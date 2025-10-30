https://sarabic.ae/20251030/خبير-قرار-ترامب-ببدء-تجارب-نووية-هو-تعويض-عن-شعور-بالنقص-في-ظل-النجاحات-الروسية-1106554322.html
خبير: قرار ترامب ببدء تجارب نووية هو تعويض عن شعور بالنقص في ظل النجاحات الروسية
خبير: قرار ترامب ببدء تجارب نووية هو تعويض عن شعور بالنقص في ظل النجاحات الروسية
سبوتنيك عربي
صرح إيغور كوروتشينكو، محلل عسكري، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، لوكالة "سبوتنيك"، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستئناف التجارب النووية، ينم عن... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T11:47+0000
2025-10-30T11:47+0000
2025-10-30T11:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789300_0:0:904:509_1920x0_80_0_0_207a88cc00facd21839683a052b57de7.jpg
يصف العديد من الخبراء قرار ترامب بالتهور. ما رأيكم في هذا؟ ما الذي دفع الرئيس الأمريكي إلى هذا الرد القوي؟ أعتقد أن التقارير عن التجارب الناجحة لأسلحة استراتيجية روسية جديدة، مثل صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح ذو المدى غير المحدود، بالإضافة إلى مركبة "بوسيدون" الذاتية القيادة ذات المدى العابر للقارات، والتي تعمل أيضًا بالطاقة النووية، كان لها تأثير قوي عالميًا، وأظهرت أن روسيا حاليًا في طليعة التطورات الواعدة في مجال مركبات الإطلاق الاستراتيجية.إن قرار ترامب المتهور باستئناف التجارب النووية، من جهة، هو محاولة لتجاوز الأجندة الإخبارية الروسية التي تهيمن حاليًا على وسائل الإعلام العالمية.هكذا تقريبا ردّ ترامب على منشور للنائب الأول لرئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على قناته على "تلغرام"، حين ردّ قائلًا: "سأرسل لكم غواصة نووية، أو حتى اثنتين، أقرب إلى شواطئكم"، رد ترامب قائلا: "قرار أحمق تماما من منظور استراتيجي، لكن هكذا كان رده، وها هو الإعلان عن تجارب الأسلحة النووية، التي قد تحدث وقد لا تحدث".وحول الخطوات التمهيدية التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها لإجراء التجارب، قال كوروتشينكو: "الاتفاقيات الدولية التي توقعها الولايات المتحدة أو تلتزم بها، هي مجرد أوراق سلة المهملات، حيث ترمى في القمامة عندما تقتضي المصلحة الأمريكية ذلك".وأضاف كوروتشينكو: "الثالوث النووي الأمريكي جاهز تمامًا للاستخدام القتالي الفوري، والضربات النووية ضد أي عدو محتمل في ظل سيناريوهات مختلفة".وأردف كوروتشينكو: "بدلاً من ذلك، أجريت ما يسمى بالاختبارات دون الحرجة، التي حاكت التفاعل الانفجاري دون إحداث تفاعل نووي فعلي. الآن، إذا ما طبق هذا القرار في نهاية المطاف، فسيكون النقاش حول استئناف شامل للتجارب الفعلية للأسلحة النووية تحت الأرض في موقع تجارب نيفادا، ومركبات الإطلاق غير ضرورية".وحول الفرق بين أي صاروخي سنتينل الجديد، ومينيوتمان-3 القديم، قال كوروتشينكو: "كلاهما جاهز للقتال ولكن من الناحية التقنية، يواجه الأمريكيون مهمة تحديث ثالوثهم النووي، سيتم إطلاق هذه العملية؛ إنها جارية بالفعل، يتم تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات جديد، سنتينل، للمكون الأرضي للقوات النووية الأمريكية".واختتم: "لديهم الكثير من المال والإمكانات التكنولوجية، لذلك سيستبدلون بسهولة مركبات الإطلاق القديمة بأخرى جديدة، هذه عملية مستمرة؛ سيتم توزيعها بمرور الوقت، وفي أي لحظة، سيكون الثالوث النووي الأمريكي جاهزًا تمامًا للقتال إما لحرب نووية عالمية أو محدودة، من المهم فهم ذلك".الكرملين: بيانات ترامب غير صحيحة إذا كان يقصد بالتجارب النووية صاروخ "بوريفيستنيك"
