الردع وتخفيف "الرؤوس الحامية" في الغرب... خبير: تقنية "بوسيدون" لضمان أمن روسيا
تحدّث الخبير في الشأن الروسي، أحمد الحاج علي، عن نجاح اختبارات بعض الأسلحة النوعية الروسية، وعلى رأسها طوربيد "بوسيدون" النووي الفائق، معتبرا أن "ترسانة الأسلحة الاستراتيجية الروسية تعمل في اتجاه الردع وتخفيف حرارة الرؤوس الغربية الحامية في مواجهة التهديدات العسكرية الغربية".
وأشار الحاج علي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "نجاح هذه الاختبارات يشكل ردا حاسمًا على طموحات الغرب الجماعي في الضغط على روسيا عسكريا".
وأوضح الحاج علي أن "توقيت اختبار هذا النوع من الصواريخ كان مخططا له مسبقا"، لافتا إلى أن "روسيا تواصل تجاربها الصاروخية بشكل مستقل ودون حسابات كيدية مع الغرب، بل في إطار استراتيجية تطوير ترسانتها العسكرية الرادعة"، مؤكدا أن هذه التجارب لا تأتي كرد فعل على تسليم صواريخ "توماهوك"، ولا استجابة للتهديدات الإعلامية الغربية، بل هي وسيلة لمواجهتها دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
وأوضح الخبير في الشأن الروسي إلى أن "موازين القوى التقليدية والاستراتيجية، بشهادة خبراء عسكريين وأمنيين، تظهر تفوّق روسيا على جميع القوى الأوروبية من الناحية العسكرية"، مضيفا أن "محاولات استنزاف الاقتصاد الروسي والسياسة الروسية قد باءت بالفشل"، و"انقلب السحر على الساحر"، ما أدى إلى تضرّر الاقتصاديات الأوروبية.
الغواصة الروسية المسيرة "بوسيدون"
الغواصة الروسية المسيرة "بوسيدون"
وأضاف أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى لحماية مصالح بلاده عبر تخفيف الموازنات وحل المشكلات الداخلية، فيما يدرك الكرملين تماما أن واشنطن تتحرك انطلاقا من مصالحها الخاصة"، مشيرا إلى "دور الدولة العميقة والشركات الكبرى والكارتيلات في الضغط على صناع القرار الأميركي"، لافتا إلى "تغيّرات جذرية تشهدها الساحة الدولية".
وحول محاولة رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا حظر إمكانية الوصول إلى موقعي "سبوتنيك" و"آر تي" على شبكة وأجهزة البرلمان الأوروبي، اعتبر الحاج علي أن ذلك "محاولة للتعتيم على الحقيقة وحجب الرأي الآخر"، مشددا على أن "الغرب يخشى كل ما يناقض سرديته، وأن الأوروبيين يدركون عبثية استخدام الأساليب غير الشرعية والأموال والتقنيات لتغيير الحقيقة التي لا يمكن طمسها"، مؤكدا أن "تدمير السردية الغربية ممكن وبأسلوب بسيط".