خبير: "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" يتميزان بمدى غير محدود

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" يتميزان بمدى غير محدود
خبير: "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" يتميزان بمدى غير محدود
ذكر المحلل عسكري، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، ومدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية إيغور كوروتشينكو، أنه بعد اكتمال وتشغيل بوسيدون بوريفيستنيك، ستكتسب...
روسيا
سلاح روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
وأضاف كوروتشينكو لوكالة "سبوتنيك"، أن "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" هما صواريخ إطلاق جديدة كليا ميزتهما هي مداهما غير المحدود، وهذا المدى غير المحدود يعني إمكانية توجيه ضربة على مسار قد يمر عبر القطب الشمالي أو الجنوبي. ونتيجة لذلك، أصبحت الولايات المتحدة ودول الناتو النووية الأخرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، أكثر عرضة للخطر. في المقام الأول، أصبحت الولايات المتحدة أكثر عرضة للخطر في أي صراع عسكري، استنادًا إلى القدرات الجديدة للقوات المسلحة الروسية". وأكد الخبير العسكري على أنه "يعد الثالوث النووي الروسي ضمانا لعدم نشوب حرب عالمية ثالثة، وهذا أمر بالغ الأهمية. لذلك، ينبغي على المجتمع الدولي أن يُشيد بتصريحات الرئيس بوتين بشأن حاملتي الطائرات الاستراتيجيتين الروسيتين الجديدتين، بوسيدون وبوريفيستنيك. فهذا يعني السلام، وضمانًا للاستقرار، ومزيدًا من تطور الحضارة الإنسانية".
حصري
ذكر المحلل عسكري، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، ومدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية إيغور كوروتشينكو، أنه بعد اكتمال وتشغيل بوسيدون بوريفيستنيك، ستكتسب القوات النووية الاستراتيجية الروسية قدرات جديدة كليًا ستلغي بشكل كبير نظام الدفاع الصاروخي العالمي "القبة الذهبية" الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف كوروتشينكو لوكالة "سبوتنيك"، أن "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" هما صواريخ إطلاق جديدة كليا ميزتهما هي مداهما غير المحدود، وهذا المدى غير المحدود يعني إمكانية توجيه ضربة على مسار قد يمر عبر القطب الشمالي أو الجنوبي. ونتيجة لذلك، أصبحت الولايات المتحدة ودول الناتو النووية الأخرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، أكثر عرضة للخطر. في المقام الأول، أصبحت الولايات المتحدة أكثر عرضة للخطر في أي صراع عسكري، استنادًا إلى القدرات الجديدة للقوات المسلحة الروسية".

وأشار الخبير العسكري إلى أنه "وبعد اكتمال وتشغيل بوسيدون وبوريفيستنيك، ستكتسب القوات النووية الاستراتيجية الروسية قدرات جديدة كليًا ستلغي بشكل كبير نظام الدفاع الصاروخي العالمي "القبة الذهبية" الذي أعلنه ترامب. هذا يعني إهدار مئات المليارات من الدولارات. لن يتمكن ترامب ولا الرؤساء الأمريكيون اللاحقون من ضمان الاستراتيجية... مناعة قارة أمريكا الشمالية. ويعود ذلك جزئيا إلى أنظمة الأسلحة الجديدة هذه".

آلة بوسيدون الغواصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
الردع وتخفيف "الرؤوس الحامية" في الغرب... خبير: تقنية "بوسيدون" لضمان أمن روسيا
11:23 GMT

علاوة على ذلك، فإن جميع حاملات الطائرات الحالية، مثل صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات الذي يُطلق من منصات نقالة أو صواريخ بولافا الباليستية التي تُطلق من الغواصات، مُجهزة بمجموعة متطورة من قدرات اختراق الدفاع الصاروخي، مما سيُلغي بشكل كبير القدرات التي يحلم ترامب بإنشائها باستخدام نظام الدفاع الصاروخي الاستراتيجي "القبة الذهبية".

وأكد الخبير العسكري على أنه "يعد الثالوث النووي الروسي ضمانا لعدم نشوب حرب عالمية ثالثة، وهذا أمر بالغ الأهمية. لذلك، ينبغي على المجتمع الدولي أن يُشيد بتصريحات الرئيس بوتين بشأن حاملتي الطائرات الاستراتيجيتين الروسيتين الجديدتين، بوسيدون وبوريفيستنيك. فهذا يعني السلام، وضمانًا للاستقرار، ومزيدًا من تطور الحضارة الإنسانية".