https://sarabic.ae/20251029/بقوة-غواصة-نووية-ويستخدم-في-القمر-بوتين-يكشف-عن-ميزة-مهمة-في-صاروخ-بوريفيستنيك-1106515705.html
https://sarabic.ae/20251030/ترامب-وجهت-وزارة-الحرب-لبدء-اختبار-أسلحتنا-النووية-بسبب-قيام-دول-أخرى-باختبار-برامجها-1106541423.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789300_102:0:835:550_1920x0_80_0_0_9ae45fd41fb731d2a709eb6bfced9177.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير: قرار ترامب ببدء تجارب نووية هو تعويض عن شعور بالنقص في ظل النجاحات الروسية
وماذا عن جائزة نوبل للسلام؟
وحول الخطوات التمهيدية التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها لإجراء التجارب، قال كوروتشينكو: \"الاتفاقيات الدولية التي توقعها الولايات المتحدة أو تلتزم بها، هي مجرد أوراق سلة المهملات، حيث ترمى في القمامة عندما تقتضي المصلحة الأمريكية ذلك\". <a href=\"/20251030/خبير-قرار-ترامب-ببدء-تجارب-نووية-هو-تعويض-عن-شعور-بالنقص-في-ظل-النجاحات-الروسية-1106554322.html?qapage\" >Еще</a>
إيغور كوروتشينكو
سبوتنيك عربي
رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"
تحتاج الولايات المتحدة إلى 36 شهرًا على الأقل لاستئناف التجارب النووية المحلية تحت الأرض في موقع التجارب السابق في نيفادا. لماذا يستغرق الأمر كل هذا الوقت؟
وأضاف كوروتشينكو: \"الثالوث النووي الأمريكي جاهز تمامًا للاستخدام القتالي الفوري، والضربات النووية ضد أي عدو محتمل في ظل سيناريوهات مختلفة\". <a href=\"/20251030/خبير-قرار-ترامب-ببدء-تجارب-نووية-هو-تعويض-عن-شعور-بالنقص-في-ظل-النجاحات-الروسية-1106554322.html?qapage\" >Еще</a>
إيغور كوروتشينكو
سبوتنيك عربي
رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"
ما مدى تحديث الترسانة الأمريكية مقارنةً بالترسانة الروسية؟
وحول الفرق بين أي صاروخي سنتينل الجديد، ومينيوتمان-3 القديم، قال كوروتشينكو: \"كلاهما جاهز للقتال ولكن من الناحية التقنية، يواجه الأمريكيون مهمة تحديث ثالوثهم النووي، سيتم إطلاق هذه العملية؛ إنها جارية بالفعل، يتم تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات جديد، سنتينل، للمكون الأرضي للقوات النووية الأمريكية\". <a href=\"/20251030/خبير-قرار-ترامب-ببدء-تجارب-نووية-هو-تعويض-عن-شعور-بالنقص-في-ظل-النجاحات-الروسية-1106554322.html?qapage\" >Еще</a>
إيغور كوروتشينكو
سبوتنيك عربي
رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"
خبير: قرار ترامب ببدء تجارب نووية هو تعويض عن شعور بالنقص في ظل النجاحات الروسية
صرح إيغور كوروتشينكو، محلل عسكري، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، لوكالة "سبوتنيك"، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستئناف التجارب النووية، ينم عن شعور بالنقص.
