خبير: "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" يتميزان بمدى غير محدود
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتجربة صاروخ "بوريفيستنيك"
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation/
تابعنا عبر
حصري
ذكر المحلل عسكري، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، ومدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية إيغور كوروتشينكو، أنه بعد اكتمال وتشغيل بوسيدون بوريفيستنيك، ستكتسب القوات النووية الاستراتيجية الروسية قدرات جديدة كليًا ستلغي بشكل كبير نظام الدفاع الصاروخي العالمي "القبة الذهبية" الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف كوروتشينكو لوكالة "سبوتنيك"، أن "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" هما صواريخ إطلاق جديدة كليا ميزتهما هي مداهما غير المحدود، وهذا المدى غير المحدود يعني إمكانية توجيه ضربة على مسار قد يمر عبر القطب الشمالي أو الجنوبي. ونتيجة لذلك، أصبحت الولايات المتحدة ودول الناتو النووية الأخرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، أكثر عرضة للخطر. في المقام الأول، أصبحت الولايات المتحدة أكثر عرضة للخطر في أي صراع عسكري، استنادًا إلى القدرات الجديدة للقوات المسلحة الروسية".
وأشار الخبير العسكري إلى أنه "وبعد اكتمال وتشغيل بوسيدون وبوريفيستنيك، ستكتسب القوات النووية الاستراتيجية الروسية قدرات جديدة كليًا ستلغي بشكل كبير نظام الدفاع الصاروخي العالمي "القبة الذهبية" الذي أعلنه ترامب. هذا يعني إهدار مئات المليارات من الدولارات. لن يتمكن ترامب ولا الرؤساء الأمريكيون اللاحقون من ضمان الاستراتيجية... مناعة قارة أمريكا الشمالية. ويعود ذلك جزئيا إلى أنظمة الأسلحة الجديدة هذه".
علاوة على ذلك، فإن جميع حاملات الطائرات الحالية، مثل صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات الذي يُطلق من منصات نقالة أو صواريخ بولافا الباليستية التي تُطلق من الغواصات، مُجهزة بمجموعة متطورة من قدرات اختراق الدفاع الصاروخي، مما سيُلغي بشكل كبير القدرات التي يحلم ترامب بإنشائها باستخدام نظام الدفاع الصاروخي الاستراتيجي "القبة الذهبية".
وأكد الخبير العسكري على أنه "يعد الثالوث النووي الروسي ضمانا لعدم نشوب حرب عالمية ثالثة، وهذا أمر بالغ الأهمية. لذلك، ينبغي على المجتمع الدولي أن يُشيد بتصريحات الرئيس بوتين بشأن حاملتي الطائرات الاستراتيجيتين الروسيتين الجديدتين، بوسيدون وبوريفيستنيك. فهذا يعني السلام، وضمانًا للاستقرار، ومزيدًا من تطور الحضارة الإنسانية".