https://sarabic.ae/20251030/موسكو-الانسحاب-من-اتفاقية-التخلص-من-البلوتونيوم-مع-واشنطن-هو-رد-على-محاولات-تقويض-مصالح-روسيا-1106562647.html
موسكو: الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم مع واشنطن هو رد على محاولات تقويض مصالح روسيا
موسكو: الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم مع واشنطن هو رد على محاولات تقويض مصالح روسيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية،... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T14:46+0000
2025-10-30T14:46+0000
2025-10-30T14:46+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "إن الانسحاب من هذه الوثيقة وبروتوكولاتها هو إشارة إلى أن أي محاولات لتقويض المصالح العسكرية والسياسية لروسيا ومراجعة شروط المعاهدات الدولية المبرمة بين بلدينا من جانب واحد ستلقى ردا حازمًا ومتسقًا".وأشارت الوثائق المرفقة إلى تعليق العمل بالاتفاقية وبروتوكولاتها عام 2016، بمرسوم صادر عن الرئيس الروسي. وكان السبب في ذلك تغيير جذري في الظروف، كفرض عقوبات أمريكية ضد روسيا، واعتماد قانون دعم أوكرانيا، الذي يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وتوسع حلف شمال الأطلسي شرقًا، وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في دول أوروبا الشرقية، ونية الولايات المتحدة تغيير إجراءات التخلص من البلوتونيوم المنصوص عليها في الاتفاقية دون موافقة روسيا.
https://sarabic.ae/20251030/الردع-وتخفيف-الرؤوس-الحامية-في-الغرب-خبير-تقنية-بوسيدون-لضمان-أمن-روسيا-1106553777.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
موسكو: الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم مع واشنطن هو رد على محاولات تقويض مصالح روسيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، هو إشارة إلى أن أي محاولات لتقويض المصالح العسكرية والسياسية لروسيا سيتم الرد عليها بحزم.
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "إن الانسحاب من هذه الوثيقة وبروتوكولاتها هو إشارة إلى أن أي محاولات لتقويض المصالح العسكرية والسياسية لروسيا ومراجعة شروط المعاهدات الدولية المبرمة بين بلدينا من جانب واحد ستلقى ردا حازمًا ومتسقًا".
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، قانونا بإنهاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن التخلص من البلوتونيوم، الذي لم يعد ضروريًا للأغراض الدفاعية، ونُشرت الوثيقة على البوابة الرسمية للنشر القانوني في روسيا.
وبحسب الوثيقة، ينهي القانون الاتفاق بين حكومتي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بشأن التخلص من البلوتونيوم، الذي أعلن أنه لم يعد ضروريا لأغراض الدفاع (أي تحويل ما لا يقل عن 34 طنا من البلوتونيوم التسليحي إلى الأغراض المدنية)، والتعامل معه والتعاون في هذا المجال، الموقّع في موسكو في 29 أغسطس/ آب عام 2000، وفي واشنطن في الأول من سبتمبر/ أيلول 2000.
وأشارت الوثائق المرفقة إلى تعليق العمل بالاتفاقية وبروتوكولاتها عام 2016، بمرسوم صادر عن الرئيس الروسي. وكان السبب في ذلك تغيير جذري في الظروف، كفرض عقوبات أمريكية ضد روسيا، واعتماد قانون دعم أوكرانيا، الذي يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وتوسع حلف شمال الأطلسي شرقًا، وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في دول أوروبا الشرقية، ونية الولايات المتحدة تغيير إجراءات التخلص من البلوتونيوم المنصوص عليها في الاتفاقية دون موافقة روسيا.