يصف العديد من الخبراء قرار ترامب بالتهور. ما رأيكم في هذا؟ ما الذي دفع الرئيس الأمريكي إلى هذا الرد القوي؟ أعتقد أن التقارير عن التجارب الناجحة لأسلحة استراتيجية روسية جديدة، مثل صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح ذو المدى غير المحدود، بالإضافة إلى مركبة "بوسيدون" الذاتية القيادة ذات المدى العابر للقارات، والتي تعمل أيضًا بالطاقة النووية، كان لها تأثير قوي عالميًا، وأظهرت أن روسيا حاليًا في طليعة التطورات الواعدة في مجال مركبات الإطلاق الاستراتيجية.
إن قرار ترامب المتهور باستئناف التجارب النووية، من جهة، هو محاولة لتجاوز الأجندة الإخبارية الروسية التي تهيمن حاليًا على وسائل الإعلام العالمية.
من ناحية أخرى، يعدّ هذا تعويضًا مبالغًا فيه عن النقص الذي يشعر به قادة الولايات المتحدة اليوم، مع تقدّم روسيا أكثر فأكثر، بينما لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بثالوثها النووي القديم، وإن كان جاهزًا للقتال، ولكنه متهالك بالفعل، في الواقع، يعدّ قرار ترامب ببدء التجارب تعويضا مبالَغا فيه، شعورا بالنقص الاستراتيجي في مواجهة نجاحات روسيا.
هكذا تقريبا ردّ ترامب على منشور للنائب الأول لرئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على قناته على "تلغرام"، حين ردّ قائلًا: "سأرسل لكم غواصة نووية، أو حتى اثنتين، أقرب إلى شواطئكم"، رد ترامب قائلا: "قرار أحمق تماما من منظور استراتيجي، لكن هكذا كان رده، وها هو الإعلان عن تجارب الأسلحة النووية، التي قد تحدث وقد لا تحدث".
وماذا عن جائزة نوبل للسلام؟
من المؤكد أنه لن يحصل عليها العام المقبل إذا بدأ التجارب، ومع ذلك، يطلق تصريحات جريئة ومثيرة للجدل من جهة، يحاول ترامب طمس الرواية الروسية التي هيمنت على وسائل الإعلام الدولية في أعقاب نجاح تجربتي بوريفيستنيك وبوسيدون.
ومن جهة أخرى، يعوّض عن العيب الاستراتيجي الذي يشعر به كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة الأمريكية، وهذا يزيد من ثقل اللعبة الجيوسياسية العالمية.
لم تصادق الولايات المتحدة قط على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لكنها التزمت طوعًا بعدم إجراء التجارب؛ وهذا التزام قانوني.
جواب
إيغور كوروتشينكو
رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"
وحول الخطوات التمهيدية التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها لإجراء التجارب، قال كوروتشينكو: "الاتفاقيات الدولية التي توقعها الولايات المتحدة أو تلتزم بها، هي مجرد أوراق سلة المهملات، حيث ترمى في القمامة عندما تقتضي المصلحة الأمريكية ذلك".
لقد انسحب ترامب منها مرارًا وتكرارًا، كما فعلت الإدارة السابقة، نتذكر هذا الانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، ومعاهدة القوى النووية متوسطة المدى، وأخيرًا، الإلغاء الفعلي لمعاهدة ستارت الجديدة، ثم، بالطبع، الإلغاء القانوني.
تحتاج الولايات المتحدة إلى 36 شهرًا على الأقل لاستئناف التجارب النووية المحلية تحت الأرض في موقع التجارب السابق في نيفادا. لماذا يستغرق الأمر كل هذا الوقت؟
هناك وكالتان معنيتان بهذا الأمر: الوكالة الوطنية الأمريكية للأمن النووي، والوكالة الأخرى هي البنتاغون. موقع التجارب النووية في نيفادا جاهز لاستئناف التجارب النووية.
