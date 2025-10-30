https://sarabic.ae/20251030/خبير-في-الشأن-الروسي-طوربيد-بوسيدون-تحول-استراتيجي-في-مجال-التصنيع-العسكري-الروسي-1106554797.html
خبير في الشأن الروسي: طوربيد "بوسيدون" تحول استراتيجي في مجال التصنيع العسكري الروسي
علق مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والخبير في الشأن الروسي، الدكتور جاسم محمد، على نجاح اختبار طوربيد "بوسيدون"، مشيرا إلى أن "حصول روسيا على هذا...
وقال محمد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا النوع من الصواريخ التي تعمل تحت الماء لمسافات طويلة يمنح روسيا مكانة متقدمة في منظومة الردع العسكري".وأضاف محمد: "إلى جانب أهميته العسكرية، يبعث هذا الاختبار رسالة سياسية إلى "الناتو" والولايات المتحدة، مفادها أن روسيا ما زالت مستمرة في تطوير صناعتها العسكرية المتقدمة، لاسيما في المجالين الاستراتيجي والنووي اللذين تتفوق فيهما على حلف "ناتو"، وذلك بفضل ابتكاراتها العلمية والتقنية".وأوضح الخبير في الشأن الروسي، أن "نجاح التعديلات على طوربيد "بوسيدون" بعد سنوات من التجارب، يؤكد حرص روسيا ومثابرتها على تحقيق نتائج متقدمة في الصناعات العسكرية، ويمنحها قوة إضافية في منظومة الردع العسكري بما يدعم الثالوث النووي الروسي".وختم محمد: "أوروبا متأخرة جدا في مجال التسلح، سواء من حيث النوعية أو الكمية، وأن الرسالة وصلت إلى "الناتو"، في ما جاءت تصريحات ترامب كأول وأسرع رد فعل على نجاح روسيا في اختبار صواريخها الجديدة".
علق مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والخبير في الشأن الروسي، الدكتور جاسم محمد، على نجاح اختبار طوربيد "بوسيدون"، مشيرا إلى أن "حصول روسيا على هذا النوع من الأسلحة يعد تحولا استراتيجيا في مجال التصنيع العسكري الروسي".
وقال محمد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا النوع من الصواريخ التي تعمل تحت الماء لمسافات طويلة يمنح روسيا مكانة متقدمة في منظومة الردع العسكري".
ورأى أن "هذا الصاروخ إلى جانب صاروخ "بوريفيستنيك" يشكل دعما عسكريا ميدانيا وورقة ضغط في أي مفاوضات مقبلة تتعلق بالأزمة الأوكرانية أو بملف التسلح النووي".
وأضاف محمد: "إلى جانب أهميته العسكرية، يبعث هذا الاختبار رسالة سياسية إلى "الناتو
" والولايات المتحدة، مفادها أن روسيا ما زالت مستمرة في تطوير صناعتها العسكرية المتقدمة، لاسيما في المجالين الاستراتيجي والنووي اللذين تتفوق فيهما على حلف "ناتو"، وذلك بفضل ابتكاراتها العلمية والتقنية".
وأوضح الخبير في الشأن الروسي، أن "نجاح التعديلات على طوربيد "بوسيدون" بعد سنوات من التجارب، يؤكد حرص روسيا ومثابرتها على تحقيق نتائج متقدمة في الصناعات العسكرية، ويمنحها قوة إضافية في منظومة الردع العسكري بما يدعم الثالوث النووي الروسي
".
وأشار إلى أن "التنافس في المجال البحري والسباق النووي مستمران، وأن عدم إمكانية اعتراض هذا الصاروخ أو رصده عبر الرادارات يشكل تفوقا عسكريا لروسيا وثغرة أمنية أمام "ناتو"، ما يدفع الأخير إلى تطوير وسائل وتقنيات جديدة لمواجهة القدرات الروسية، وهو ما قد يترتب عليه تداعيات سواء لناحية التصعيد العسكري أو في مجال التسلح".
وختم محمد: "أوروبا متأخرة جدا في مجال التسلح، سواء من حيث النوعية أو الكمية، وأن الرسالة وصلت إلى "الناتو"، في ما جاءت تصريحات ترامب كأول وأسرع رد فعل على نجاح روسيا في اختبار صواريخها الجديدة
".