الردع وتخفيف "الرؤوس الحامية" في الغرب... خبير: تقنية "بوسيدون" لضمان أمن روسيا

وأشار الحاج علي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "نجاح هذه الاختبارات يشكل ردا حاسمًا على طموحات الغرب الجماعي في الضغط على روسيا عسكريا".وأوضح الخبير في الشأن الروسي إلى أن "موازين القوى التقليدية والاستراتيجية، بشهادة خبراء عسكريين وأمنيين، تظهر تفوّق روسيا على جميع القوى الأوروبية من الناحية العسكرية"، مضيفا أن "محاولات استنزاف الاقتصاد الروسي والسياسة الروسية قد باءت بالفشل"، و"انقلب السحر على الساحر"، ما أدى إلى تضرّر الاقتصاديات الأوروبية.وحول محاولة رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا حظر إمكانية الوصول إلى موقعي "سبوتنيك" و"آر تي" على شبكة وأجهزة البرلمان الأوروبي، اعتبر الحاج علي أن ذلك "محاولة للتعتيم على الحقيقة وحجب الرأي الآخر"، مشددا على أن "الغرب يخشى كل ما يناقض سرديته، وأن الأوروبيين يدركون عبثية استخدام الأساليب غير الشرعية والأموال والتقنيات لتغيير الحقيقة التي لا يمكن طمسها"، مؤكدا أن "تدمير السردية الغربية ممكن وبأسلوب بسيط".

