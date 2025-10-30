https://sarabic.ae/20251030/الخارجية-الروسية-اختبارات-بوريفيستنيك-تهدف-إلى-ضمان-فعالية-قوات-الردع-الاستراتيجي-1106563549.html

الخارجية الروسية: اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية قوات الردع الاستراتيجي

الخارجية الروسية: اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية قوات الردع الاستراتيجي

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية وموثوقية القوات الوطنية ووسائل الردع... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-30T15:02+0000

2025-10-30T15:02+0000

2025-10-30T15:02+0000

روسيا

سلاح روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وقالت زاخاروفا في تعليق على اختبارات "بوريفيستنيك": "عادةً ما تكون الإشارة في مثل هذه الحالات هي نفسها، تتخذ روسيا خطوات منهجية للحفاظ على فعالية وموثوقية القوات الوطنية ووسائل الردع الاستراتيجي".وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن "هذا (الصاروخ) إنجاز كبير وله أهمية تطبيقية بالنسبة للاقتصاد الوطني في المستقبل".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أن صاروخ "بوريفيستنيك" يتفرد بمزايا حربية وعملياتية خارقة، وفيه تكنولوجيا يمكن تطبيقها في المجال الحربي والعلمي.وقال بوتين: "بينما يبدأ المفاعل النووي التقليدي العمل في غضون ساعات وأيام، يبدأ هذا المفاعل النووي (المُركّب في صاروخ بوريفيستنيك) العمل في غضون دقائق وثوانٍ، وهذا إنجاز هائل".

https://sarabic.ae/20251030/موسكو-الانسحاب-من-اتفاقية-التخلص-من-البلوتونيوم-مع-واشنطن-هو-رد-على-محاولات-تقويض-مصالح-روسيا-1106562647.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, العالم