صحيح، من الناحية التقنية والتكنولوجية والهندسية، سيستغرق الأمر بعض الوقت للتحضير لتجربة نووية شاملة، لكن البنية التحتية بأكملها سليمة ومحافظ عليها في حالة جيدة، لذلك، كما تعلمون، لا أنصح بالاعتماد على تقييمات الخبراء، نحن بحاجة ماسة للاعتماد على بيانات الوكالتين الأمريكيتين، اللتين يمكنهما تقديم جداول زمنية أكثر دقة وكفاءة وشمولية.
جواب
إيغور كوروتشينكو
رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"
وأضاف كوروتشينكو: "الثالوث النووي الأمريكي جاهز تمامًا للاستخدام القتالي الفوري، والضربات النووية ضد أي عدو محتمل في ظل سيناريوهات مختلفة".
وأضاف: إن تطوير ونشر صاروخ مينيوتمان-3 قبل عدة عقود لا يعني شيئًا، ما يهم هو الحقيقة المباشرة - أمر الإطلاق والاستخدام القتالي الفعلي، الثالوث النووي الأمريكي جاهز تمامًا للقتال في حرب نووية عالمية أو محدودة. التجارب النووية هي تفجير رأس نووي، انفجار نووي تحت الأرض، هذا ما نتحدث عنه. لأنه بعد حظر التجارب النووية، لم يكن هناك تأكيد شامل على جاهزية الأسلحة النووية القتالية من خلال تفجيرات نووية تحت الأرض لرؤوس حربية فعلية.
وأردف كوروتشينكو: "بدلاً من ذلك، أجريت ما يسمى بالاختبارات دون الحرجة، التي حاكت التفاعل الانفجاري دون إحداث تفاعل نووي فعلي. الآن، إذا ما طبق هذا القرار في نهاية المطاف، فسيكون النقاش حول استئناف شامل للتجارب الفعلية للأسلحة النووية تحت الأرض في موقع تجارب نيفادا، ومركبات الإطلاق غير ضرورية".
نحن نتحدث عن اختبار الرؤوس الحربية النووية التي تحملها حاملات نشطة مثل مينيوتمان 3 وترايدنت دي 5، وبالتالي، صواريخ كروز الاستراتيجية الأمريكية التي تطلق جوا، حيث تحمل كل مركبة من هذه المركبات رأساً نووياً. نحن نتحدث عن اختبار هذه الرؤوس، بالإضافة إلى الرؤوس الحربية النووية الأمريكية المُحدثة، وربما حتى الجديدة.
ما مدى تحديث الترسانة الأمريكية مقارنةً بالترسانة الروسية؟
إن الإمكانات النووية الأمريكية، على الرغم من أن تطوراتها التقنية قد أنشئت وأنتجت ووُضعت في حالة تأهب قتالي قبل عدة عقود، مجهزة بالكامل وقادرة على العمل.
جواب
إيغور كوروتشينكو
رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"
وحول الفرق بين أي صاروخي سنتينل الجديد، ومينيوتمان-3 القديم، قال كوروتشينكو: "كلاهما جاهز للقتال ولكن من الناحية التقنية، يواجه الأمريكيون مهمة تحديث ثالوثهم النووي، سيتم إطلاق هذه العملية؛ إنها جارية بالفعل، يتم تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات جديد، سنتينل، للمكون الأرضي للقوات النووية الأمريكية".
ويجري تطوير حاملة صواريخ استراتيجية جديدة، تطلق من الغواصات للمكون البحري للثالوث النووي الأمريكي، ويجري تطوير قاذفة استراتيجية جديدة، رايدر، للمكون الجوي للثالوث النووي الأمريكي.
واختتم: "لديهم الكثير من المال والإمكانات التكنولوجية، لذلك سيستبدلون بسهولة مركبات الإطلاق القديمة بأخرى جديدة، هذه عملية مستمرة؛ سيتم توزيعها بمرور الوقت، وفي أي لحظة، سيكون الثالوث النووي الأمريكي جاهزًا تمامًا للقتال إما لحرب نووية عالمية أو محدودة، من المهم فهم ذلك".