الكرملين: بيانات ترامب غير صحيحة إذا كان يقصد بالتجارب النووية صاروخ "بوريفيستنيك"- عاجل
علق المتحدث باسم الرئساسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن دولًا أخرى يزعم أنها تجري تجارب نووية، قائلا بأنه إذا كان يقصد
10:15 GMT 30.10.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
علق المتحدث باسم الرئساسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن دولًا أخرى يزعم أنها تجري تجارب نووية، قائلا بأنه إذا كان يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "ذكر الرئيس ترامب في بيانه أن دولا أخرى تجري تجارب نووية مزعومة... إذا كان يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فهذا ليس اختبارا نوويا بأي حال من الأحوال".
