفع النووي للصاروخ يُمكن إطلاقه في دقائق، بقوة تضاهي قوة مفاعل غواصة نووية، ولكن بحجم أقل بألف مرة".
وقال بوتين: "بينما يبدأ المفاعل النووي التقليدي العمل في غضون ساعات وأيام، يبدأ هذا المفاعل النووي (المُركّب في صاروخ بوريفيستنيك) العمل في غضون دقائق وثوانٍ، وهذا إنجاز هائل".